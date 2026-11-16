Αυτές είναι οι επικίνδυνες ουσίες που κρύβονται στο αυτοκίνητό σου – Πού βρίσκονται

Από τη σκόνη στις ζάντες μέχρι τα πλαστικά της καμπίνας, ορισμένα φαινομενικά αθώα κατάλοιπα περιέχουν ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας

Το αυτοκίνητο δεν είναι ακριβώς το πιο καθαρό περιβάλλον. Και δεν μιλάμε για τα ψίχουλα ανάμεσα στα καθίσματα ή τη σκόνη που μαζεύεται στο ταμπλό. Σε διάφορα σημεία του υπάρχουν χημικές ουσίες, μεταλλικά σωματίδια και κατάλοιπα που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορούν να αποδειχθούν επιβλαβή για την υγεία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε μέρη που αγγίζουμε ή καθαρίζουμε συχνά, χωρίς να υποψιαζόμαστε τη σύστασή τους.

Η μαύρη σκόνη στις ζάντες

Η χαρακτηριστική μαύρη σκόνη που συσσωρεύεται στις ζάντες δεν είναι απλώς βρομιά από τον δρόμο. Μεγάλο μέρος της προέρχεται από τη φθορά των δίσκων και των τακακιών των φρένων.

Περιέχει σίδηρο, χαλκό, αντιμόνιο, ψευδάργυρο και άλλα μεταλλικά στοιχεία, ανάλογα με τη σύνθεση των υλικών τριβής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Η περιστασιακή επαφή με τη σκόνη δεν αποτελεί συνήθως σοβαρό κίνδυνο. Καλό είναι, ωστόσο, να αποφεύγουμε το στεγνό βούρτσισμα ή τη χρήση πεπιεσμένου αέρα που τη διασκορπίζει.

Η σκόνη στο ταμπλό και στα καθίσματα

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 εξέτασε τη σκόνη από το εσωτερικό αυτοκινήτων και εντόπισε επιβραδυντικά φλόγας και χημικές ενώσεις της οικογένειας PFAS (πολυφθοροαλκυλικές ουσίες) που προέρχονταν από πλαστικά, αφρώδη υλικά και άλλες επιφάνειες της καμπίνας.

Ορισμένες από αυτές τις ουσίες εξετάζονται ως δυνητικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο σε μακροχρόνια έκθεση, ενώ επισημαίνεται ότι η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την απελευθέρωση συγκεκριμένων επιβραδυντικών φλόγας στον αέρα. Ένας ακόμη λόγος να αερίζουμε την καμπίνα, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει στον ήλιο.

Oι εναποθέσεις στους θόλους των τροχών

Στους θόλους και στα χαμηλότερα τμήματα του αμαξώματος συγκεντρώνεται ένα μείγμα από σωματίδια ελαστικών, φρένων, ασφάλτου και οδοστρώματος.

Τα ελαστικά απελευθερώνουν κατά τη φθορά τους μικροσκοπικά σωματίδια που περιέχουν, μεταξύ άλλων, ψευδάργυρο και διάφορα χημικά πρόσθετα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την εισπνοή λεπτών σωματιδίων και τη διασπορά τους στο περιβάλλον, όχι την απλή επαφή με έναν βρόμικο θόλο κατά την διαδικασία καθαρισμού.

Τα χρησιμοποιημένα λάδια του κινητήρα

Ένα από τα κατάλοιπα που απαιτούν περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα από όσους κάνουν μόνοι τους τη συντήρηση του αυτοκινήτου.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά περιέχουν προϊόντα θερμικής καταπόνησης, οξείδωσης και ρύπους από τη λειτουργία του κινητήρα.

Η βρετανική υπηρεσία Health and Safety Executive προειδοποιεί ότι η συχνή και παρατεταμένη επαφή με χρησιμοποιημένα λάδια μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα και, σε βάθος χρόνου, ακόμη και καρκίνο του δέρματος.

Γι’ αυτό η χρήση κατάλληλων γαντιών και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών είναι σημαντικά.

Τα κατάλοιπα της μπαταρίας

Οι συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος περιέχουν μόλυβδο και θειικό οξύ. Σε περιπτώσεις διαρροής ή διάβρωσης στους πόλους μπορεί να εμφανιστούν λευκά ή γαλαζωπά κρυσταλλικά κατάλοιπα.

Η σύστασή τους ποικίλλει, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενώσεις μολύβδου και άλλες ουσίες που δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα ή να μεταφέρονται στο στόμα. Ο ηλεκτρολύτης, επιπλέον, είναι ιδιαίτερα διαβρωτικός.

Χρειάζεται τελικά να ανησυχούμε;

Όχι για την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου. Η παρουσία μιας δυνητικά επικίνδυνης ουσίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η έκθεση σε αυτήν βρίσκεται σε επίπεδα που προκαλούν βλάβες.

Ωστόσο, η εισπνοή σκόνης, η επαναλαμβανόμενη επαφή με χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ο απρόσεκτος καθαρισμός επικίνδυνων καταλοίπων αποτελούν περιττούς κινδύνους που μπορούμε εύκολα να περιορίσουμε.

Ένα καθαρό εσωτερικό, ο τακτικός αερισμός και λίγη περισσότερη προσοχή κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση είναι συνήθως αρκετά.