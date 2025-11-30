quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν ΚΤΕΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 30.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
afta-ta-ochimata-den-ypochreountai-na-perasoun-kteo-784420

Στην Ελλάδα, ο υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος  ΚΤΕΟ αφορά τα περισσότερα οχήματα, αλλά… όχι όλα

Από το σύνολο των μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται στους δρόμους υπάρχει μια ειδική εξαίρεση για τα «μικρής ιπποδύναμης / κυβισμού» δίκυκλα. Αυτό σημαίνει πως ορισμένα «μηχανάκια» δεν είναι υπόχρεα για περιοδικό έλεγχο.

Ποια δίκυκλα εξαιρούνται

Η εξαίρεση αφορά μοτοσυκλέτες, παπιά και scooter με χωρητικότητα κινητήρα που δεν υπερβαίνει τα 50 κ.εκ. Αυτό σημαίνει ότι τα «μηχανάκια» έως 50 κ.εκ.  κυκλοφορούν νόμιμα χωρίς να έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ — τουλάχιστον σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η κλάση κυβισμού αφορά scooter κάποια παλιά παπιά ή και –σπανιότερα- μοτοσυκλέτες, που οδηγούνται με AM κατηγορία διπλώματος.

Αυτό που θα πρέπει να καταστεί πάντως ξεκάθαρο είναι ότι η εξαίρεση του περιοδικού ελέγχου αφορά μόνο την χωρητικότητα του κινητήρα και όχι την παλαιότητα η την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Τι κρατάμε;

  • Δεν απαιτείται ΚΤΕΟ για δίκυκλα έως 50 κ.εκ..
  • Τα δίκυκλα 50 κ.εκ. και πάνω πρέπει να περνούν ΚΤΕΟ
  • Η υποχρέωση αφορά μόνο τον κυβισμό, όχι ηλικία ή άλλο κριτήριο
  • Αν κυκλοφορείς με δίτροχο μεγαλύτερο των 50 κ.εκ.χωρίς ΚΤΕΟ — υπάρχει κίνδυνος πρόστιμου
  • Πριν αγοράσεις ή αλλάξεις δίτροχο — έλεγξε τον κυβισμό για να ξέρεις τις υποχρεώσεις σου

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
