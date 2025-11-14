quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτά τα καθαριστικά προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο σας: Ποια είναι και γιατί πρέπει να αποφεύγονται

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
afta-ta-katharistika-prokaloun-zimia-sto-aftokinito-sas-poia-einai-kai-giati-prepei-na-apofevgontai-782950

Η πρόσκαιρη αφαίρεση της βρωμιάς με λάθος καθαριστικά μπορεί να προκαλέσει μόνιμες φθορές εξωτερικά και στο εσωτερικό

Αποφασίσατε να καθαρίσετε το αυτοκίνητο σας; Πρώτα απ όλα μπράβο, ωστόσο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά τις καλές προθέσεις σας, η επιλογή λάθος καθαριστικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνιμες φθορές στις επιφάνειες του οχήματος.

Το αυτοκίνητό σας αποτελείται από υλικά και επιστρώσεις όπως βαφή, βερνίκι, πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ και μέταλλων. Η χρήση κοινών οικιακών καθαριστικών, παρά το ότι μπορεί να φαντάζει ως εύκολη, οικονομική και γρήγορη λύση, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές, αλλοιώνοντας τη λάμψη, καταστρέφοντας τις προστατευτικές επιστρώσεις και επιταχύνοντας τη φθορά.

Ακολουθεί ένας οδηγός με τα καθαριστικά που πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά:

Εξωτερικό Αμάξωμα & Βερνίκι

Το βερνίκι είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του χρώματός σας. Τα περισσότερα οικιακά καθαριστικά είναι σχεδιασμένα για να διαλύουν λίπος από σκληρές επιφάνειες, κάτι που είναι καταστροφικό για το φινίρισμα του αυτοκινήτου.

Απαγορεύονται Γιατί:
Απορρυπαντικά Πιάτων, Ρούχων, Σαπούνι Χεριών Έχουν υψηλό ή χαμηλό pH (είναι αλκαλικά ή όξινα). Αυτά τα σκληρά χημικά αφαιρούν το κερί προστασίας ή την κεραμική επίστρωση (αν υπάρχει), αφήνοντας το χρώμα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και την οξείδωση.
Χλωρίνη, Αμμωνία, Καυστικά Καθαριστικά Είναι άμεσα διαβρωτικά. Μπορούν να θαμπώσουν, να αποχρωματίσουν ή να «κάψουν» το χρώμα και το βερνίκι με την πρώτη εφαρμογή.
Σφουγγάρια Πιάτων Ακόμα και το μαλακό μέρος του σφουγγαριού πιάτων μπορεί να προκαλέσει μικρο-γρατζουνιές οι οποίες «θαμπώνουν» το χρώμα και φαίνονται έντονα στον ήλιο.

Τι να χρησιμοποιήστε: «Σαμπουάν» και καθαριστικά αμαξώματος με ουδέτερο ph, ειδικά σφουγγάρια πλυσίματος και πανιά με μικροΐνες.

Ζάντες & Ελαστικά

Οι ζάντες και τα ελαστικά είναι από τα πιο βρώμικα σημεία σε ένα αυτοκίνητο, αλλά απαιτούν επίσης εξειδικευμένο καθαρισμό

Απαγορεύονται               Γιατί:
Σκληρά / Όξινα Καθαριστικά Ορισμένα καθαριστικά του εμπορίου έχουν αρκετά όξινη σύσταση. Αν δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο της ζάντας σας (π.χ. χρώμιο, γυαλισμένο αλουμίνιο), μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και μόνιμη φθορά στις επιστρώσεις και το φινίρισμα της ζάντας.
Απορρυπαντικό Ρούχων (Σκόνη) Είναι συνήθως πολύ αλκαλικό και αφήνει υπολείμματα. Μπορεί να φθείρει το βερνίκι της ζάντας και να αφήσει σημάδια αν δεν ξεπλυθεί πολύ καλά.

Απαγορεύονται Γιατί:
Σκληρά Απολιπαντικά / Καθαριστικά Μηχανής Αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα να αφαιρούν γράσα, λάδια και επικαθήσεις από μηχανικά μέρη. Όταν χρησιμοποιούνται στα ελαστικά, αφαιρούν τα φυσικά έλαια του καουτσούκ, προκαλώντας ξήρανση του υλικού, που οδηγεί σε ρωγμές στο πλευρικό τοίχωμα.
Φθηνά Γυαλιστικά Ελαστικών με Πετρελαϊκή Βάση Ενώ προσφέρουν γρήγορη, έντονη γυαλάδα, η πετρελαϊκή βάση μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για το καουτσούκ μακροπρόθεσμα.

Τι να χρησιμοποιήστε: Ειδικά καθαριστικά ουδέτερου ph για ζάντες και ελαστικά, και προϊόντα περιποίησης ελαστικών με βάση το νερό (water-based dressings) για προστασία UV.

Εσωτερικό (Ταμπλό, Πλαστικά, Δέρμα)

Το εσωτερικό είναι ευαίσθητο στις ακτίνες UV και απαιτεί προϊόντα που δεν ξηραίνουν / αλλοιώνουν τα υλικά ούτε και αφαιρούν τις προστατευτικές επιστρώσεις.

Απαγορεύονται Γιατί:
Καθαριστικά Τζαμιών με Αμμωνία Η αμμωνία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και ξηρότητα στα πλαστικά του ταμπλό. Είναι επίσης καταστροφική για τις φιμέ μεμβράνες (tint) αν έχετε στα παράθυρα αλλά και για τα διαφανή πλαστικά στον πίνακα οργάνων.
Γυαλιστικά Επίπλων Αφήνουν μια λιπαρή, εξαιρετικά γυαλιστερή στρώση στο ταμπλό, η οποία: 1) Έλκει τη σκόνη, 2) Προκαλεί έντονη αντανάκλαση στο παρμπρίζ, εμποδίζοντας την ορατότητα και 3) Μπορεί να είναι επιβλαβής για τα πλαστικά σε βάθος χρόνου.
Υγρά Μαντηλάκια Χεριών Ενώ μπορεί να καθαρίσουν στιγμιαία, συχνά περιέχουν αλκοόλη ή άλλα χημικά που ξηραίνουν το βινύλιο, τα πλαστικά και, κυρίως, το δέρμα

Τι να χρησιμοποιήστε: Ειδικά καθαριστικά και γυαλιστικά που προστατεύουν το ταμπλό με αντηλιακή προστασία (UV). Δίνουν ένα ματ ή σατινέ φινίρισμα που «κόβει» τις έντονες αντανακλάσεις στο παρμπρίζ. Τα δερμάτινα σαλόνια χρειάζονται καθαρισμό και συντήρηση με  καθαριστικά/ενυδατικά, ειδικά σχεδιασμένα για αυτές τις επιφάνειες.

Tags
#Πλύσιμο αυτοκινήτου
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Περισσότερα Βίντεο

