Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Τι πρέπει να προσέξω αν δεν έχω ιδέα; Tips

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να είναι εξαιρετική κίνηση, αρκεί να μη γίνει βιαστικά, με ενθουσιασμό και χωρίς έλεγχο.

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: μπορεί να σου δώσει περισσότερη αξία για τα χρήματά σου. Μπορείς να βρεις ένα καλύτερα εξοπλισμένο μοντέλο, μεγαλύτερης κατηγορίας ή απλώς ένα αυτοκίνητο που ως καινούργιο δεν θα έμπαινε ποτέ στο budget σου. Από την άλλη, όμως, είναι και μια αγορά με αρκετές παγίδες, ειδικά αν δεν γνωρίζεις πολλά από αυτοκίνητα. Και εδώ είναι το βασικό: δεν χρειάζεται να γίνεις μηχανικός για να αγοράσεις σωστά ένα μεταχειρισμένο. Χρειάζεται να έχεις μια ξεκάθαρη διαδικασία, να ξέρεις τι να ρωτήσεις, τι να κοιτάξεις και πότε να φύγεις μακριά. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να μη γνωρίζεις. Είναι να προσποιηθείς ότι γνωρίζεις και να εμπιστευτείς τυφλά ό,τι σου λέει ο πωλητής.

🢂Αποφάσισε τι πραγματικά χρειάζεσαι

Πριν μπεις στις αγγελίες και χαθείς ανάμεσα σε δεκάδες μοντέλα, πρέπει να ξεκινήσεις από το πιο απλό ερώτημα: τι αυτοκίνητο χρειάζεσαι; Όχι τι σου αρέσει περισσότερο, όχι τι δείχνει πιο εντυπωσιακό, αλλά τι ταιριάζει στην καθημερινότητά σου. Αν κινείσαι κυρίως στην πόλη, ένα μικρό βενζινοκίνητο ή υβριδικό μοντέλο μπορεί να είναι πολύ πιο λογική επιλογή από ένα μεγάλο diesel SUV. Αν κάνεις πολλά ταξίδια, τότε ίσως χρειάζεσαι κάτι πιο άνετο, με καλύτερη ποιότητα κύλισης, επαρκή δύναμη και χαμηλή κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο. Αν έχεις οικογένεια, οι χώροι, το πορτμπαγκάζ και η ευκολία τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων είναι πιο σημαντικά από τις ζάντες ή το χρώμα. Το μεταχειρισμένο πρέπει να το αγοράζεις με βάση τη χρήση σου. Διαφορετικά, μπορεί να καταλήξεις με ένα αυτοκίνητο που δείχνει ωραίο, αλλά δεν σε βολεύει πουθενά.

🢂Μην κοιτάς μόνο την τιμή της αγγελίας

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να βλέπεις μόνο την τιμή αγοράς. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται φθηνό στην αγγελία, αλλά να χρειάζεται αμέσως λάστιχα, μεγάλο service, φρένα, μπαταρία, αμορτισέρ ή άλλες εργασίες που θα ανεβάσουν πολύ το τελικό κόστος. Πριν αποφασίσεις, υπολόγισε το πραγματικό κόστος ιδιοκτησίας. Δηλαδή την κατανάλωση, τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια, τη συντήρηση, τα αναλώσιμα, την πιθανή μεταβίβαση και ό,τι χρειαστεί άμεσα μετά την αγορά. Ένα λίγο ακριβότερο αυτοκίνητο, αλλά με σωστό ιστορικό και πρόσφατη συντήρηση, μπορεί τελικά να είναι πολύ καλύτερη αγορά από μια «ευκαιρία» που θέλει μαζέματα. Κράτα και κάτι ακόμη: η υπερβολικά χαμηλή τιμή δεν είναι πάντα ευκαιρία. Μερικές φορές είναι προειδοποίηση.

🢂Το ιστορικό είναι πιο σημαντικό από το γυάλισμα

Ένα καθαρό, γυαλισμένο αυτοκίνητο μπορεί να σε ξεγελάσει εύκολα. Το σημαντικό δεν είναι μόνο πώς φαίνεται, αλλά τι ζωή έχει ζήσει. Ζήτησε βιβλίο service, τιμολόγια εργασιών, δελτία ΚΤΕΟ και οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τη συντήρηση και τα χιλιόμετρα. Τα χιλιόμετρα πρέπει να έχουν λογική συνέχεια. Αν το αυτοκίνητο είχε 120.000 χλμ. σε παλαιότερο ΚΤΕΟ και ξαφνικά εμφανίζεται με 85.000 χλμ., προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, αν το κοντέρ γράφει λίγα χιλιόμετρα αλλά το τιμόνι, τα πεντάλ, το κάθισμα οδηγού και ο λεβιές ταχυτήτων είναι υπερβολικά φθαρμένα, κάτι δεν ταιριάζει. Ζήτησε επίσης τον αριθμό πλαισίου VIN και βεβαιώσου ότι συμφωνεί με την άδεια και τα υπόλοιπα έγγραφα. Το VIN είναι η ταυτότητα του αυτοκινήτου και είναι βασικό στοιχείο για οποιονδήποτε σοβαρό έλεγχο.

🢂Δες το αυτοκίνητο με φως ημέρας

Μην πας να δεις μεταχειρισμένο βράδυ, σε υπόγειο γκαράζ ή βιαστικά. Θέλεις φυσικό φως και καθαρό αυτοκίνητο, ώστε να μπορείς να εντοπίσεις σημάδια. Κοίτα αν υπάρχουν διαφορές στην απόχρωση του χρώματος, αν τα κενά ανάμεσα σε καπό, πόρτες και φτερά είναι ομοιόμορφα και αν φαίνονται σημάδια πρόχειρης επισκευής. Έλεγξε για σκουριά σε χαμηλά σημεία, θόλους, μαρσπιέ, κάτω μέρος θυρών και περιοχή πορτμπαγκάζ. Η σκουριά δεν είναι πάντα απλή αισθητική φθορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δείχνει βαθύτερο πρόβλημα ή κακή συντήρηση. Στο εσωτερικό, μην αρκεστείς στο αν είναι καθαρό. Δοκίμασε τα πάντα: air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, οθόνη, κάμερα, αισθητήρες, φώτα, υαλοκαθαριστήρες, χειριστήρια στο τιμόνι και όλες τις βασικές λειτουργίες. Μικρές βλάβες μπορεί να δείχνουν αμέλεια ή να κρύβουν κόστος.

🢂Το test drive δεν είναι βόλτα, είναι έλεγχος

Η δοκιμαστική οδήγηση είναι υποχρεωτική. Όχι για να δεις αν «σου αρέσει», αλλά για να καταλάβεις αν κάτι δεν πάει καλά. Το αυτοκίνητο πρέπει να παίρνει μπροστά εύκολα, να κρατά σταθερό ρελαντί, να μην κάνει περίεργους θορύβους και να μη βγάζει καπνούς. Στην οδήγηση πρόσεξε αν τραβάει δεξιά ή αριστερά, αν το τιμόνι τρέμει, αν ακούγονται χτυπήματα από την ανάρτηση, αν τα φρένα είναι σταθερά και αν το κιβώτιο λειτουργεί ομαλά. Σε χειροκίνητο, δες αν οι ταχύτητες κουμπώνουν σωστά και αν ο συμπλέκτης πιάνει φυσιολογικά. Σε αυτόματο, πρόσεξε για καθυστερήσεις, απότομα χτυπήματα ή περίεργη συμπεριφορά στις αλλαγές. Αν ο πωλητής δεν θέλει test drive, υπάρχει λόγος να ανησυχήσεις.

🢂Πλήρωσε μηχανικό πριν πληρώσεις αυτοκίνητο

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο tip για κάποιον που δεν έχει ιδέα από αυτοκίνητα: μην αγοράσεις χωρίς έλεγχο από μηχανικό. Όσο καλό κι αν φαίνεται το αυτοκίνητο, όσο ευγενικός κι αν είναι ο πωλητής, όσο «σίγουρη» κι αν δείχνει η περίπτωση, ο τεχνικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Ο μηχανικός μπορεί να δει πράγματα που εσύ δεν θα προσέξεις: διαρροές, φθορές στην ανάρτηση, σημάδια τρακαρίσματος, προβλήματα σε κινητήρα ή κιβώτιο, κακή επισκευή, ηλεκτρονικές βλάβες ή αναμενόμενες εργασίες που έρχονται σύντομα. Ιδανικά, ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε συνεργείο της δικής σου επιλογής. Αν ο πωλητής αρνείται να πάει το αυτοκίνητο για ανεξάρτητο έλεγχο, αυτό είναι μεγάλη κόκκινη σημαία. Καλύτερα να χάσεις ένα αυτοκίνητο που «φαινόταν ευκαιρία», παρά να αγοράσεις ένα πρόβλημα με ρόδες.

🢂Ιδιώτης ή έμπορος;

Η αγορά από ιδιώτη μπορεί να σου δώσει καλύτερη τιμή και μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Μπορεί επίσης να μάθεις περισσότερα για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου. Όμως έχει και μεγαλύτερο ρίσκο, ειδικά αν δεν υπάρχουν χαρτιά, ιστορικό και καθαρή εικόνα. Η αγορά από έμπορο μπορεί να είναι ακριβότερη, αλλά συχνά συνοδεύεται από περισσότερη διαδικαστική ασφάλεια, δυνατότητα χρηματοδότησης, εγγύηση ή ευκολότερη μεταβίβαση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε έμπορος είναι αξιόπιστος. Και εκεί χρειάζεται έλεγχος, γραπτές δεσμεύσεις και προσοχή στους όρους της εγγύησης. Με απλά λόγια: από όπου κι αν αγοράσεις, μην εμπιστεύεσαι μόνο λόγια. Ζήτα αποδείξεις.

🢂Τα χαρτιά πρέπει να είναι καθαρά

Πριν δώσεις προκαταβολή ή χρήματα, έλεγξε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα: άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ σε ισχύ, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, σωστά στοιχεία ιδιοκτήτη και καμία εκκρεμότητα που μπορεί να μπλοκάρει τη μεταβίβαση. Αν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, δάνειο, οφειλή ή οποιαδήποτε ασάφεια, πρέπει να λυθεί πριν προχωρήσεις. Απόφυγε μεγάλες πληρωμές χωρίς αποδεικτικό και μην πιεστείς να αποφασίσεις «επειδή υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι». Αυτή είναι κλασική τακτική πίεσης.

🢂Κόκκινες σημαίες που πρέπει να σε σταματήσουν

Υπάρχουν μερικά σημάδια που πρέπει να σε κάνουν να φύγεις, όσο κι αν σου αρέσει το αυτοκίνητο. Αν ο πωλητής αποφεύγει τον μηχανικό έλεγχο, δεν έχει χαρτιά, δίνει μπερδεμένες απαντήσεις, πιέζει για γρήγορη προκαταβολή ή η τιμή είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με την αγορά, καλύτερα να κάνεις πίσω. Το ίδιο ισχύει αν το αυτοκίνητο έχει ασαφές ιστορικό, περίεργα χιλιόμετρα, σημάδια κακής επισκευής ή πολλά μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται ως «τίποτα». Στα μεταχειρισμένα, τα πολλά «τίποτα» συνήθως γίνονται κάτι.

Τι κρατάμε;