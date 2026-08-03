Άρση ακινησίας αυτοκινήτου: Πώς να την κάνεις ηλεκτρονικά – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Η άρση ακινησίας αυτοκινήτου μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του myCAR, αρκεί να έχουν πληρωθεί τα απαιτούμενα τέλη κυκλοφορίας και να υπάρχει ενεργή ασφάλιση.

Τι ισχύει για τα τέλη με τον μήνα και ποια λάθη οδηγούν σε πρόστιμο έως 30.000 ευρώ;

Ένα αυτοκίνητο που έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία μπορεί να επιστρέψει νόμιμα στην κυκλοφορία χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myCAR της ΑΑΔΕ, στην οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει είτε την πληρωμή των ετήσιων τελών είτε την προσωρινή άρση με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας. Η δεύτερη επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για κάποιον που χρειάζεται το αυτοκίνητό του μόνο για λίγους μήνες, όπως για τις καλοκαιρινές διακοπές, μια προσωρινή επαγγελματική ανάγκη ή ένα περιορισμένο διάστημα μετακινήσεων. Η διαδικασία για το 2026 ενεργοποιήθηκε από την 1η Απριλίου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών να πληρώνουν μόνο τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα κυκλοφορίας που επιλέγουν.

Τι είναι η άρση ακινησίας αυτοκινήτου;

Η άρση ακινησίας είναι η διαδικασία με την οποία ένα όχημα που είχε δηλωθεί εκτός κυκλοφορίας επανέρχεται νόμιμα στον δρόμο. Όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία, απαγορεύεται να κυκλοφορεί για οποιονδήποτε λόγο. Οι πινακίδες πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το όχημα και αυτό πρέπει να βρίσκεται στο σημείο ακινητοποίησης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Για να τεθεί ξανά σε κυκλοφορία, απαιτούνται τρία βασικά στοιχεία: η υποβολή της αίτησης άρσης μέσω του myCAR, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο διάστημα και η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τι χρειάζεται πριν ξεκινήσεις;

Πριν επιχειρήσεις να ολοκληρώσεις την ηλεκτρονική διαδικασία, πρέπει να βεβαιωθείς ότι το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο και ότι η ημερομηνία έναρξης της κάλυψης έχει ήδη φτάσει. Η εφαρμογή ελέγχει ηλεκτρονικά αν υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο. Εάν το συμβόλαιο έχει μόλις εκδοθεί και δεν έχει ενημερωθεί ακόμη το σύστημα, η άρση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί αμέσως. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο η ασφάλιση να ενεργοποιείται πριν από την ημέρα κατά την οποία θα χρειαστεί να κινηθεί το όχημα. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται και η συγκατάθεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXIS και καλούνται να εγκρίνουν το αίτημα πριν ολοκληρωθεί η άρση.

Πώς γίνεται ηλεκτρονικά η άρση ακινησίας;

Ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στο myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και ακολουθεί τη διαδρομή: Εφαρμογές – Φορολογικές Υπηρεσίες – Οχήματα – myCAR.

Μέσα στην εφαρμογή επιλέγει την ενότητα που αφορά την ψηφιακή ακινησία και κυκλοφορία, εντοπίζει το όχημα με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας και ξεκινά τη διαδικασία άρσης. Στη συνέχεια επιλέγει αν θέλει να πληρώσει τα τέλη για ολόκληρο το έτος ή μόνο για συγκεκριμένο αριθμό μηνών. Εφόσον επιλέξει αναλογική πληρωμή, εκδίδεται ειδοποιητήριο με το αντίστοιχο ποσό. Μετά την εξόφληση των τελών και τον ηλεκτρονικό έλεγχο της ασφάλισης, ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην εφαρμογή και ολοκληρώνει την άρση. Το όχημα θεωρείται νόμιμα σε κυκλοφορία μόνο όταν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και εμφανίζεται η σχετική ένδειξη στο σύστημα. Το myCAR επιτρέπει, επίσης, την έκδοση του ειδοποιητηρίου τελών κυκλοφορίας, την ενημέρωση για πιθανές οφειλές και την ψηφιακή θέση του οχήματος σε ακινησία χωρίς επίσκεψη στη φορολογική υπηρεσία.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη με τον μήνα;

Τα αναλογικά τέλη υπολογίζονται με βάση τα ετήσια τέλη του οχήματος. Για κάθε μήνα κυκλοφορίας καταβάλλεται το 1/12 του συνολικού ετήσιου ποσού. Αν, για παράδειγμα, τα ετήσια τέλη ενός αυτοκινήτου είναι 240 ευρώ, η προσωρινή άρση για έναν μήνα κοστίζει 20 ευρώ. Για τρεις μήνες το ποσό διαμορφώνεται στα 60 ευρώ και για έξι μήνες στα 120 ευρώ. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το ελάχιστο διάστημα υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης χρειάζεται το όχημα για λίγες ημέρες, θα πληρώσει τουλάχιστον το 1/12 των ετήσιων τελών. Δεν προβλέπεται ημερήσια χρέωση ούτε επιστροφή χρημάτων εάν το αυτοκίνητο τεθεί ξανά σε ακινησία νωρίτερα.

Πόσες φορές μπορεί να γίνει μέσα στο ίδιο έτος;

Η προσωρινή άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη μπορεί να πραγματοποιηθεί μία φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιλέξει προσεκτικά τη διάρκεια. Αν πληρώσει για δύο μήνες, χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για λίγες ημέρες και το θέσει ξανά σε ακινησία, δεν δικαιούται επιστροφή για το υπόλοιπο διάστημα. Δεύτερη άρση μέσα στο ίδιο έτος είναι δυνατή μόνο εφόσον καταβληθεί το υπόλοιπο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Από το συνολικό ετήσιο ποσό αφαιρούνται τα αναλογικά τέλη που έχουν ήδη πληρωθεί.

Τι γίνεται όταν λήξει το διάστημα κυκλοφορίας;

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να θέσει ξανά το αυτοκίνητο σε ακινησία μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου για την οποία έχουν πληρωθεί τα αναλογικά τέλη. Εάν δεν το κάνει, η ΑΑΔΕ θέτει το όχημα αυτόματα σε ακινησία στις 23:59 της τελευταίας ημέρας. Αν η ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η διαδικασία ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη. Το όχημα επανέρχεται στο αρχικά δηλωμένο σημείο ακινητοποίησης. Αν στο μεταξύ έχει μεταφερθεί σε άλλο ιδιωτικό σημείο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει τη νέα τοποθεσία στο myCAR μέχρι την επόμενη ημέρα από την αυτόματη θέση σε ακινησία. Η αυτόματη ακινησία δεν σημαίνει ότι παρέχεται περίοδος χάριτος. Από τη στιγμή που λήξει η πληρωμένη περίοδος, το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να κυκλοφορεί ούτε να φέρει επάνω του τις πινακίδες.

Τι ισχύει αν οι πινακίδες είχαν κατατεθεί στη ΔΟΥ;

Η πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία αφορά τα οχήματα που είχαν τεθεί σε ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR και των οποίων οι πινακίδες παρέμειναν στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Εάν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας είχαν κατατεθεί φυσικά στη ΔΟΥ, η παραλαβή τους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αποκλειστικά από το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια ΔΟΥ ή Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και κλείνει ραντεβού μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» για την παραλαβή των στοιχείων κυκλοφορίας.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για αυτοκίνητο σε ακινησία

Οι κυρώσεις για παράνομη κυκλοφορία οχήματος που βρίσκεται σε ακινησία είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Εάν σε έλεγχο εντοπιστεί αυτοκίνητο να κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία ή ακόμη και να φέρει επάνω του τις πινακίδες κυκλοφορίας, επιβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, το προβλεπόμενο πρόστιμο για τη μη καταβολή τους και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και φτάνει τις 30.000 ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται για τρία χρόνια η άδεια οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Προσοχή πριν το βγάλεις στον δρόμο

Η πληρωμή της ασφάλειας ή των τελών από μόνη της δεν αρκεί. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αίτηση στο myCAR και να εμφανιστεί το όχημα ως «σε κίνηση», δεν πρέπει να το μετακινήσεις ούτε να τοποθετήσεις τις πινακίδες πάνω του. Η ασφαλέστερη σειρά είναι να ενεργοποιήσεις πρώτα το ασφαλιστήριο, να εκδώσεις και να πληρώσεις το ειδοποιητήριο των τελών, να ολοκληρώσεις την άρση μέσα από την εφαρμογή και μόνο έπειτα να τοποθετήσεις τις πινακίδες και να κυκλοφορήσεις. Η ηλεκτρονική διαδικασία απαιτεί λίγα λεπτά, αλλά ένα λάθος στη σειρά των ενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλή επιβάρυνση. Με πρόστιμο που ξεκινά από 10.000 ευρώ, η επιβεβαίωση ότι η άρση έχει ολοκληρωθεί κανονικά δεν είναι απλώς τυπική διαδικασία, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση πριν το αυτοκίνητο επιστρέψει στον δρόμο.

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