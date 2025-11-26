quattroruote-icon
Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
agora-aftokinitou-yparchei-akoma-o-foros-polyteleias-784288

Ο φόρος πολυτελείας – ή σωστότερα «φόρος πολυτελούς διαβίωσης» – παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα κομμάτια της φορολογίας των αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Με ειδικό βάρος σε αυτοκίνητα μεγάλης χωρητικότητας, ο φόρος αυτός συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικό κομμάτι των κατόχων ΙΧ, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης. Το ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι απλό: ισχύει σήμερα ο φόρος πολυτελείας και σε ποιους εφαρμόζεται;

Το 2025, το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Ο φόρος επιβάλλεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες κυβισμού και ηλικίας, ενώ τα μικρότερα και τα παλαιότερα αυτοκίνητα απαλλάσσονται πλήρως. Παράλληλα, έχουν γίνει αλλαγές που μειώνουν τα τεκμήρια, άρα και το ποσό του φόρου, χωρίς όμως να καταργούν τον θεσμό του.

Τι ισχύει σήμερα (2025)

Ο φόρος πολυτελείας ισχύει κανονικά, αλλά όχι για όλα τα αυτοκίνητα. Το πλαίσιο έχει ως εξής:

1. Αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.εκ.

Αν το αυτοκίνητο βρίσκεται στην κατηγορία αυτή και είναι έως 10 ετών, επιβαρύνεται με:

  • 5% φόρο πάνω στο τεκμήριο διαβίωσης.

2. Αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.εκ.

Για τα μεγαλύτερου κυβισμού ΙΧ, ο φόρος είναι:

  • 13% επί του τεκμηρίου.

3. Αυτοκίνητα άνω των 10 ετών

Εξαιρούνται πλήρως.
Δεν επιβάλλεται κανένας φόρος, ανεξάρτητα από τα κυβικά.

4. Αυτοκίνητα κάτω από 1.929 κ.εκ.

Απαλλάσσονται εντελώς.
Δεν θεωρούνται «πολυτελή» για φορολογικούς σκοπούς.

Τι σημαίνει στην πράξη – Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: 2.000 κ.εκ., ηλικία 5 ετών

Ανήκει στην κατηγορία 1.929–2.500 κ.εκ., άρα επιβαρύνεται με φόρο 5%.
Με τα ισχύοντα μειωμένα τεκμήρια, ο ιδιοκτήτης πληρώνει συνήθως:
~300–350 € τον χρόνο.

Παράδειγμα 2: 3.000 κ.εκ., ηλικία 6 ετών

Βρίσκεται στην υψηλότερη κλίμακα.
Ο φόρος 13% οδηγεί σε τελική επιβάρυνση περίπου:
1.000–1.300 € ανά έτος.

Παράδειγμα 3: 1.600 κ.εκ., ηλικία 8 ετών

Το όχημα είναι κάτω από 1.929 κ.εκ., άρα:
Δεν πληρώνει τίποτα.

Παράδειγμα 4: 2.200 κ.εκ., ηλικία 12 ετών

Παρότι ξεπερνά τα 1.929 κ.εκ., είναι άνω των 10 ετών.
Απαλλάσσεται πλήρως.

Παράδειγμα 5: 2.500 κ.εκ. hybrid, ηλικία 4 ετών

Τα υβριδικά άνω των 1.549 κ.εκ. δεν έχουν ειδική απαλλαγή.
Ισχύει ο φόρος 5% → συνήθως ~400 €.

Τι κρατάμε;

  • Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισχύει κανονικά το 2025.

  • Επιβάλλεται μόνο σε ΙΧ άνω των 1.929 κ.εκ. και έως 10 ετών.

  • Κάτω από 1.929 κ.εκ. δεν πληρώνεις τίποτα.

  • Πάνω από 2.500 κ.εκ. ο φόρος αυξάνεται στο 13%.

  • Οχήματα άνω των 10 ετών απαλλάσσονται πλήρως.

  • Τα μειωμένα τεκμήρια μειώνουν και το ποσό του φόρου, όχι όμως και την ύπαρξή του.

#Φόρος Πολυτελείας
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
