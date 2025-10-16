Αυτές είναι οι μοναδικές κάμερες της Τροχαίας που «γράφουν» για ταχύτητα στη Συγγρού – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Τι ισχύει τελικά με τις «κάμερες ταχύτητας« στη Συγγρού και γιατί επικρατεί σύγχυση γύρω από τη λειτουργία τους

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει έντονα η φημολογία ότι νέες κάμερες της Τροχαίας στην Αττική έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και βεβαιώνουν πρόστιμα για υπέρβαση ταχύτητας και άλλα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: καμία σταθερή κάμερα ταχύτητας στην Αττική –πλην Αττικής Οδού- δεν βεβαιώνει αυτόματα παραβάσεις σήμερα, ενώ τα περιστατικά κλήσεων στη Συγγρού αφορούν κάτι άλλο.

Τι ισχύει σήμερα με τις κάμερες και γιατί δημιουργήθηκε η σύγχυση

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μαζική λειτουργία καμερών που βεβαιώνουν παραβάσεις ενώ δύο πιλοτικές κάμερες στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Άλιμος) αφορούν την παραβίαση κόκκινου και λειτουργούν δοκιμαστικά, χωρίς αυτόματη αποστολή κλήσεων. Σχετικά με αυτό τον τύπο εποπτικού υλικού, το έργο τοποθέτησης 388 καμερών παραβίασης κόκκινου της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε φάση υλοποίησης / εγκρίσεων και όχι σε κανονική λειτουργία. Επίσης, οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας (που μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης) δεν έχουν καμία δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων.

Η εντύπωση ότι «οι κάμερες είναι ενεργές και γράφουν» προέκυψε επειδή σε αρκετές περιπτώσεις τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες κυκλοφορίας συμπίπτουν με τα σημεία όπου προβλέπεται να μπουν νέες κάμερες παραβίασης κόκκινου. Έτσι, σε ρεπορτάζ και αναρτήσεις δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι «οι σταθερές κάμερες της Τροχαίας λειτουργούν και στέλνουν πρόστιμα». Αυτό δεν ισχύει. Πρόκειται είτε για κάμερες κυκλοφορίας είτε για υπό εγκατάσταση συστήματα και όχι ενεργές συσκευές.

Τι ισχύει ειδικά για τη Συγγρού

Η λεωφόρος Συγγρού αποτέλεσε τις τελευταίες ημέρες ένα από τα βασικά σημεία που απασχόλησαν το κοινό, επειδή πολλοί ανέφεραν πως τους ήρθαν κλήσεις για υπέρβαση ταχύτητας. Πρόκειται όμως για καταγραφές από κινητές / φορητές μονάδες της Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους με radar ή laser, συνήθως από οχήματα υπηρεσίας ή σημεία ελέγχου. Δεν πρόκειται για σταθερές κάμερες και δεν υπάρχει σήμερα ενεργό σταθερό σύστημα καταγραφής ταχύτητας στη Συγγρού. Η μόνη εξαίρεση είναι η Αττική Οδός, όπου λειτουργεί πιστοποιημένο σύστημα της Τροχαίας για βεβαίωση υπέρβασης ταχύτητας.

Πότε θα λειτουργήσουν οι σταθερές κάμερες

Η πλήρης λειτουργία των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη θα ξεκινήσει μόνο όταν ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων, που θα συνδέει ΑΑΔΕ, Τροχαία και gov.gr. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή προστίμων μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr. Μέχρι να γίνει αυτό, καμία νέα κάμερα της Περιφέρειας ή του Υπουργείου δεν μπορεί να στέλνει αυτόματα κλήσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι δρόμοι αποτελούν «πεδίον δόξης λαμπρό» και ελεύθερο για… γκάζια. Πέραν των προφανών κινδύνων, κινητές μονάδες της τροχαίας μπορούν να κάνουν την εμφάνιση τους παντού.

Ποια είναι τα πρόστιμα για υπέρβαση ταχύτητας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

Υπέρβαση έως 20 km/h: πρόστιμο 100 ευρώ.

Υπέρβαση 20–30 km/h: πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 10 ημέρες.

Υπέρβαση άνω των 30 km/h: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Ταυτόχρονα, καταχωρούνται και βαθμοί ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο. (point system), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Τι κρατάμε;

Οι «41 κάμερες» που αναπαράχθηκαν στα ΜΜΕ δεν γράφουν ακόμη πρόστιμα – πρόκειται για σύγχυση με τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας

Στη Συγγρού, οι κλήσεις για ταχύτητα προέρχονται από κινητές μονάδες της Τροχαίας

Οι σταθερές κάμερες παραμένουν ανενεργές έως ότου ολοκληρωθεί η διασύνδεση με το gov.gr

Το σύστημα της Αττικής Οδού λειτουργεί ανεξάρτητα και βεβαιώνει κανονικά παραβάσεις ταχύτητας

Ο πλήρης αυτοματισμός έρχεται με το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα, πιθανότατα μέσα στο 2026

