ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λαμπάκια στο αυτοκίνητο: Τα 10 που δεν πρέπει να αγνοήσεις

ΤΡΙΤΗ | 09.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
labakia-sto-aftokinito-ta-10-pou-den-prepei-na-agnoiseis-774000

Το ταμπλό ενός αυτοκινήτου κρύβει ζωτικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη λειτουργία του. Δείτε ποιες είναι οι 10 βασικές λυχνίες που κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει και τι σημαίνει η εμφάνισή τους

  • Οι ενδεικτικές λυχνίες χωρίζονται σε κόκκινες (άμεσος κίνδυνος) και πορτοκαλί/κίτρινες (προειδοποίηση)

  • Η άγνοια ή η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη ή ατύχημα

  • Η σωστή αναγνώριση των συμβόλων είναι απαραίτητη για κάθε οδηγο

Οι πιο κρίσιμες λυχνίες

1. Check Engine (Έλεγχος κινητήρα)
‘Ενδειξη σε σχήμα κινητήρα. Σημαίνει βλάβη σε αισθητήρες, ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέρη. Αν μείνει αναμμένο, χρειάζεται άμεσος έλεγχος.

2. Λυχνία λαδιού
Κόκκινη, με σχήμα λαδιέρας. Υποδηλώνει χαμηλή πίεση λαδιού ή ελλειπή  λίπανσης. Αν ανάψει, σταματήστε αμέσως για να αποφευχθεί ζημιά στον κινητήρα.

3. Θερμοκρασία ψυκτικού
Εικονίδιο θερμόμετρου, συνήθως κόκκινο. Δείχνει υπερθέρμανση κινητήρα. Συνεχόμενη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική βλάβη.

4. Φρένα / Χειρόφρενο
Κόκκινος κύκλος με θαυμαστικό ή με P.  πλαισιωμένος από δυο τόξα. Αν ανάψει με κατεβασμένο χειρόφρενο, πιθανόν υπάρχει χαμηλή στάθμη υγρού φρένων ή σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

5. Μπαταρία / Σύστημα φόρτισης
Κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας. Υποδηλώνει ότι η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά – πιθανό πρόβλημα με το δυναμό ή την ίδια τη μπαταρία.

6. Airbag / SRS
Κόκκινο ανθρωπάκι με κύκλο μπροστά του. Αν παραμείνει αναμμένο, υπάρχει δυσλειτουργία στους αερόσακους ή στους προεντατήρες ζωνών ασφαλείας. Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα μπορεί να μην ενεργοποιηθεί.

7. ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος)
Κίτρινο εικονίδιο με τα γράμματα ABS. Δηλώνει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί – το όχημα φρενάρει, αλλά χωρίς υποβοήθηση ABS.

8. ESP / DSC / Traction Control
Συνήθως δείχνει αυτοκίνητο που γλιστρά. Αν παραμένει αναμμένο, σημαίνει πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.

9. TPMS (Σύστημα πίεσης ελαστικών)
Κίτρινο εικονίδιο σαν πεπιεσμένο λάστιχο με θαυμαστικό. Υποδεικνύει χαμηλή πίεση ή διαρροή σε κάποιο ελαστικό.

10. Καύσιμο
Εικονίδιο αντλίας βενζίνης. Προειδοποιεί για χαμηλή στάθμη καυσίμου. Αν και συχνά αγνοείται, η οδήγηση με ελάχιστο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία.

Τι κρατάμε

  • Οι κόκκινες λυχνίες σημαίνουν άμεσο κίνδυνο και απαιτούν γρήγορη αντίδραση

  • Οι πορτοκαλί λυχνίες δείχνουν προειδοποίηση που χρειάζεται έλεγχο το συντομότερο

  • Το Airbag είναι εξίσου κρίσιμο με λάδι, θερμοκρασία και φρένα, γιατί επηρεάζει την παθητική ασφάλεια

  • Η έγκαιρη αναγνώριση και κατανόηση των συμβόλων προλαμβάνει βλάβες και ατυχήματα

  • Κάθε οδηγός πρέπει να συμβουλεύεται το εγχειρίδιο χρήσης για τις ιδιαιτερότητες του οχήματός του

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;

