Άμμος, αλάτι και αντηλιακό: Ο αόρατος εχθρός του αυτοκινήτου μετά την παραλία

Μια μέρα στη θάλασσα μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο για εμάς, όχι όμως απαραίτητα και για το αυτοκίνητό μας. Άμμος, χαλίκια, αλάτι, αντηλιακό και υγρασία μεταφέρονται εύκολα στο εσωτερικό και, αν δεν καθαριστούν σωστά, μπορούν να ταλαιπωρήσουν τις επιφάνειες και τις επενδύσεις

Το καλοκαίρι έχει τη δική του, ευχάριστη ρουτίνα. Φτάνουμε στην παραλία, απλώνουμε την πετσέτα, ανοίγουμε την ομπρέλα και γεμίζουμε την παραλία με τσάντες, ψάθες και κάθε λογής εξοπλισμό. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής, όλα αυτά καταλήγουν ξανά στο αυτοκίνητο.

Μόνο που μαζί τους επιστρέφουν και άμμος, αλάτι, νερό, αντηλιακό και μικρά χαλίκια, φύκια και ότι άλλο έχουμε «μαζέψει» χωρίς να το καταλάβουμε. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το αυτοκίνητο θα χρειαστεί ένα καλό καθάρισμα. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτά τα υλικά μπορεί να επιβαρύνει ορισμένες επιφάνειες, ιδιαίτερα όταν η άμμος τρίβεται πάνω τους ή όταν το αλάτι παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πετσέτα στο κάθισμα δεν λύνει τα πάντα

Η πετσέτα είναι σίγουρα χρήσιμη. Αν έχουμε βγει από τη θάλασσα και πρέπει να μπούμε στο αυτοκίνητο, μια μεγάλη πετσέτα πάνω στο κάθισμα περιορίζει σημαντικά την ποσότητα νερού που θα καταλήξει στην επένδυση.

Δεν αποτελεί όμως πλήρη προστασία. Ένα βρεγμένο μαγιό μπορεί να μεταφέρει αρκετή υγρασία, ενώ μαζί με το νερό μεταφέρονται αλάτι, υπολείμματα αντηλιακού και μικροί κόκκοι άμμου. Επομένως, όσο καλύτερα σκουπιστούμε πριν μπούμε στο αυτοκίνητο τόσο το καλύτερο και -επίσης πολύ σημαντικό- να έχουμε μαζί μας μια δεύτερη στεγνή πετσέτα για αυτή τη δουλειά και όχι την νωπή που χρησιμοποιήσαμε στην θάλασσα.

Ακόμη καλύτερα, αν υπάρχει η δυνατότητα, είναι να αλλάξουμε μαγιό πριν από την επιστροφή. Αν αυτό δεν είναι πρακτικό, τουλάχιστον η πετσέτα θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια στην οποία ακουμπάμε και να μη χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να αγνοούμε την υγρασία.

Το τιμόνι δέχεται ό,τι έχουμε στα χέρια μας

Ένα σημείο που συχνά ξεχνάμε είναι το τιμόνι. Τα χέρια μας μετά τη θάλασσα μπορεί να έχουν αλάτι, άμμο και αντηλιακό. Όλα αυτά μεταφέρονται αμέσως στο τιμόνι, στον λεβιέ ταχυτήτων, στο χειρόφρενο και στα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας.

Η άμμος είναι ιδιαίτερα ενοχλητική επειδή οι κόκκοι της λειτουργούν σαν μικροσκοπικό λειαντικό υλικό όταν τρίβονται πάνω σε μια επιφάνεια. Το αντηλιακό, από την άλλη, αφήνει λιπαρά κατάλοιπα και με τον καιρό μπορεί να κάνει τις επιφάνειες να δείχνουν θαμπές ή βρώμικες.

Γι’ αυτό, πριν πιάσουμε το τιμόνι, ένα γρήγορο ξέπλυμα ή καλό σκούπισμα των χεριών κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από όσο νομίζουμε.

Η άμμος ταξιδεύει παντού

Η άμμος δεν μένει στην παραλία. Μπαίνει στα παπούτσια, στις πετσέτες, στις τσάντες και στα ρούχα και από εκεί καταλήγει στα πατάκια και στη μοκέτα.

Τα πατάκια είναι, φυσικά, το πρώτο σημείο που θα δεχθεί το μεγαλύτερο φορτίο. Εκεί η λύση είναι σχετικά απλή: τα βγάζουμε από το αυτοκίνητο και τα καθαρίζουμε τακτικά, αντί να περιμένουμε να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα άμμου.

Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να τρίβουμε επίμονα την άμμο πάνω στις επιφάνειες για να την απομακρύνουμε. Όσο λιγότερο τρίβεται, τόσο καλύτερα. Πρώτα απομακρύνουμε τη χαλαρή άμμο και στη συνέχεια καθαρίζουμε την επιφάνεια.

Και μετά υπάρχει το πορτμπαγκάζ

Εδώ βρίσκεται ίσως ο μεγαλύτερος «ένοχος». Στο πορτμπαγκάζ μπορεί να καταλήξουν ομπρέλες, βάσεις ομπρέλας, ψάθες, καρέκλες παραλίας, βατραχοπέδιλα, τσάντες και παιχνίδια. Και σχεδόν όλα αυτά έχουν πάνω τους είτε άμμο είτε νερό.

Ιδιαίτερα οι βάσεις των ομπρελών και τα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να επιστρέψουν στο αυτοκίνητο γεμάτα υγρασία και αλάτι. Αν τα βάλουμε κατευθείαν πάνω στη μοκέτα του πορτμπαγκάζ, το νερό απορροφάται και παραμένει εκεί για αρκετή ώρα.

Η καλύτερη πρακτική είναι απλή: τινάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε την άμμο πριν φορτώσουμε τα πράγματα και, όπου υπάρχει νερό, προσπαθούμε να τα αφήσουμε να στραγγίξουν ή να στεγνώσουν. Μια πλαστική λεκάνη ή ένα αδιάβροχο κάλυμμα στο πορτμπαγκάζ μπορεί επίσης να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τα βρεγμένα αντικείμενα.

Το αλάτι θέλει καθάρισμα, όχι απλώς σκούπισμα

Το θαλασσινό νερό αφήνει πίσω του αλάτι όταν εξατμιστεί. Ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται καθημερινά για παραλία μπορεί να συγκεντρώνει σταδιακά αλατούχα κατάλοιπα σε διάφορες επιφάνειες.

Γι’ αυτό, όταν επιστρέψουμε σπίτι, δεν αρκεί πάντοτε να σκουπίσουμε πρόχειρα τα σημεία που βράχηκαν. Ένα σωστό καθάρισμα με κατάλληλο πανί και καθαριστικό για την εκάστοτε επιφάνεια είναι προτιμότερο, ιδιαίτερα σε πλαστικά, δερμάτινες ή συνθετικές επενδύσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου. Αν το αμάξωμα έχει γεμίσει θαλασσινό νερό, η άμμος και το αλάτι δεν είναι καλή ιδέα να παραμένουν πάνω στο χρώμα για ημέρες.

Μην αφήνετε τα βρεγμένα πράγματα μέσα

Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτάσουμε σπίτι και να αφήσουμε βρεγμένες πετσέτες, μαγιό, βατραχοπέδιλα και τσάντες μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Η υγρασία σε έναν κλειστό χώρο, ιδιαίτερα μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν θέλουμε να παραμένει για πολλές ώρες. Εκτός από τις οσμές, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υφασμάτινες επιφάνειες και στη γενικότερη κατάσταση του εσωτερικού.

Το σωστό είναι να βγάζουμε όλα τα βρεγμένα αντικείμενα από το αυτοκίνητο μόλις φτάσουμε και να αφήνουμε τις πόρτες ή το πορτμπαγκάζ ανοιχτά για λίγο, σε ασφαλές και σκιερό σημείο, ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία.

Τελικά, η προστασία του αυτοκινήτου μετά τη θάλασσα δεν χρειάζεται ούτε ειδικό εξοπλισμό ούτε υπερβολή. Χρειάζεται κυρίως λίγη πρόνοια. Τινάζουμε την άμμο πριν μπούμε, σκουπίζουμε τα χέρια μας, προστατεύουμε το κάθισμα, δεν πετάμε βρεγμένα αντικείμενα μέσα στο πορτμπαγκάζ και καθαρίζουμε τα κατάλοιπα αλατιού αντί να τα αφήνουμε να συσσωρεύονται.

Γιατί μια πετσέτα μπορεί να προστατεύσει το κάθισμα. Δεν μπορεί όμως να προστατεύσει ολόκληρο το αυτοκίνητο από μια ολόκληρη μέρα στην παραλία.

Τι κρατάμε