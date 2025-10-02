Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Νέες κάμερες καταγράφουν παραβιάσεις σε 17 δήμους της Αττικής. Δες αναλυτικά πού τοποθετήθηκαν και ποιες παραβάσεις «γράφουν».

Σε πλήρη ανάπτυξη τίθεται το νέο δίκτυο καμερών-τροχονόμων στους δρόμους της Αττικής, το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ελέγχονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι πρώτες 41 κάμερες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε 17 δήμους, ενώ μέχρι το 2026 προβλέπεται να ξεπεράσουν τις 500.

Οι νέες συσκευές επιτήρησης εντοπίζουν αυτόματα παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, αλλά και μη χρήση ζώνης ή κράνους. Πρόκειται για το Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Τροχαίων Παραβάσεων, που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Τροχαία, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των ατυχημάτων και αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι κάμερες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και «γράφουν» αυτόματα κάθε παράβαση. Το υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου γίνεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της παράβασης.

Στη συνέχεια, δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος και το πρόστιμο διαβιβάζεται απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Πλέον, δεν απαιτείται να σε σταματήσει επιτόπου η Τροχαία: το πρόστιμο θα έρχεται αυτόματα, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω gov.gr, ενώ σύντομα θα υπάρχει ενημέρωση και με SMS.

Πατήστε εδώ για να μάθετε: Πώς θα δείτε σε gov.gr και ΑΑΔΕ (taxisnet) αν σας έχει βεβαιωθεί τροχαία παράβαση

Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ώστε να μεταφερθεί εκεί η παράβαση.

Τι «γράφουν» οι νέες κάμερες

Οι νέες συσκευές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν με ακρίβεια:

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Με τη χρήση αισθητήρων εικόνας και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, οι κάμερες αναγνωρίζουν τις κινήσεις του οδηγού και βεβαιώνουν την παράβαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, πρόκειται για ένα σύστημα που δεν έχει ανοχές, λειτουργεί όλο το 24ωρο και δεν επιτρέπει “παραθυράκια” διαφυγής. Κάθε λάθος πίσω από το τιμόνι καταγράφεται και έχει οικονομικό κόστος, ανάλογα με τον τύπο της παράβασης.

Διαβάστε επίσης: Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι νέες κάμερες

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 41 κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, με προτεραιότητα σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και ιστορικά επικίνδυνες διασταυρώσεις. Παρακάτω, ορισμένα από τα βασικά σημεία επιτήρησης:

Δυτική Αττική

Λ. ΝΑΤΟ & Μεγαρίδος

Λ. ΝΑΤΟ & Τραπεζούντος

ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & Μίνωα

Πειραιάς και Δυτικά Προάστια

Πειραιώς & Χαμοστέρνας (Μοσχάτο)

Πειραιώς & Π. Ράλλη

Π. Ράλλη & Αγ. Άννης

Λ. Σχιστού & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα)

Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι)

Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα)

Κεντρική Αθήνα και Νότια Προάστια

Λ. Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως (Περιστέρι)

Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου (Χαϊδάρι)

Θησέως & Δαβάκη (Καλλιθέα)

Θησέως & Ποσειδώνος (Καλλιθέα)

Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας (Άλιμος)

Παπαναστασίου & Βενιζέλου (Άγ. Δημήτριος)

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι)

Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου)

Σύμφωνα με το σχέδιο της Περιφέρειας, το δίκτυο θα επεκταθεί με περισσότερα από 500 σημεία έως το 2026, καλύπτοντας όλες τις βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας και τα επικίνδυνα σημεία με αυξημένα ατυχήματα.

Τι αλλάζει για τον οδηγό

Η εποχή της ατιμωρησίας φαίνεται πως τελειώνει οριστικά. Από εδώ και στο εξής, οι κάμερες θα “βλέπουν” ό,τι δεν βλέπει ο τροχονόμος, εξασφαλίζοντας συνεχή έλεγχο και ταχεία βεβαίωση παραβάσεων.

Η καταγραφή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με το υλικό να αποτελεί επίσημο αποδεικτικό στοιχείο. Οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι διπλά προσεκτικοί, καθώς το νέο σύστημα δεν συγχωρεί.

Τι κρατάμε;

Οι νέες κάμερες λειτουργούν 24/7 και εντοπίζουν παραβιάσεις σε πραγματικό χρόνο .

. Ελέγχουν κόκκινο, ταχύτητα, κινητό, ζώνη και κράνος .

. Οι παραβάσεις καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο .

. Οι οδηγοί ενημερώνονται μέσω gov.gr και σύντομα και με SMS .

. Το σύστημα θα επεκταθεί σε 500 σημεία μέχρι το 2026, καλύπτοντας όλη την Αττική.

καλύπτοντας όλη την Αττική. Η οδική συμπεριφορά μπαίνει πλέον υπό πλήρη επιτήρηση, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των επικίνδυνων συμπεριφορών.

