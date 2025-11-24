Υποχρεωτικές από σήμερα οι αλυσίδες στην πρώτη περιοχή της Ελλάδας. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ, ποιες εξαιρέσεις ισχύουν και ποιο είναι το πρόστιμο.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, τίθεται σε ισχύ υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά. Το μέτρο αφορά όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και έχει στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Ισχύει από σήμερα, Δευτέρα 24/11/2025, μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τις αρχές.

Τι θεωρείται «ειδικό ελαστικό»

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται εκείνα που φέρουν το αλπικό σύμβολο (3PMSF), όπως ορίζεται στον Κανονισμό UNECE R117 (Παράρτημα 7, Προσάρτημα 1), καθώς και τον χαρακτηρισμό M+S. Οχήματα εξοπλισμένα με τέτοια ελαστικά δεν υποχρεούνται να φέρουν αλυσίδες/χιονοκουβέρτες, εφόσον δεν δοθεί διαφορετική οδηγία από τις αρμόδιες αρχές.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ (άρθρο 52)

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ότι, σε έντονα καιρικά φαινόμενα ή όταν υπάρχει σχετική απόφαση των αρχών, οι οδηγοί οφείλουν:

να είναι εφοδιασμένοι με αλυσίδες ή ανάλογα μέσα,

να γνωρίζουν τη σωστή τοποθέτηση και χρήση τους,

να οδηγούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος και των αντιολισθητικών μέσων.

Όταν οι συνθήκες δεν το απαιτούν και δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν υφίσταται υποχρέωση να φέρουν αντιολισθητικά μέσα μέσα στο όχημα.

Πού και πώς τοποθετούνται οι αλυσίδες

Οι αλυσίδες μπαίνουν τουλάχιστον στα δύο ελαστικά του κινητήριου άξονα .

Σε οχήματα με κίνηση και στους δύο άξονες , ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή .

Αν δεν υπάρχουν οδηγίες και διαθέτουμε ένα ζευγάρι , τοποθετούμε μπροστά . Με δεύτερο ζευγάρι , τοποθετούνται και πίσω .

Σε διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα, εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κατασκευαστή ή, ελλείψει οδηγιών, στα εξωτερικά ελαστικά .

Η τοποθέτηση γίνεται σε ασφαλές σημείο, με όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο, επαρκής απόσταση από την κυκλοφορία), ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή των οχημάτων.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργή απόφαση (όπως σήμερα στην Π.Ε. Πέλλας) και ο οδηγός δεν διαθέτει ούτε αλυσίδες/χιονοκουβέρτες ούτε χιονολάστιχα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 80 €.

Τι κρατάμε;

Υποχρεωτικές αλυσίδες από σήμερα σε όλο το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πέλλας (24/11/2025).

Εξαίρεση για οχήματα με χιονολάστιχα που φέρουν αλπικό σύμβολο (3PMSF) και M+S .

Πρόστιμο 80 € αν δεν έχετε αλυσίδες/χιονοκουβέρτες ή χιονολάστιχα όταν ισχύει απόφαση.

Σωστή τοποθέτηση στον κινητήριο άξονα, σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή· πάντα ασφαλής στάση και σήμανση.

