Αχρείαστο να είναι: Αυτό είναι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης που προτείνει ο Ερυθρός Σταυρός – Τι περιέχει

Αφήνουμε τα χαρτιά υγείας και κάνουμε κάτι πιο χρήσιμο, ποια είναι τα απαραίτητα που πρέπει να έχετε μαζί σας τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης

Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή, είτε για μια ευρύτερη κρίση που επηρεάζει τις υποδομές και την καθημερινότητα, η προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένα βασικό σακίδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ανθρώπου για περίπου τρεις ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις έχει επιστρέψει στο δημόσιο διάλογο. Φυσικές καταστροφές, ενεργειακές κρίσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα υπενθυμίζουν ότι η καθημερινότητα μπορεί να ανατραπεί απότομα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πρώτες ώρες είναι συνήθως οι πιο κρίσιμες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να φτάσουν σε όλους, ενώ βασικές υποδομές –όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή επικοινωνίες– μπορεί να διακοπούν.

Για αυτόν τον λόγο, διεθνείς οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός προτείνουν την ύπαρξη ενός «σακιδίου 72 ωρών». Πρόκειται για ένα βασικό σύνολο προμηθειών που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου για τις πρώτες τρεις ημέρες μετά από μια κρίση.

Το σακίδιο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και να περιέχει αντικείμενα που επιτρέπουν την αυτονομία σε βασικές ανάγκες: ενημέρωση, υγεία, τροφή, νερό και επικοινωνία.

Ενημέρωση και επικοινωνία

Σε μια κρίση, η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι καθοριστική. Ένα φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες μπορεί να επιτρέψει την παρακολούθηση των οδηγιών των αρχών ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή δικτύων.

Μαζί με το ραδιόφωνο είναι σημαντικό να υπάρχουν και εφεδρικές μπαταρίες, ώστε η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξίσου σημαντικός είναι ένας φορτιστής κινητού τηλεφώνου, κατά προτίμηση power bank, που επιτρέπει τη φόρτιση της συσκευής όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Φάρμακα και υγειονομικός εξοπλισμός

Το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει βασικά φάρμακα και ιατρικά είδη, ειδικά αν κάποιο μέλος της οικογένειας ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Απαραίτητο θεωρείται και ένα πλήρες κουτί πρώτων βοηθειών. Σε αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται οινόπνευμα, γάζες, επιδέσμοι, αντισηπτικά, αυτοκόλλητα επιθέματα και άλλα βασικά υλικά για την αντιμετώπιση μικροτραυματισμών.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη μέχρι να υπάρξει πρόσβαση σε οργανωμένες υπηρεσίες υγείας.

Τρόφιμα και νερό

Η επάρκεια τροφίμων και πόσιμου νερού είναι ίσως η πιο βασική ανάγκη τις πρώτες ώρες μετά από μια κρίση.

Στο σακίδιο πρέπει να υπάρχουν τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα και δεν απαιτούν μαγείρεμα, όπως κονσέρβες, ενεργειακές μπάρες ή έτοιμα γεύματα μεγάλης διάρκειας.

Εξίσου σημαντικό είναι το πόσιμο νερό. Οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών αναφέρουν περίπου έξι λίτρα νερού ανά άτομο για τις πρώτες 72 ώρες.

Φωτισμός και βασικά εργαλεία

Σε πολλές περιπτώσεις κρίσεων υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Για αυτόν τον λόγο, ένας φακός είναι απαραίτητος εξοπλισμός, μαζί με εφεδρικές μπαταρίες.

Χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν και βασικά εργαλεία, όπως ένα πολυεργαλείο, ένα μικρό σχοινί ή άλλα απλά αντικείμενα που μπορούν να βοηθήσουν σε καθημερινές ανάγκες.

Ρούχα και προστασία από το κρύο

Σε περιπτώσεις εκκένωσης κατοικίας ή παραμονής σε εξωτερικό χώρο, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες είναι σημαντική.

Το σακίδιο μπορεί να περιλαμβάνει ζεστά ρούχα, γάντια και μια θερμική κουβέρτα επιβίωσης, η οποία καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο αλλά μπορεί να διατηρήσει τη θερμότητα του σώματος.

Έγγραφα και βασικά προσωπικά αντικείμενα

Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν φωτοτυπίες βασικών εγγράφων, όπως ταυτότητα, στοιχεία ασφάλισης ή ιατρικές συνταγές.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φυλάσσονται σε αδιάβροχη θήκη, ώστε να προστατεύονται από υγρασία ή νερό.

Μέσα στο σακίδιο μπορούν να υπάρχουν και διπλά κλειδιά σπιτιού ή αυτοκινήτου, καθώς και ένα μικρό ποσό σε μετρητά, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών ή ΑΤΜ.

Προσωπική υγιεινή

Τα βασικά είδη προσωπικής υγιεινής δεν πρέπει να λείπουν από ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Σαπούνι, οδοντόκρεμα, χαρτομάντιλα ή άλλα αντίστοιχα είδη μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής σε δύσκολες συνθήκες.

Η λίστα με τα περιεχόμενα του σακίδιου έκτακτης ανάγκης