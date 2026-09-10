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Αλάρμ και διπλοπαρκάρισμα: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ;

ΠΕΜΠΤΗ | 10.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Το διπλοπαρκάρισμα αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, συχνά με αναμμένα αλάρμ. Τι προβλέπει όμως ο ΚΟΚ και ποιες είναι οι κυρώσεις;

Η εικόνα είναι γνώριμη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ένα αυτοκίνητο σταματά δίπλα σε ήδη σταθμευμένα οχήματα, ο οδηγός ενεργοποιεί τα αλάρμ και απομακρύνεται για λίγα λεπτά ή παραμένει μέσα περιμένοντας κάποιον. Η χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της στάσης ή της στάθμευσης. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας καθορίζει συγκεκριμένα πού επιτρέπεται να ακινητοποιηθεί ένα όχημα και απαγορεύει ρητά τη στάθμευση παράπλευρα άλλου οχήματος που βρίσκεται ήδη σε στάση ή στάθμευση.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το διπλοπαρκάρισμα

Ο ισχύων ΚΟΚ, Ν. 5209/2025, αναφέρει στο άρθρο 38 ότι η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν προκαλούν κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και δεν υπάρχει σχετική απαγορευτική σήμανση ή διαγράμμιση. Ειδικότερα για το λεγόμενο διπλοπαρκάρισμα, η διάταξη είναι σαφής. Η στάθμευση στο οδόστρωμα απαγορεύεται παράπλευρα άλλου οχήματος που βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική σήμανση. Επομένως, το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει αρκετός χώρος για τη διέλευση ενός αυτοκινήτου ή ότι το όχημα θα παραμείνει στο σημείο για μικρό χρονικό διάστημα δεν καθιστά από μόνο του νόμιμη τη στάθμευση σε δεύτερη σειρά.

Τι αλλάζει αν ο οδηγός ανάψει τα αλάρμ;

Από νομικής πλευράς, τίποτα ως προς τη στάθμευση. Τα φώτα έκτακτης ανάγκης αποτελούν μέσο προειδοποίησης των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Η ενεργοποίησή τους δεν δημιουργεί κάποια εξαίρεση από τις διατάξεις που αφορούν τη στάση και τη στάθμευση. Με άλλα λόγια, ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται παράνομα σταθμευμένο εξακολουθεί να βρίσκεται παράνομα σταθμευμένο είτε τα αλάρμ είναι αναμμένα είτε όχι. Ο ΚΟΚ ρυθμίζει ξεχωριστά τη χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στο άρθρο 41. Όταν το όχημα κινείται, η χρήση τους επιτρέπεται όταν από το ίδιο το όχημα κινδυνεύουν τρίτοι. Η διάταξη προβλέπει εξαίρεση για την περίπτωση ακινησίας του οχήματος. Αυτό όμως δεν πρέπει να συγχέεται με τους κανόνες στάθμευσης. Η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν τα αλάρμ δεν αποτελεί άδεια για ακινητοποίηση σε σημείο όπου αυτή απαγορεύεται.

Στάση και στάθμευση δεν είναι το ίδιο πράγμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση που κάνει ο ίδιος ο ΚΟΚ ανάμεσα στη στάση και τη στάθμευση. Ως στάση ορίζεται η ακινησία του οχήματος μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή για φόρτωση και εκφόρτωση πραγμάτων. Στάθμευση θεωρείται η ακινησία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον δεν πρόκειται για υποχρεωτική ακινητοποίηση λόγω κυκλοφορίας, εμποδίου ή συμμόρφωσης με τους κανόνες κυκλοφορίας. Άρα δεν υπάρχει στον ΚΟΚ κάποιος γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ένας οδηγός μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του για «δύο λεπτά» χωρίς αυτό να θεωρείται στάθμευση. Αν κάποιος σταματήσει για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο ώστε να κατέβει ένας επιβάτης, πρόκειται για στάση. Αν όμως αφήσει το όχημα για να επισκεφθεί ένα κατάστημα, ένα ΑΤΜ ή μια καφετέρια, πρόκειται για στάθμευση, ακόμη και αν η απουσία του διαρκέσει ελάχιστα λεπτά.

Επιτρέπεται να σταματήσεις δίπλα σε παρκαρισμένο όχημα για να κατέβει επιβάτης;

Η συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Η ρητή διάταξη για στάθμευση παράπλευρα άλλου οχήματος αφορά τη στάθμευση. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι κάθε προσωρινή στάση σε δεύτερη σειρά είναι αυτομάτως νόμιμη. Το άρθρο 38 θέτει έναν γενικό κανόνα: ούτε η στάση ούτε η στάθμευση επιτρέπονται όταν προκαλούν κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας. Συνεπώς, ακόμη και μια σύντομη ακινητοποίηση για αποβίβαση επιβάτη πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που δεν δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση και δεν εμποδίζει την κυκλοφορία. Αν για παράδειγμα το όχημα κλείνει ουσιαστικά μια λωρίδα, περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο πλάτος του δρόμου ή αναγκάζει τα διερχόμενα αυτοκίνητα να εισέλθουν στην αντίθετη λωρίδα, η μικρή διάρκεια της ακινητοποίησης δεν αρκεί για να την καταστήσει επιτρεπτή.

Αν παραμένω μέσα στο αυτοκίνητο, θεωρείται στάθμευση;

Ναι, μπορεί να θεωρείται. Ο ΚΟΚ δεν χρησιμοποιεί ως κριτήριο το αν ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο όχημα, ούτε αν ο κινητήρας λειτουργεί. Αυτό που εξετάζεται είναι ο λόγος για τον οποίο το όχημα παραμένει ακίνητο. Για παράδειγμα, αν ο οδηγός περιμένει μέσα στο αυτοκίνητο επί αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ένας επιβάτης, η ακινητοποίηση δεν εντάσσεται απαραίτητα στην έννοια της στάσης, αφού δεν περιορίζεται στον χρόνο που απαιτείται για την ίδια την επιβίβαση. Αντίστοιχα, ο αναμμένος κινητήρας ή τα αναμμένα αλάρμ δεν αλλάζουν τον χαρακτηρισμό της ακινητοποίησης.

Ποιο είναι το πρόστιμο για διπλοπαρκάρισμα

Η στάθμευση παράπλευρα άλλου οχήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 38 παρ. 3, περ. ε’, κατατάσσεται από τον νέο ΚΟΚ στην κατηγορία παράβασης Ε1-Β. Για την κατηγορία Ε1-Β προβλέπονται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Επομένως, παρότι το χρηματικό πρόστιμο είναι σχετικά χαμηλό, η κύρωση δεν περιορίζεται στην καταβολή των 30 ευρώ, καθώς συνοδεύεται από δεκαήμερη αφαίρεση του διπλώματος. Μάλιστα, ο ΚΟΚ προβλέπει ότι για παραβάσεις στάθμευσης στις οποίες πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, εφόσον αυτή δεν αφαιρεθεί άμεσα από τον οδηγό, μπορούν να αφαιρεθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι να προσκομιστεί η άδεια.

Μπορεί να απομακρυνθεί το διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο;

Ναι, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα στην κυκλοφορία. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι όταν μια παράνομη στάθμευση συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βεβαιωθεί νέα παράβαση και στη συνέχεια να γίνει μεταφορά του οχήματος. Σημαντικότερο είναι ότι, εφόσον το όχημα παρεμποδίζει την κυκλοφορία, δεν απαιτείται να παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και η μεταφορά μπορεί να γίνει άμεσα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις διπλοπαρκαρίσματος σε στενούς δρόμους, όπου μπορεί να εμποδίζεται όχι μόνο η φυσιολογική ροή των ΙΧ, αλλά ακόμη και η διέλευση λεωφορείου, απορριμματοφόρου ή οχήματος έκτακτης ανάγκης.

Τα αλάρμ δεν αποτελούν εξαίρεση από τον ΚΟΚ

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Η ενεργοποίηση των αλάρμ δεν νομιμοποιεί το διπλοπαρκάρισμα και δεν απαλλάσσει τον οδηγό από τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ. Η νομιμότητα μιας ακινητοποίησης κρίνεται από το σημείο, τις συνθήκες και από το αν πρόκειται πραγματικά για στάση ή για στάθμευση. Ούτε η παρουσία του οδηγού στο αυτοκίνητο, ούτε ο αναμμένος κινητήρας, ούτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης δημιουργούν ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση του κλασικού διπλοπαρκαρίσματος, δηλαδή της στάθμευσης δίπλα σε όχημα που βρίσκεται ήδη σε στάση ή στάθμευση, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

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Tags
#Αλάρμ#Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας#παρκάρισμα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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