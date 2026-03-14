ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: 10 tips για να μειώσεις την κατανάλωση στο αυτοκίνητο σου

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
afxiseis-stis-times-kafsimon-10-tips-gia-na-meioseis-tin-katanalosi-sto-aftokinito-sou-796183

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο φόβος για διαταραχές στην αγορά πετρελαίου ανεβάζουν ξανά τις τιμές της βενζίνης. Δείτε ποιες απλές αλλαγές στον τρόπο οδήγησης και στη χρήση του αυτοκινήτου μπορούν να περιορίσουν αισθητά την κατανάλωση

Ομαλή επιτάχυνση και αποφυγή «γκαζιών»

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στην οδήγηση είναι οι απότομες επιταχύνσεις. Όταν ο οδηγός πατά έντονα το γκάζι, ο κινητήρας καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου για να αυξήσει γρήγορα την ταχύτητα του οχήματος.

Η πιο οικονομική προσέγγιση είναι η προοδευτική επιτάχυνση και η ομαλή κίνηση μέσα στην κυκλοφορία. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και η φθορά στον κινητήρα και στο σύστημα μετάδοσης.

Παραμετροποίηση και παρατήρηση

Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα έρχονται εξοπλισμένα με driving modes τα οποία μεταβάλλουν τον τρόπο απόκρισης στο πάτημα του γκαζιού αλλά και την λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου, όπου αυτό υπάρχει. Τα προγράμματα αυτά, που ονομάζονται «ECO».

Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό στον πίνακα οργάνων να υπάρχουν γραφικά που να σας δείχνουν το πότε οδηγείτε οικονομικά ή το πόδι «βαραίνει» στο γκάζι.

Διατήρηση σταθερής ταχύτητας

Η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά όταν το αυτοκίνητο κινείται με πολύ υψηλές ταχύτητες. Η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται εκθετικά όσο ανεβαίνει η ταχύτητα, κάτι που σημαίνει ότι ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό.

Σε ταξίδι, η πιο οικονομική ταχύτητα βρίσκεται συνήθως μεταξύ 90 και 110 χλμ./ώρα. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μειώνει την κατανάλωση και κάνει το ταξίδι πιο ξεκούραστο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

«Διαβάστε» τον δρόμο

Τίποτα περισσότερο από το να βλέπετε και να αντιλαμβάνεστε τις μικρές αλλαγές στις κλίσεις όταν κινείστε με το αυτοκίνητο. Οι κατωφέρειες προσδίδουν «φόρα» στο αυτοκίνητο επιτρέποντας σας να σηκώσετε το πόδι από το γκάζι. Επειδή μετά τις κατηφόρες ακολουθούν πάντα ανηφόρες, καλό είναι επίσης να έχετε μαζέψει αρκετή φόρα ώστε ο κινητήρας να μη χρειαστεί να παράγει μεγάλο έργο.

Γενικά, η παρατήρηση και η προσαρμογή στον δρόμο είναι κάτι που ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει ένας οδηγός, στην προκειμένη περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε και το «οικονομία καυσίμου» σε όλο αυτό λοιπόν.

Επιλέξτε τον σωστό δρόμο 

Στο ταξίδι και στις βόλτες πολλές φορές ο πιο γρήγορος δρόμος δεν είναι και ο πιο οικονομικός. Ναι, το ορεινό πάσο – παράκαμψη μπορεί να είναι πανέμορφο αλλά αν το ζητούμενο είναι η οικονομία καυσίμου, δεν πρόκειται να σας βοηθήσει.

Ανωφέρειες και κλειστό στροφιλίκι, αυξάνουν την κατανάλωση αρκετά και σε σύγκριση με την μεγαλύτερου μήκους αλλά flat διαδρομή, τελικά κοστίζουν περισσότερο.

Σωστή πίεση ελαστικών

Τα ελαστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου. Όταν η πίεση είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης και ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινήσει το αυτοκίνητο.

Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης – ιδανικά μία φορά τον μήνα – βοηθά να διατηρηθεί η κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.

Βενζίνη

Μείωση περιττού βάρους

Κάθε επιπλέον κιλό που μεταφέρει το αυτοκίνητο απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί. Αν στο πορτμπαγκάζ υπάρχουν αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά, καλό είναι να αφαιρούνται.

Το ίδιο ισχύει και για τις σχάρες οροφής ή τις μπαγκαζιέρες, οι οποίες επηρεάζουν την αεροδυναμική και μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση σε ταξίδι.

Σωστή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων

Στα αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο, η αλλαγή σχέσεων σε υψηλές στροφές αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. Η οικονομική οδήγηση προϋποθέτει αλλαγές ταχυτήτων σε χαμηλότερες στροφές και οδήγηση με την κατάλληλη σχέση για κάθε ταχύτητα.

Με αυτόν τον τρόπο ο κινητήρας λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Περιορισμός της λειτουργίας στο ρελαντί

Η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί καταναλώνει καύσιμο χωρίς να παράγεται μετακίνηση. Αν η αναμονή είναι μεγαλύτερη από λίγα δευτερόλεπτα, σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να σβήσει ο κινητήρας.

Γι’ αυτό και πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν συστήματα start-stop, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση μέσα στην πόλη.

Σωστή χρήση κλιματιστικού 

Όταν αρχίσουν οι ζέστες, η σωστή χρήση του κλιματιστικού μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι σε μικρές ταχύτητες, όπως μέσα στην πόλη, είναι προτιμότερο να ανοίγουμε τα παράθυρα παρά να κάνουμε χρήση του Α/C.

Αντιθέτως, σε δρόμους ταχεία κυκλοφορίας, τα ανοικτά παράθυρα «χαλάνε» την αεροδυναμική του αυτοκινήτου και λειτουργούν ως «φρένο», αυξάνοντας αρκετά την κατανάλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι προτιμότερο και πιο οικονομικό να γίνεται χρήση κλιματιστικού.

#Αυξήσεις#βενζίνη#Οικονομία#Οικονομική οδήγηση#πετρέλαιο
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
