Ασφάλεια σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο: Αξίζει ή είναι πεταμένα λεφτά;

Η έξτρα ασφάλεια αυξάνει αισθητά το κόστος μιας ενοικίασης, όμως ακόμη και μια ασήμαντη γρατζουνιά μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο.

Τι καλύπτει, ποιες είναι οι παγίδες και τι ισχύει με την ασφάλιση τρίτων εταιρειών;

Η ενοικίαση αυτοκινήτου αποτελεί συχνά τον πιο βολικό τρόπο μετακίνησης σε ένα ταξίδι. Όταν, όμως, φτάσει η στιγμή της κράτησης ή της παραλαβής, εμφανίζεται το αναπόφευκτο ερώτημα: αξίζει να πληρώσουμε για πρόσθετη ασφάλεια ή πρόκειται απλώς για έναν ακόμη τρόπο αύξησης του τελικού λογαριασμού;

Η δική μου απάντηση, ύστερα και από προσωπική εμπειρία, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόσθετη κάλυψη αξίζει. Όχι επειδή περιμένουμε ότι θα προκαλέσουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα, αλλά επειδή στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ακόμη και μία μικρή φθορά μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενη χρέωση. Σε πρόσφατο ταξίδι μου, η εταιρεία ενοικίασης με χρέωσε 180 ευρώ για μία μικρή γρατζουνιά σε μία από τις ζάντες του αυτοκινήτου. Η ζημιά ήταν περιορισμένη, όμως η χρέωση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Ευτυχώς, είχα αγοράσει πρόσθετη ασφάλιση και, αφού υπέβαλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ποσό καλύφθηκε. Χωρίς αυτή την προστασία, τα 180 ευρώ θα είχαν βγει απευθείας από την τσέπη μου. Και μιλάμε μόνο για μία γρατζουνιά στη ζάντα, όχι για τρακάρισμα, σπασμένο προφυλακτήρα ή κλοπή.

Η βασική ασφάλεια δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνεις τίποτα

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι σχεδόν κάθε νόμιμα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαθέτει την υποχρεωτική κάλυψη αστικής ευθύνης. Αυτή αφορά κυρίως ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκαλέσει ο οδηγός σε τρίτους και όχι απαραίτητα τη ζημιά στο ίδιο το ενοικιαζόμενο όχημα. Η υποχρεωτική αστική ευθύνη δεν καλύπτει αυτομάτως το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου που έχεις νοικιάσει. Στις περισσότερες κρατήσεις περιλαμβάνεται επίσης κάποια μορφή Collision Damage Waiver – CDW ή Loss Damage Waiver – LDW. Παρά το γεγονός ότι συχνά αποκαλείται ασφάλεια, πρόκειται ουσιαστικά για συμβατική παραίτηση ή περιορισμό της ευθύνης του οδηγού απέναντι στην εταιρεία ενοικίασης. Με απλά λόγια, αν προκληθεί ζημιά, δεν πληρώνεις απαραίτητα ολόκληρη την αξία της. Παραμένει όμως συνήθως ένα ποσό ευθύνης, η λεγόμενη απαλλαγή ή excess. Αν, για παράδειγμα, η απαλλαγή είναι 1.000 ευρώ και η επισκευή κοστίζει 2.500 ευρώ, ο οδηγός μπορεί να επιβαρυνθεί μέχρι το όριο των 1.000 ευρώ. Αν η ζημιά κοστίζει 300 ευρώ, είναι πιθανό να χρεωθεί ολόκληρο το ποσό των 300 ευρώ. Αυτό είναι και το σημείο που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ταξιδιώτες: η ένδειξη «περιλαμβάνεται ασφάλιση» δεν σημαίνει απαραίτητα μηδενική οικονομική ευθύνη.

Τι προσφέρει η πλήρης κάλυψη

Οι εταιρείες ενοικίασης προσφέρουν συνήθως ένα αναβαθμισμένο προϊόν, το οποίο μπορεί να ονομάζεται Super CDW, Super Cover, Full Protection ή Zero Excess. Η βασική του λειτουργία είναι να μειώνει ή να μηδενίζει την απαλλαγή για ζημιά και, ανάλογα με τους όρους, για κλοπή. Στην Avis Ελλάδας, για παράδειγμα, η βασική κάλυψη περιλαμβάνει διαφορετικά ποσά ευθύνης ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου, ενώ η Πλήρης Κάλυψη μηδενίζει την ευθύνη για ζημιά ή κλοπή στις προβλεπόμενες κατηγορίες. Υπάρχει επίσης πακέτο Plus που προσθέτει οδική βοήθεια. Η ασφάλεια πλήρους κάλυψης που αγοράζεται απευθείας από την εταιρεία ενοικίασης έχει ένα σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα: σε μια καλυπτόμενη ζημιά, συνήθως δεν χρειάζεται να πληρώσεις πρώτα μεγάλο ποσό και στη συνέχεια να περιμένεις αποζημίωση από τρίτο ασφαλιστή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι καλύπτονται τα πάντα χωρίς προϋποθέσεις.

Οι ζάντες, τα ελαστικά και τα τζάμια είναι η συνηθισμένη παγίδα

Οι βασικές καλύψεις CDW ή LDW έχουν συχνά εξαιρέσεις. Τα σημεία που πρέπει να ελέγχει κανείς με μεγαλύτερη προσοχή είναι: οι ζάντες και τα ελαστικά, τα τζάμια, οι καθρέπτες, η οροφή, το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, το εσωτερικό, τα κλειδιά και τα έξοδα οδικής βοήθειας. Ένα βασικό waiver μπορεί να καλύπτει τις ζημιές στο αμάξωμα, αλλά να αφήνει εκτός ένα χαλασμένο ελαστικό ή μία γρατζουνισμένη ζάντα. Ακόμη και οι πιο ολοκληρωμένες καλύψεις έχουν όρους και εξαιρέσεις, ιδιαίτερα όταν η ζημιά προκύπτει από παραβίαση του συμβολαίου, οδήγηση σε μη επιτρεπόμενο δρόμο, χρήση από μη δηλωμένο οδηγό ή αμέλεια. Γι’ αυτό δεν αρκεί να βλέπεις τη λέξη «πλήρης». Πρέπει να διαβάζεις τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πακέτο. Στη δική μου περίπτωση, αυτή η λεπτομέρεια ήταν καθοριστική. Μια μικρή γρατζουνιά σε ζάντα, την οποία εύκολα θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει αμελητέα, μετατράπηκε σε χρέωση 180 ευρώ.

Τι είναι η third-party insurance;

Εκτός από την ασφάλεια που προσφέρει η ίδια η εταιρεία ενοικίασης, υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς κάλυψης από μια τρίτη εταιρεία. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν η κράτηση γίνεται μέσω πλατφορμών όπως η Booking.com. Κατά τη διαδικασία κράτησης μπορεί να εμφανιστεί προαιρετικό προϊόν όπως Collision Damage Protection, Full Protection ή Extra Protection, το οποίο είναι ξεχωριστό από την κάλυψη της εταιρείας που θα παραδώσει το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Booking.com, τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν ανά κράτηση. Η Full Protection μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη ζημιάς, κλοπής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον έξοδα διαχείρισης, ενώ πριν από την αγορά πρέπει να εμφανίζονται το ανώτατο όριο κάλυψης και τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά: η Booking.com λειτουργεί ως πλατφόρμα ή μεσάζων για την κράτηση, ενώ το συμβόλαιο παραλαβής του αυτοκινήτου υπογράφεται με την εταιρεία ενοικίασης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές συμβατικές σχέσεις. Στην πράξη, αρκετές καλύψεις τρίτων λειτουργούν με τη μορφή επιστροφής χρημάτων. Δηλαδή, αν η εταιρεία ενοικίασης σε χρεώσει για μια καλυπτόμενη ζημιά, πληρώνεις αρχικά το ποσό και στη συνέχεια υποβάλλεις αίτημα αποζημίωσης στον ασφαλιστή, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα.

Είναι χειρότερη η ασφάλιση τρίτου παρόχου;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί μάλιστα να είναι σημαντικά φθηνότερη από το πακέτο που προσφέρεται στο γκισέ της εταιρείας ενοικίασης. Η βασική διαφορά είναι ότι απαιτεί περισσότερη διαδικασία. Είναι πιθανό να πρέπει να κρατήσεις την απόδειξη της χρέωσης, το συμβόλαιο ενοικίασης, την αναφορά ζημιάς, φωτογραφίες, αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας ή της κίνησης του λογαριασμού και την τελική εκτίμηση επισκευής. Παράλληλα, η εταιρεία ενοικίασης μπορεί να συνεχίσει να δεσμεύει εγγύηση στην πιστωτική σου κάρτα, επειδή η εξωτερική ασφάλιση δεν αποτελεί δικό της προϊόν. Αυτό είναι μια φυσική πρακτική συνέπεια του ότι το συμβόλαιο ενοικίασης και το ασφαλιστικό προϊόν τρίτου παρόχου είναι ξεχωριστά. Πριν αγοράσεις την κάλυψη της Booking.com ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας, διάβασε το Insurance Product Information Document και τους πλήρεις όρους του συγκεκριμένου συμβολαίου. Μην υποθέσεις ότι επειδή σε προηγούμενη κράτηση καλύφθηκαν ζάντες, τζάμια ή έξοδα διαχείρισης, θα ισχύει το ίδιο και στην επόμενη. Η Booking.com αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα, τα όρια και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη προσφορά.

Τι να κάνεις κατά την παραλαβή

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ασφάλισης, πριν φύγεις από το σημείο παραλαβής πρέπει να φωτογραφίσεις προσεκτικά ολόκληρο το αυτοκίνητο. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις τέσσερις ζάντες, στους προφυλακτήρες, στις πόρτες, στους καθρέπτες, στο παρμπρίζ και στο εσωτερικό. Τράβηξε ένα συνεχόμενο βίντεο γύρω από το όχημα και βεβαιώσου ότι οι υπάρχουσες φθορές έχουν σημειωθεί στο έντυπο παραλαβής. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και κατά την επιστροφή, ιδιαίτερα όταν αφήνεις το αυτοκίνητο εκτός ωραρίου και δεν υπάρχει υπάλληλος για κοινό έλεγχο. Οι φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν όχι μόνο την κατάσταση του οχήματος, αλλά και την ώρα και τον χώρο παράδοσης. Σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, ακολούθησε ακριβώς τη διαδικασία της εταιρείας. Η Avis Ελλάδας, για παράδειγμα, ζητά επικοινωνία με την οδική βοήθεια, καταγραφή των στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και αποφυγή οποιασδήποτε επισκευής χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Τελικά, αξίζει;

Κατά τη γνώμη μου, ναι, αξίζει, ειδικά όταν η ενοικίαση πραγματοποιείται στο εξωτερικό, όταν το ποσό απαλλαγής είναι υψηλό ή όταν το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί σε άγνωστους και στενούς δρόμους. Η πλήρης κάλυψη της εταιρείας ενοικίασης είναι συνήθως η πιο απλή και ξεκούραστη λύση, αλλά μπορεί να είναι ακριβή. Μια third-party insurance, όπως αυτή που μπορεί να προσφέρεται μέσω της Booking.com, μπορεί να προσφέρει καλύτερη σχέση κόστους και κάλυψης, με αντάλλαγμα ότι ενδέχεται να πληρώσεις πρώτα τη ζημιά και να ακολουθήσεις διαδικασία αποζημίωσης. Το κρίσιμο δεν είναι να επιλέξεις τυφλά το ακριβότερο πακέτο. Είναι να γνωρίζεις ποια είναι η απαλλαγή, ποια μέρη του αυτοκινήτου εξαιρούνται, αν απαιτείται προπληρωμή της ζημιάς και ποια έγγραφα θα χρειαστούν για την αποζημίωση. Τα 180 ευρώ για μία μικρή γρατζουνιά στη ζάντα ήταν αρκετά για να μου επιβεβαιώσουν ότι η πρόσθετη κάλυψη δεν είναι απαραίτητα πεταμένα λεφτά. Είναι ένα κόστος που ελπίζεις να μη χρειαστείς ποτέ, αλλά μπορεί να σε γλιτώσει από μια πολύ ακριβότερη έκπληξη.

Τι κρατάμε;