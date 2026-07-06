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Αυτό είναι το πιο χρήσιμο αξεσουάρ αυτοκινήτου για το καλοκαίρι – Και κοστίζει περίπου 10 ευρώ!

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι υπέροχο αλλά και εφιαλτικό, αναλόγως του που βρίσκεσαι και τι κάνεις. Για παράδειγμα, αν πας να μπεις σε αυτοκίνητο που έχει «ψηθεί» κάτω από τον αμείλικτο μεσημεριανό ήλιο, ε, μάλλον εφιαλτικά το βιώνεις.

Η αίσθηση κλίβανου σου κόβει την ανάσα, το κάθισμα ζεματάει και το τιμόνι είναι τόσο καυτό που χρειάζεσαι γάντια φούρνου για να το αγγίξεις.

Κι όμως, υπάρχει ένα «ταπεινό» αξεσουάρ που κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ και μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σου έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο λόγος για την κλασική, παρεξηγημένη ανακλαστική ηλιοπροστασία παρμπρίζ.

Γιατί είναι το απόλυτο «Value for Money» αξεσουάρ;

Πολλοί θεωρούν την ηλιοπροστασία ως κάτι «παλιομοδίτικο» ή βαριούνται την διαδικασία βάλε – βγάλε. Όμως αξίζει και τα λεφτά της και τον κόπο.  Πρώτα απ΄όλα αποδεδειγμένα δουλεύει, δεν υπάρχει hype γύρω από αυτό ούτε και συντηρείται κάποιος marketing μύθος στην πιάτσα.

Η «επιστήμη» γύρω από την «τεχνολογία» της, είναι η πλέον απλή. Ουσιαστικά αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου στην πιο μεγάλη και διαμπερή επιφάνεια που έχει κάθε αυτοκίνητο, δηλαδή το παρμπρίζ.

Είναι αυτή η «πόρτα» που ρίχνει λοιπόν στην ακτινοβολία, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία σε ένα παρκαρισμένο κάτω από τον ήλιο αυτοκίνητο, να είναι 10-15 βαθμούς χαμηλότερη, σε σχέση με ένα άλλο που δεν φέρει ηλιοπροστασία. Μιλάμε για τεράστια διαφορά και όλα αυτά με ένα κόστος της τάξεως των 10 ευρώ πάνω – κάτω.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, καθώς η χρήση της ηλιοπροστασίας, έχει και άλλα οφέλη:

Σώζει το ταμπλό σου: Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) ξεραίνει τα πλαστικά. Αν αφήνεις το αμάξι απροστάτευτο, με τον καιρό το ταμπλό θα ξεθωριάσει ή, ακόμα χειρότερα, θα εμφανίσει ρωγμές που κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ για να επισκευαστούν.

Κάνει οικονομία στο καύσιμο: Όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο που έχει προστατευτεί, το κλιματιστικό χρειάζεται τη μισή προσπάθεια (και τον μισό χρόνο) για να δροσίσει τον χώρο. Λιγότερο ζόρι για το A/C σημαίνει λιγότερη κατανάλωση.

Τι να προσέξεις στην αγορά

Οι τιμές ξεκινάνε από τα 5 ευρώ και ανεβαίνουν, με 10 ή 15 ευρώ μπορείς να βρεις μια πραγματικά ποιοτική, παχιά ηλιοπροστασία με φυσαλίδες και διπλή αλουμινένια επίστρωση ή ακόμα και τις νέες ηλιοπροστασίες τύπου «ομπρέλας» που ανοίγουν πανεύκολα και εφαρμόζουν τέλεια. Απόφυγε τις πολύ φτηνές και λεπτές που έχουν υφή σαν ύφασμα, καθώς ο ήλιος τις διαπερνά εύκολα και ξεφτίζουν γρήγορα.

Πώς να τη χρησιμοποιήσεις σωστά

Για να έχεις το 100% της απόδοσης, η ηλιοπροστασία πρέπει να εφαρμόζει «πρόσωπο» στο παρμπρίζ, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο χωρίς μεγάλα κενά. Πέραν των στηριγμάτων της μπορείς με τα σκιάδια να την ασφαλίσεις πιο σταθερά στην θέση της και να καλύψεις πρόσθετο χώρο στην κορυφή του παρμπρίζ.

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Tags
#αξεσουάρ#αυτοκίνητο#Ηλιοπροστασία#καλοκαίρι
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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