Άναψε το λαμπάκι θερμοκρασίας κινητήρα: Τι κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω ποτέ

Η ένδειξη για υπερβολική θερμοκρασία του κινητήρα είναι μία από τις προειδοποιήσεις που δεν πρέπει να αγνοήσει ποτέ ο οδηγός. Ακόμη και λίγα λεπτά λειτουργίας με τον δείκτη στο κόκκινο μπορούν να μετατρέψουν μια σχετικά απλή βλάβη στο κύκλωμα ψύξης σε σοβαρή και ιδιαίτερα ακριβή ζημιά στον κινητήρα.

Το σημαντικό είναι να αντιδράσουμε ψύχραιμα και με τη σωστή σειρά. Δεν συνεχίζουμε απλώς μέχρι να βρούμε συνεργείο, δεν ανοίγουμε αμέσως το δοχείο του ψυκτικού και δεν ρίχνουμε κρύο νερό πάνω στον καυτό κινητήρα. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από χαμηλή στάθμη ψυκτικού, διαρροή, χαλασμένο θερμοστάτη, βεντιλατέρ, αντλία νερού ή πρόβλημα στο ψυγείο.

Πώς καταλαβαίνω ότι το αυτοκίνητο ανεβάζει θερμοκρασία

Η πιο ξεκάθαρη ένδειξη είναι ο δείκτης θερμοκρασίας που ανεβαίνει πάνω από τη συνηθισμένη θέση του ή πλησιάζει στην κόκκινη περιοχή. Στα αυτοκίνητα χωρίς αναλογικό όργανο μπορεί να ανάψει η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας ή να εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στον πίνακα οργάνων. Άλλα σημάδια είναι ο ατμός κάτω από το καπό, η έντονη γλυκιά μυρωδιά του ψυκτικού υγρού, η μειωμένη απόδοση του κινητήρα ή η εμφάνιση υγρών κάτω από το αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, δεν περιμένουμε να δούμε καπνούς για να αντιδράσουμε. Αν ο δείκτης ανεβαίνει σταθερά, το πρόβλημα έχει ήδη αρχίσει.

Τι κάνεις αμέσως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

-Κλείνω το air condition

Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται το φορτίο που δέχεται ο κινητήρας. Μειώνουμε ταχύτητα, αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και αναζητούμε αμέσως ένα ασφαλές σημείο για στάση. Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκείνη τη στιγμή, σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα μπορούμε προσωρινά να βάλουμε τη θέρμανση της καμπίνας στη μέγιστη θερμοκρασία, με δυνατό αέρα και ανοιχτά παράθυρα. Το καλοριφέρ λειτουργεί σαν ένα μικρό πρόσθετο ψυγείο και μπορεί να αφαιρέσει ένα μέρος της θερμότητας από το κύκλωμα. Πρόκειται όμως μόνο για λύση ανάγκης μέχρι να σταματήσουμε με ασφάλεια, όχι για τρόπο να συνεχίσουμε το ταξίδι.

-Σταματώ σε ασφαλές σημείο

Βγαίνουμε από την κυκλοφορία, ενεργοποιούμε τα αλάρμ, ασφαλίζουμε το αυτοκίνητο με χειρόφρενο και σβήνουμε τον κινητήρα. Σε αυτοκινητόδρομο προσπαθούμε να βρεθούμε όσο πιο δεξιά γίνεται ή σε χώρο έκτακτης ανάγκης και οι επιβάτες απομακρύνονται από το οδόστρωμα, κατά προτίμηση πίσω από προστατευτικό στηθαίο. Αν βλέπουμε πολύ ατμό ή υγρό να εκτοξεύεται από το καπό, δεν στεκόμαστε ακριβώς μπροστά στο αυτοκίνητο και δεν ανοίγουμε αμέσως το καπό. Περιμένουμε πρώτα να σταματήσει ο έντονος ατμός.

-Αφήνω τον κινητήρα να κρυώσει

Ο κινητήρας χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει σε ασφαλή θερμοκρασία. Περιμένουμε τουλάχιστον περίπου 30 λεπτά, και περισσότερο όταν εξακολουθεί να υπάρχει ατμός ή έντονη θερμότητα. Το ότι ο δείκτης έπεσε επειδή σβήσαμε το αυτοκίνητο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κύκλωμα έχει αποσυμπιεστεί. Μπορούμε να ανοίξουμε προσεκτικά το καπό όταν δεν βγαίνει πλέον ατμός, χωρίς όμως να αγγίζουμε σωλήνες, τάπες ή μεταλλικά μέρη όσο παραμένουν ζεστά.

Τι δεν πρέπει να κάνεις ποτέ

Το σημαντικότερο λάθος είναι να ανοίξουμε την τάπα του ψυγείου ή του δοχείου διαστολής όσο ο κινητήρας είναι ζεστός. Το κύκλωμα ψύξης λειτουργεί υπό πίεση και, μόλις ανοιχτεί η τάπα, μπορεί να εκτοξευθούν καυτό ψυκτικό και ατμός προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα. Περιμένουμε μέχρι να κρυώσει πλήρως το σύστημα. Δεν ρίχνουμε επίσης κρύο νερό πάνω στον κινητήρα ή στο ψυγείο. Η απότομη μεταβολή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιές και δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία της υπερθέρμανσης. Δεν ανεβάζουμε στροφές πιστεύοντας ότι θα δουλέψει καλύτερα η αντλία νερού και δεν συνεχίζουμε την πορεία επειδή «μένουν μόνο πέντε χιλιόμετρα». Όσο ο κινητήρας λειτουργεί υπερθερμασμένος, αυξάνεται ο κίνδυνος να καταστραφεί η φλάντζα κεφαλής, να στραβώσει η κυλινδροκεφαλή ή να προκληθεί γενικευμένη βλάβη στον κινητήρα.

Μπορώ να συμπληρώσω ψυκτικό υγρό;

Μόνο όταν ο κινητήρας έχει κρυώσει πλήρως, ελέγχουμε οπτικά τη στάθμη στο διαφανές δοχείο διαστολής. Αν βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μπορεί να χρειάζεται συμπλήρωμα με ψυκτικό που καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Δεν επιλέγουμε ψυκτικό μόνο με βάση το χρώμα του και δεν αναμειγνύουμε τυχαία διαφορετικούς τύπους. Η σωστή προδιαγραφή αναγράφεται στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή μπορεί να επιβεβαιωθεί από το συνεργείο. Αν το δοχείο είναι εντελώς άδειο, υπάρχει μεγάλη κηλίδα κάτω από το αυτοκίνητο ή το υγρό αρχίζει να χάνεται ξανά μόλις συμπληρωθεί, πιθανότατα υπάρχει ενεργή διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξεκινάμε τον κινητήρα και καλούμε οδική βοήθεια.

Μπορώ να συνεχίσω μετά την ψύξη;

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μεταφερθεί το αυτοκίνητο σε συνεργείο, ιδιαίτερα όταν ο δείκτης έφτασε στο κόκκινο, εμφανίστηκε ατμός ή χάθηκε μεγάλη ποσότητα ψυκτικού. Μια πολύ μικρή διαδρομή προς το πλησιέστερο συνεργείο μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον δεν υπάρχει εμφανής διαρροή, η στάθμη έχει αποκατασταθεί, ο κινητήρας λειτουργεί ομαλά και η θερμοκρασία παραμένει απολύτως φυσιολογική. Παρακολουθούμε συνεχώς τον δείκτη και, με την πρώτη νέα άνοδο, σταματάμε αμέσως. Ακόμη και αν το αυτοκίνητο φαίνεται να επανήλθε, η υπερθέρμανση δεν θεωρείται λυμένη. Το ψυκτικό δεν εξαφανίζεται χωρίς αιτία και ένας θερμοστάτης ή ένα βεντιλατέρ μπορεί να παρουσιάζει διακοπτόμενη βλάβη.

Που οφείλεται η άνοδος θερμοκρασίας το αυτοκίνητο;

Μία συνηθισμένη αιτία είναι η χαμηλή στάθμη ψυκτικού, συνήθως εξαιτίας διαρροής από κολάρο, σύνδεση, ψυγείο, δοχείο διαστολής ή αντλία νερού. Πιθανές αιτίες είναι επίσης ο θερμοστάτης που δεν ανοίγει, το βεντιλατέρ που δεν ενεργοποιείται, η φραγή του ψυγείου ή η αστοχία της αντλίας νερού. Αν το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως μέσα στην κίνηση και υποχωρεί στον ανοιχτό δρόμο, το βεντιλατέρ αποτελεί έναν από τους πρώτους υπόπτους, χωρίς αυτό να αποτελεί ασφαλή διάγνωση. Αντίστοιχα, η υπερθέρμανση σε ανηφόρα ή υπό μεγάλο φορτίο μπορεί να αποκαλύψει ανεπαρκή κυκλοφορία ψυκτικού ή μειωμένη απόδοση του ψυγείου. Η διάγνωση πρέπει να γίνει με έλεγχο πίεσης του κυκλώματος, εξέταση για διαρροές και έλεγχο της λειτουργίας του θερμοστάτη, της αντλίας και των ανεμιστήρων.

Πόσο ακριβή μπορεί να γίνει η ζημιά;

Το κόστος εξαρτάται από την αιτία. Μπορεί να αφορά ένα σχετικά απλό κολάρο, μία τάπα ή έναν θερμοστάτη, αλλά μπορεί επίσης να χρειάζεται αντικατάσταση βεντιλατέρ, ψυγείου ή αντλίας νερού. Το πραγματικά ακριβό σενάριο προκύπτει όταν ο οδηγός συνεχίσει να κινείται με τον κινητήρα στο κόκκινο. Τότε υπάρχει κίνδυνος για φλάντζα κεφαλής, στρέβλωση κυλινδροκεφαλής ή ολική ζημιά του κινητήρα. Η διαφορά ανάμεσα σε μια διαχειρίσιμη επισκευή και σε έναν λογαριασμό χιλιάδων ευρώ μπορεί να είναι τα λίγα λεπτά που θα επιμείνουμε να οδηγούμε.

Πώς προλαμβάνεται η υπερθέρμανση;

Ελέγχουμε τακτικά τη στάθμη του ψυκτικού με τον κινητήρα κρύο και δεν αγνοούμε μικρές κηλίδες κάτω από το αυτοκίνητο, μυρωδιά ψυκτικού ή συχνή ανάγκη συμπληρώματος. Τα κολάρα, το ψυγείο, ο θερμοστάτης και η αντλία νερού πρέπει να ελέγχονται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συντήρησης. Πριν από ένα μεγάλο καλοκαιρινό ταξίδι, ειδικά με πλήρες φορτίο, είναι χρήσιμο να ελεγχθούν το κύκλωμα ψύξης, η στάθμη λαδιού και η λειτουργία του βεντιλατέρ. Οι μικρές διαρροές και τα φθαρμένα κολάρα συνήθως δίνουν προειδοποιήσεις πριν εξελιχθούν σε πλήρη αστοχία.

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