Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

Οι κακές συνήθειες οδήγησης που καταπονούν τους χειροκίνητους συμπλέκτες και πώς να τις αποφύγεις

Ο συμπλέκτης σε ένα αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο είναι ένα εξάρτημα φτιαγμένο να τρώει… ζόρια, ωστόσο έχει και αυτός τα όρια του. Κάθε εκκίνηση, κάθε αλλαγή ταχύτητας και κάθε μικρή αστοχία του οδηγού περνά μέσα από αυτόν. Και παρότι έχει σχεδιαστεί για να αντέχει χιλιάδες χιλιόμετρα, η λανθασμένη χρήση μπορεί να μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής του. Στο παρακάτω άρθρο εξηγούμε πώς φθείρεται, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες που οδηγούν σε πρόωρη αντικατάσταση και —κυρίως— τι πρέπει να αποφεύγει ο οδηγός.

Ας δούμε πρώτα πως λειτουργεί

Ο συμπλέκτης είναι το σημείο που συνδέει και αποσυνδέει τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων. Η βασική αρχή της λειτουργίας του, βασίζεται στην επαφή και στην τριβή ανάμεσα στον δίσκο, και το πλατό. Κάθε φορά που αφήνεις το πεντάλ, οι επιφάνειες αυτές πιέζονται μεταξύ τους και σταδιακά, όσο η πίεση μεταξύ τους αυξάνεται, μεταφέρουν την ισχύ στους τροχούς.

Το θέμα είναι ότι ανάμεσα στην πλήρη αποσύμπλεξη και στην σύμπλεξη, μεσολαβούν πολλά στάδια κλιμακούμενης τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών του συμπλέκτη. Αυτή είναι και διαδικασία όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη καταπόνηση και φθορά, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση. Όσο περισσότερο «γλιστράει» ο συμπλέκτης, τόσο περισσότερο φθείρεται και οι κακές οδηγικές συνήθειες προκαλούν ακριβώς αυτό: παρατεταμένη ολίσθηση.

Οι κύριες αιτίες φθοράς

Παρακάτω συνοψίζονται οι τρόποι με τους οποίους ένας οδηγός «σκοτώνει» άθελα του τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου του:

«Ξεχασμένο» πόδι πάνω στο πεντάλ του συμπλέκτη

Ακόμη και ελαφριά πίεση —μερικά χιλιοστά— αρκεί για να αποκτήσει ο συμπλέκτης μερική και όχι πλήρη επαφή, δηλαδή να ολισθαίνει συνεχώς. Αυτό προκαλεί υπερθέρμανση και σταδιακό «κάψιμο» των τριβόμενων μερών του.

«Κράτημα» του αυτοκινήτου σε ανηφόρα με συμπλέκτη

Ίσως η πιο καταστροφική συνήθεια. Πολλοί οδηγοί, αντί να χρησιμοποιούν το χειρόφρενο, «κρατούν» το αυτοκίνητο στην ανηφόρα με μισό συμπλέκτη και λίγο γκάζι, μια πρακτική που λιώνει την τριβή σε χρόνο ρεκόρ.

Εκκινήσεις με απότομο άφημα ή υπερβολικό γκάζι

Οι απότομες εκκινήσεις όπου αφήνουμε το πεντάλ σαν σκανδάλη ή πατάμε υπερβολικά το γκάζι στην διάρκεια της σύμπλεξης, καταπονούν το πλατό και το βολάν και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανωμαλιών στις επιφάνειες τριβής.

Οδήγηση με υπερβολική χρήση του συμπλέκτη ως στοιχείο διαχείρισης της ισχύος

Είναι σωστό το ότι ο συμπλέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι έτσι ελέγχουν καλύτερα την ταχύτητα αλλά στην πραγματικότητα απλά κάνουν τον συμπλέκτη έναν μεταβλητό μετατροπέας ροπής, κάτι που οδηγεί σε υπερθέρμανση και πρόωρη φθορά.

Αλλαγές ταχυτήτων χωρίς πλήρες πάτημα συμπλέκτη

Αυτό καταπονεί αρκετά τα γρανάζια και την καμπάνα και επιταχύνει τη φθορά του δίσκου.

Στάση και ρελαντί με πατημένο συμπλέκτη (π.χ. στα φανάρια)

Πέρα από τη φθορά στον δίσκο, επιβαρύνει και το ρουλεμάν αποσύμπλεξης, το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για συνεχόμενη λειτουργία. Πάντα επιλέγουμε νεκρά και αφήνουμε τον συμπλέκτη στις στάσεις μέσα στην κίνηση.

Συνοπτικά οι 5 κανόνες σωστής χρήσης του συμπλέκτη

Αν θέλεις ο συμπλέκτης σου να ζήσει όσο περισσότερο γίνεται, ακολούθησε τους παρακάτω κανόνες:

Μην αφήνεις ποτέ το πόδι πάνω στο πεντάλ

Χρησιμοποίησε χειρόφρενο στις ανηφόρες

Άλλαζε ταχύτητες ομαλά, με πλήρες πάτημα του πεντάλ

Μην οδηγάς πατινάροντας τον συμπλέκτη για πολλή ώρα στην κίνηση

Βάζε νεκρά και άφησε τον συμπλέκτη στα φανάρια

Πότε καταλαβαίνεις ότι ο συμπλέκτης παραδίδει πνεύμα

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο συμπλέκτης έχει αρχίσει να φθείρεται είναι α εξής:

Η μηχανή ανεβάζει στροφές χωρίς την συνήθη επιτάχυνση (πατινάρισμα)

Μυρίζει καμένο μετά από ανηφόρα ή ελιγμούς στο παρκάρισμα

Το πεντάλ γίνεται πιο μαλακό ή πολύ σκληρό

Το σημείο σύμπλεξης / αποσύμπλεξης αλλάζει θέση στη διαδρομή του πεντάλ

Οι αλλαγές ταχυτήτων δεν είναι ομαλές

