Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Ποιες κάμερες λειτουργούν, γιατί οι «41» δεν βεβαιώνουν πρόστιμα, τι προβλέπει το έργο των 388 και πότε ξεκινά η αυτόματη αποστολή κλήσεων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει αντικρουόμενες πληροφορίες για «41 κάμερες» που ήδη καταγράφουν πολλαπλές παραβάσεις στην Αττική. Για να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση και να υπάρχει σαφής ενημέρωση, είχαμε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Κίμωνα Λογοθέτη (δημοσιογράφος, πρώην Σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής), έπειτα από το σημερινό του δημοσίευμα και συγκεντρώνουμε σε ένα κείμενο τι ακριβώς ισχύει σήμερα, τι δεν ισχύει, και τι αναμένεται.

Τι ισχύει σήμερα – με απλά λόγια

Δεν έχει ξεκινήσει μαζική λειτουργία καμερών που βεβαιώνουν παραβάσεις στην Αττική .

. Οι 2 πιλοτικές κάμερες παραβίασης κόκκινου στη Λ. Ποσειδώνος (Άλιμος) λειτουργούν δοκιμαστικά. Δεν αποστέλλονται ακόμη αυτόματα κλήσεις.

Δεν αποστέλλονται ακόμη αυτόματα κλήσεις. Το έργο των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη της Περιφέρειας βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης/εγκρίσεων , όχι σε κανονική λειτουργία.

της Περιφέρειας βρίσκεται σε , όχι σε κανονική λειτουργία. Σήμερα λειτουργούν συστήματα που δεν βεβαιώνουν αυτομάτως πρόστιμα (π.χ. κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, λεωφορειολωρίδων σε περιορισμένη/μη αυτοματοποιημένη ροή).

(π.χ. κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, λεωφορειολωρίδων σε περιορισμένη/μη αυτοματοποιημένη ροή). Η Αττική Οδός διαθέτει αυτόνομο πιστοποιημένο σύστημα για παραβάσεις ταχύτητας (εκτός του έργου της Περιφέρειας).

Από πού προέκυψε η σύγχυση με τις «41 κάμερες»

Σε ρεπορτάζ που έγινε, δημιουργήθηκε σύγχυση και μπέρδεμα ανάμεσα στις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας (παρακολούθηση ροής, όχι βεβαίωση παραβάσεων) και στις νέες κάμερες καταγραφής παραβίασης που περιγράφονται στη διακήρυξη της Περιφέρειας. Επειδή αρκετά σημεία συμπίπτουν γεωγραφικά, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι «ήδη εγκαταστάθηκαν» και γράφουν πρόστιμα. Αυτό δεν ισχύει!

Ποιες κατηγορίες καμερών υπάρχουν σήμερα στους δρόμους

1) Κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας

Βρίσκονται σε κεντρικούς άξονες, μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης/ΘΕΠΕΚ για εποπτεία ροής και συμβάντων. Δεν βεβαιώνουν παραβάσεις.

2) Κάμερες λεωφορειολωρίδων (ΟΑΣΑ/ΟΣΥ)

Επιτηρούν την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες. Η διαδικασία δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Υλικό διαβιβάζεται στην Τροχαία, με μη αυτοματοποιημένη αποστολή κλήσεων.

3) Κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη (red-light)

Ειδικές, πιστοποιημένες για «κόκκινο» και μόνο. Σήμερα οι 2 κάμερες λειτουργούν πιλοτικά. Το μεγάλο έργο των 388 βρίσκεται πριν την πλήρη ανάπτυξη.

Το έργο των 388 καμερών – τι περιλαμβάνει

Προβλέπεται εγκατάσταση 388 ειδικών καμερών σε διασταυρώσεις υψηλής επικινδυνότητας, με βάση στατιστικά ατυχημάτων. Στόχος είναι μόνον η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (όχι κινητό/ζώνη/κράνος/ταχύτητα). Η τοποθέτηση δεν έχει ξεκινήσει σε επιχειρησιακή κλίμακα. Εκκρεμούν τεχνικές και διοικητικές εγκρίσεις.

Το «κλειδί» για να ξεκινήσουν οι αυτόματες κλήσεις: το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα

Για να αποστέλλονται αυτόματα οι παραβάσεις (μέσω gov.gr), πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων (διασύνδεση με ΑΑΔΕ και Τροχαία). Ωσότου ενεργοποιηθεί, καμία νέα κάμερα της Περιφέρειας δεν μπορεί να εκδίδει αυτόματα κλήσεις. Αυτό ισχύει και για μελλοντικές εφαρμογές του Υπουργείου που θα αφορούν πολλαπλές παραβάσεις (π.χ. ζώνη, κράνος, χρήση κινητού μέσω ΑΙ) — ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί ως ενιαίο πανελλαδικό σύστημα.

Τι «γράφει» σήμερα σίγουρα

Αττική Οδός : λειτουργεί με ξεχωριστό πιστοποιημένο σύστημα της Τροχαίας Αττικής Οδού για υπέρβαση ταχύτητας και βεβαιώνει παραβάσεις

: λειτουργεί με ξεχωριστό πιστοποιημένο σύστημα της Τροχαίας Αττικής Οδού για υπέρβαση ταχύτητας και βεβαιώνει παραβάσεις Πιλοτικό «κόκκινο»: οι 2 κάμερες στην Ποσειδώνος καταγράφουν, αλλά δεν αποστέλλουν ακόμη αυτόματα κλήσεις.

Διαβάστε επίσης: Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Τι έρχεται στη συνέχεια

Εγκατάσταση/ενεργοποίηση των 388 red-light cameras όταν ολοκληρωθούν εγκρίσεις/συμβάσεις.

όταν ολοκληρωθούν εγκρίσεις/συμβάσεις. Θέση σε λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Συστήματος (σημείο-μηδέν για την αυτόματη αποστολή κλήσεων).

(σημείο-μηδέν για την αυτόματη αποστολή κλήσεων). Προκηρύξεις για πολυπαραβατικές κάμερες (ΑΙ για ζώνη/κράνος/κινητό), σε εθνικό πλαίσιο με ενιαίες προδιαγραφές.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός – πρακτικά

Μην συγχέεις τις κάμερες εποπτείας/διαχείρισης κυκλοφορίας με συστήματα βεβαίωσης παραβάσεων .

. Όταν ενεργοποιηθεί το ενιαίο σύστημα , η κλήση θα φαίνεται στη θυρίδα πολίτη (gov.gr) και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

, η κλήση θα φαίνεται στη θυρίδα πολίτη (gov.gr) και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Για βεβαίωση που έχει ήδη εκδοθεί (π.χ. Αττική Οδός), ο έλεγχος γίνεται με τους γνωστούς τρόπους (ταχυδρομικά/ηλεκτρονικά).

Τι κρατάμε;

Δεν «γράφουν» σήμερα οι «41 κάμερες» : πρόκειται για σύγχυση με κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας.

: πρόκειται για σύγχυση με κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Πιλοτικό μόνο «κόκκινο» : οι 2 κάμερες στην Ποσειδώνος καταγράφουν αλλά δεν στέλνουν ακόμη αυτόματα πρόστιμα.

: οι 2 κάμερες στην Ποσειδώνος καταγράφουν αλλά δεν στέλνουν ακόμη αυτόματα πρόστιμα. Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας για παραβίαση ερυθρού είναι σε στάδιο υλοποίησης/εγκρίσεων .

. Καμία «πολυπαραβατική» ΑΙ-κάμερα (κινητό/ζώνη/κράνος) δεν λειτουργεί σήμερα ως αυτόματο σύστημα βεβαίωσης στην Αττική.

(κινητό/ζώνη/κράνος) ως αυτόματο σύστημα βεβαίωσης στην Αττική. Η αυτόματη αποστολή κλήσεων θα ξεκινήσει όταν ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα (διασύνδεση με ΑΑΔΕ/Τροχαία).

