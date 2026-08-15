Απόσταση ασφαλείας: Πόσα μέτρα πρέπει να κρατάς πραγματικά; – Τι λέει ο ΚΟΚ

Πόση απόσταση πρέπει να κρατάς από το προπορευόμενο όχημα; Τι λέει ο ΚΟΚ και πώς υπολογίζεις σωστά τα μέτρα.

Η απόσταση ασφαλείας είναι από τους πιο απλούς κανόνες της οδήγησης, αλλά και από αυτούς που παραβιάζονται καθημερινά περισσότερο. Σε λεωφόρους, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, σε επαρχιακούς δρόμους ή ακόμη και μέσα στην πόλη, πολλοί οδηγοί κινούνται υπερβολικά κοντά στο προπορευόμενο όχημα, θεωρώντας ότι «θα προλάβουν» να φρενάρουν αν χρειαστεί.

Στην πράξη, όμως, η σωστή απόσταση δεν είναι θέμα αίσθησης ή εμπειρίας. Είναι θέμα φυσικής. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο περισσότερα μέτρα διανύει το αυτοκίνητο σε κάθε δευτερόλεπτο. Και από τη στιγμή που θα αντιληφθείς έναν κίνδυνο μέχρι να πατήσεις το φρένο, το αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται. Αυτός είναι ο λόγος που η απόσταση ασφαλείας πρέπει να υπολογίζεται κυρίως σε χρόνο και όχι μόνο «με το μάτι».

Τι λέει ο ΚΟΚ για την απόσταση ασφαλείας

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 23 για την ταχύτητα και την απόσταση μεταξύ οχημάτων, προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματός του και να ρυθμίζει την ταχύτητά του ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, της κυκλοφορίας, του οχήματος και του καιρού. Ο οδηγός πρέπει να μπορεί να σταματήσει μπροστά από κάθε προβλέψιμο εμπόδιο στο ορατό τμήμα του δρόμου.

Η πιο άμεση αναφορά στην απόσταση ασφαλείας βρίσκεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 23. Εκεί ορίζεται ότι ο οδηγός που κινείται πίσω από άλλο όχημα πρέπει να κρατά αρκετή απόσταση, ώστε να αποφύγει σύγκρουση αν το προπορευόμενο όχημα μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή σταματήσει.

Με απλά λόγια, ο ΚΟΚ δεν λέει «κράτα πάντα 30 μέτρα» ή «κράτα πάντα 50 μέτρα». Λέει κάτι πιο ουσιαστικό. Η απόσταση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορείς να αντιδράσεις με ασφάλεια στο απρόοπτο.

Η απόσταση δεν είναι μόνο μέτρα, είναι χρόνος αντίδρασης

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί είναι ότι υπολογίζουν την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα με βάση το ένστικτο. Όμως το ένστικτο συχνά ξεγελά, ειδικά όταν οι ταχύτητες ανεβαίνουν.

Στα 100 km/h, ένα αυτοκίνητο διανύει περίπου 27,8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστείς μόλις ένα δευτερόλεπτο για να αντιληφθείς τον κίνδυνο και να πατήσεις φρένο, έχεις ήδη καλύψει σχεδόν 28 μέτρα πριν αρχίσει ουσιαστικά η επιβράδυνση.

Γι’ αυτό η απόσταση ασφαλείας δεν πρέπει να υπολογίζεται μόνο σε μέτρα, αλλά κυρίως σε δευτερόλεπτα. Τα 2 δευτερόλεπτα θεωρούνται το ελάχιστο πρακτικό όριο σε καλές συνθήκες. Τα 3 δευτερόλεπτα είναι πιο ασφαλής και ρεαλιστική βάση για την καθημερινή οδήγηση. Το National Safety Council προτείνει τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με αύξηση της απόστασης όταν οι συνθήκες είναι δυσκολότερες.

Πόσα μέτρα είναι τα 2 και τα 3 δευτερόλεπτα

Η απόσταση σε μέτρα αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα. Όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο μεγαλύτερη απόσταση χρειάζεσαι για να έχεις τον ίδιο χρόνο αντίδρασης.

Ταχύτητα Απόσταση 2 sec Απόσταση 3 sec Απόσταση 4 sec 30 km/h 17 m 25 m 33 m 50 km/h 28 m 42 m 56 m 80 km/h 44 m 67 m 89 m 100 km/h 56 m 83 m 111 m 120 km/h 67 m 100 m 133 m 130 km/h 72 m 108 m 144 m

Στα 50 km/h, μια απόσταση 3 δευτερολέπτων αντιστοιχεί περίπου σε 42 μέτρα. Στα 100 km/h, η ίδια χρονική απόσταση αντιστοιχεί περίπου σε 83 μέτρα. Στα 130 km/h, φτάνει περίπου τα 108 μέτρα.

Αυτά τα νούμερα μπορεί να φαίνονται μεγάλα, ειδικά σε ελληνικές συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν είναι όμως υπερβολικά. Είναι ο χώρος που χρειάζεται για να δεις τον κίνδυνο, να αντιδράσεις, να πατήσεις φρένο και να αρχίσει το αυτοκίνητο να μειώνει ταχύτητα.

Το παράδειγμα των 100 km/h

Αν κινείσαι στον αυτοκινητόδρομο με 100 km/h, το αυτοκίνητο καλύπτει περίπου 28 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Άρα:

σε 2 δευτερόλεπτα διανύει περίπου 56 μέτρα

διανύει περίπου σε 3 δευτερόλεπτα διανύει περίπου 83 μέτρα

Αν ένα μικρό αυτοκίνητο έχει μήκος περίπου 4 μέτρα, τότε τα 56 μέτρα αντιστοιχούν περίπου σε 14 αυτοκίνητα. Αυτό δείχνει πόσο λανθασμένη είναι η συνηθισμένη πρακτική του «κρατάω δύο αυτοκίνητα απόσταση» στον αυτοκινητόδρομο.

Στην πραγματικότητα, σε ταχύτητες ταξιδιού, δύο ή τρία μήκη αυτοκινήτου δεν αποτελούν απόσταση ασφαλείας. Είναι απλώς μια απόσταση που αφήνει ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης.

Πώς εφαρμόζεις πρακτικά τον κανόνα των 3 δευτερολέπτων

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις ένα σταθερό σημείο στον δρόμο. Μπορεί να είναι μια πινακίδα, μια κολόνα, μια γέφυρα, μια διαγράμμιση ή ένα δέντρο στην άκρη του δρόμου.

Όταν το προπορευόμενο όχημα περάσει από αυτό το σημείο, αρχίζεις να μετράς: «ένα χίλια ένα, ένα χίλια δύο, ένα χίλια τρία». Αν περάσεις το ίδιο σημείο πριν ολοκληρώσεις τα 3 δευτερόλεπτα, είσαι πολύ κοντά.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι προσαρμόζεται αυτόματα στην ταχύτητα. Δεν χρειάζεται να υπολογίζεις μέτρα. Όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο περισσότερα μέτρα θα αντιστοιχούν στα ίδια δευτερόλεπτα.

Πότε τα 3 δευτερόλεπτα δεν αρκούν

Τα 3 δευτερόλεπτα είναι ένας καλός κανόνας για κανονικές συνθήκες. Δεν είναι όμως αρκετά πάντα. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητά του στις συνθήκες, όπως η ορατότητα, η κατάσταση του δρόμου, η κυκλοφορία, η νύχτα, η βροχή, η ομίχλη, το χιόνι ή το ολισθηρό οδόστρωμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόσταση πρέπει να αυξάνεται. Σε βροχή, ομίχλη, δυνατό αέρα, νύχτα, φορτωμένο αυτοκίνητο ή δρόμο με κακή πρόσφυση, τα 4 δευτερόλεπτα είναι πιο σωστή βάση. Αν οδηγείς SUV, van, επαγγελματικό όχημα ή ρυμουλκείς τρέιλερ, χρειάζεσαι ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο.

Το ίδιο ισχύει όταν ακολουθείς φορτηγό ή λεωφορείο, γιατί η ορατότητα μπροστά σου είναι περιορισμένη. Αν δεν βλέπεις τι συμβαίνει πιο μπροστά στον δρόμο, πρέπει να αφήνεις περισσότερο χώρο.

Η απόσταση ασφαλείας βοηθά και στο προσπέρασμα

Υπάρχει μια ακόμη πλευρά που συχνά αγνοείται. Ο ΚΟΚ δεν ζητά απόσταση μόνο για να αποφύγεις σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 23 αναφέρεται ότι οι οδηγοί πρέπει, εκτός κατοικημένων περιοχών και όπου επιτρέπεται η προσπέραση, να κρατούν αρκετή απόσταση ώστε τα οχήματα που τους προσπερνούν να μπορούν να επανέλθουν με ασφάλεια στον χώρο μπροστά τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε επαρχιακούς δρόμους με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Όταν δύο ή τρία αυτοκίνητα κινούνται κολλημένα μεταξύ τους, ο οδηγός που προσπερνά δεν έχει χώρο να επιστρέψει με ασφάλεια στη λωρίδα του. Έτσι, μια προσπέραση γίνεται πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.

Η σωστή απόσταση, επομένως, δεν προστατεύει μόνο εσένα. Βοηθά και τη συνολική ροή της κυκλοφορίας.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Η μη τήρηση επαρκούς απόστασης από το προπορευόμενο όχημα αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ. Η παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 23 κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να φαίνεται χαμηλό, αλλά η επικινδυνότητα της συμπεριφοράς είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρόστιμο. Η μικρή απόσταση είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ένα απλό φρενάρισμα μετατρέπεται σε καραμπόλα, ειδικά σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες ή πυκνή κυκλοφορία.

Σε περιπτώσεις όπου η οδήγηση αξιολογηθεί ως επικίνδυνη ή συνδυαστεί με άλλη παράβαση, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρότερες, ανάλογα με τις συνθήκες και την κρίση των αρμόδιων αρχών.

Απόσταση ασφαλείας στην πόλη

Στην πόλη, πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι επειδή οι ταχύτητες είναι χαμηλότερες, μπορούν να κινούνται πολύ κοντά στο μπροστινό αυτοκίνητο. Αυτό είναι λάθος. Το αστικό περιβάλλον έχει συχνά μεγαλύτερη απρόβλεπτη κίνηση από έναν αυτοκινητόδρομο.

Υπάρχουν πεζοί, διαβάσεις, δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια, ταξί που σταματούν ξαφνικά, λεωφορεία που βγαίνουν από στάσεις, διπλοπαρκαρισμένα οχήματα και οδηγοί που αλλάζουν λωρίδα χωρίς προειδοποίηση.

Στα 50 km/h, η απόσταση 3 δευτερολέπτων είναι περίπου 42 μέτρα. Σε πυκνή κυκλοφορία μπορεί να είναι δύσκολο να κρατηθεί απόλυτα, όμως το βασικό είναι να μην οδηγείς «κολλημένος» στον προφυλακτήρα του μπροστινού. Χρειάζεσαι χώρο για να βλέπεις, να αντιδράς και να φρενάρεις ομαλά.

Απόσταση ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο

Στον αυτοκινητόδρομο, η απόσταση ασφαλείας είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Οι ταχύτητες είναι υψηλές και τα περιθώρια αντίδρασης μικραίνουν. Στα 120 km/h, τα 3 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν περίπου σε 100 μέτρα. Στα 130 km/h, φτάνουν περίπου τα 108 μέτρα.

Αν σε τέτοιες ταχύτητες κρατάς 20 ή 30 μέτρα απόσταση, στην πραγματικότητα δεν έχεις επαρκές περιθώριο αντίδρασης. Αν το μπροστινό όχημα φρενάρει απότομα λόγω ατυχήματος, αντικειμένου στον δρόμο, ζώου, ακινητοποιημένου οχήματος ή ξαφνικής συμφόρησης, είναι πολύ πιθανό να μη προλάβεις να αντιδράσεις σωστά.

Απόσταση ασφαλείας από δίκυκλα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ακολουθείς μοτοσυκλέτα, scooter, ποδήλατο ή ηλεκτρικό πατίνι. Ο αναβάτης είναι εκτεθειμένος και μπορεί να επηρεαστεί από λακκούβα, νερά, άνεμο, άμμο, κακό οδόστρωμα ή απότομη κίνηση άλλου οχήματος.

Το να κολλάς πίσω από δίκυκλο είναι επικίνδυνο. Δεν πιέζεις απλώς τον αναβάτη. Του αφαιρείς χώρο και χρόνο αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση πτώσης δεν έχεις περιθώριο να αποφύγεις το συμβάν.

Το λάθος του tailgating

Μια συχνή ελληνική συνήθεια είναι το tailgating, δηλαδή το να κολλάς πίσω από το προπορευόμενο όχημα για να το πιέσεις να κινηθεί πιο γρήγορα ή να αλλάξει λωρίδα. Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες και άχρηστες συμπεριφορές στον δρόμο.

Ο οδηγός μπροστά μπορεί να αγχωθεί, να φρενάρει απότομα ή να κάνει λάθος κίνηση. Ο οδηγός πίσω, επειδή δεν έχει αφήσει απόσταση, δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Έτσι δημιουργείται το κλασικό σενάριο οπίσθιας σύγκρουσης.

Αν κάποιος κινείται πιο αργά από όσο θα ήθελες, η λύση δεν είναι να κολλήσεις πίσω του. Η λύση είναι να κρατήσεις απόσταση και να προσπεράσεις μόνο όταν επιτρέπεται και όταν μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια.

Το adaptive cruise control δεν αντικαθιστά τον οδηγό

Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν adaptive cruise control, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Είναι ένα χρήσιμο σύστημα, αλλά δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη.

Πρέπει πάντα να ρυθμίζεις την απόσταση ανάλογα με τις συνθήκες. Σε βροχή, ομίχλη, έντονη κίνηση ή κακή ορατότητα, η μεγαλύτερη ρύθμιση απόστασης είναι συνήθως η πιο ασφαλής επιλογή. Επίσης, πρέπει να είσαι έτοιμος να επέμβεις, γιατί κανένα σύστημα υποβοήθησης δεν μπορεί να προβλέψει κάθε πιθανό σενάριο.

Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ κοντά

Υπάρχουν μερικά απλά σημάδια. Αν βλέπεις μόνο τον πίσω προφυλακτήρα του μπροστινού και όχι τι συμβαίνει πιο μπροστά, είσαι πολύ κοντά. Αν πατάς συνέχεια μικρά φρένα επειδή φρενάρει ο μπροστινός, είσαι πολύ κοντά. Αν δεν μπορείς να μετρήσεις 2 ή 3 δευτερόλεπτα μέχρι να περάσεις το ίδιο σταθερό σημείο, είσαι πολύ κοντά.

Η σωστή απόσταση κάνει την οδήγηση πιο ήρεμη και πιο ξεκούραστη. Έχεις καλύτερη εικόνα του δρόμου, λιγότερο άγχος, λιγότερα απότομα φρεναρίσματα και περισσότερο χρόνο για σωστές αποφάσεις.

Τι κρατάμε;

Ο ΚΟΚ δεν ορίζει μία σταθερή απόσταση σε μέτρα για όλες τις περιπτώσεις.

Ο οδηγός πρέπει να κρατά αρκετή απόσταση , ώστε να αποφύγει σύγκρουση αν το προπορευόμενο όχημα φρενάρει ή σταματήσει ξαφνικά.

, ώστε να αποφύγει σύγκρουση αν το προπορευόμενο όχημα φρενάρει ή σταματήσει ξαφνικά. Η απόσταση ασφαλείας πρέπει να υπολογίζεται κυρίως σε χρόνο .

. Τα 2 δευτερόλεπτα είναι το ελάχιστο πρακτικό όριο σε καλές συνθήκες.

είναι το ελάχιστο πρακτικό όριο σε καλές συνθήκες. Τα 3 δευτερόλεπτα είναι πιο ασφαλής βάση για την καθημερινή οδήγηση.

είναι πιο ασφαλής βάση για την καθημερινή οδήγηση. Στα 100 km/h , τα 2 δευτερόλεπτα είναι περίπου 56 μέτρα και τα 3 δευτερόλεπτα περίπου 83 μέτρα .

, τα 2 δευτερόλεπτα είναι περίπου και τα 3 δευτερόλεπτα περίπου . Στα 130 km/h , τα 3 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν περίπου σε 108 μέτρα .

, τα 3 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν περίπου σε . Σε βροχή, ομίχλη, νύχτα, φορτωμένο όχημα ή κακή ορατότητα, η απόσταση πρέπει να αυξάνεται.

Η μη τήρηση επαρκούς απόστασης κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α , με πρόστιμο 30 ευρώ .

, με πρόστιμο . Η σωστή απόσταση βοηθά και στην ασφαλή προσπέραση, καθώς αφήνει χώρο σε άλλο όχημα να επανέλθει στη λωρίδα.

Πηγές