quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μπαταρία αυτοκινήτου: Τι κάνεις αν μείνεις και πώς θα την κρατήσεις «ζωντανή»

ΤΕΤΑΡΤΗ | 23.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
bataria-aftokinitou-ti-kaneis-an-meineis-kai-pos-tha-tin-kratiseis-zontani-817435
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μπαταρία μπορεί να σε αφήσει τη χειρότερη στιγμή. Πώς θα βάλεις μπροστά αν μείνεις από ρεύμα και τι μπορείς να κάνεις για να παρατείνεις τη ζωή της;

Μπαταρία: Χωρίς αυτή εκκίνηση σε αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα δεν μπορεί να γίνει. Ας ξεκινήσουμε από την διάρκεια ζωής μια μπαταρίας, η οποία δεν είναι συγκεκριμένη, ούτε μπορεί να οριστεί. Ας πούμε ότι τα τέσσερα έτη είναι ένας μέσος όρος για την διάρκεια ζωής των μπαταριών,  όμως όλα εξαρτώνται από τη χρήση, τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργεί ένα όχημα. Σε περίπτωση που μια καινούργια μπαταρία έχει χάσει μεγάλο μέρος της χωρητικότητας της ή αποδειχθεί «νεκρή» σε μικρό χρονικό διάστημα από την αλλαγή της -υπό φυσιολογική χρήση- είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει βέβαια, ψάχνοντας τις αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό.

Άπαξ και ένα όχημα εκκινήσει, οι ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται από το δυναμό του αυτοκινήτου, το οποίο επί της ουσίας είναι μια μηχανική γεννήτρια, που παίρνει κίνηση από το μοτέρ. Το δυναμό αναλαμβάνει επίσης την φόρτιση της μπαταρίας και η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. Εν ολίγοις, ο ρόλος της μπαταρίας αφορά αποκλειστικά την εκκίνηση ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσυκλέτας. Τι συμβαίνει όμως όταν μια μπαταρία δεν έχει την απαιτούμενη ισχύ ώστε να «γυρίσει» την μίζα; Προφανώς δεν μπορούμε να εκκινήσουμε το όχημα μας αλλά υπάρχουν λύσεις για αυτό. Κάποτε υπήρχαν μανιβέλες και το κόλπο της εκκίνησης με σπρώξιμό ή στην κατηφόρα δούλευε. Πλέον τα οχήματα έχουν γίνει αρκετά περίπλοκα και αυτοί οι «παραδοσιακοί» τρόποι δεν λειτουργούν, για την ακρίβεια, απαγορεύονται. Εκτός του ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι αυτόματα, αν επιχειρήσει κανείς κάτι τέτοιο, θα περάσει άκαυτη βενζίνη στον καταλύτη με αποτέλεσμα να τον καταστρέψει. Ο πιο εύκολος τρόπος για να εκκινήσει ένα όχημα με «νεκρή» μπαταρία είναι με την απλή μέθοδο του «δότη». Ουσιαστικά δημιουργούμε μια προέκταση στο κύκλωμα της μπαταρίας, εισάγοντας σε αυτό μια άλλη, από διαφορετικό όχημα, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ο τρόπος που γίνεται αυτό, είναι με τα καλώδια που αποκαλούμε «κροκόδειλους». Πρόκειται για ένα σετ δύο καλωδίων, σε χρώμα κόκκινο και μαύρο, τα οποία στις άκρες τους έχουν μεγάλα μεταλλικά «μανταλάκια» ίδιου χρώματος που θυμίζουν στόμα κροκόδειλου, εξ ου και το όνομα.

Το κόστος τους δεν είναι μεγάλο και καλό είναι να έχουμε ένα σετ μόνιμα στο αυτοκίνητο μας, ώστε να μπορούμε να «πάρουμε» αλλά και «δώσουμε» ρεύμα σε κάποιον που έχει μείνει από μπαταρία. O τρόπος είναι ο εξής: Παρκάρουμε τα δύο οχήματα «μούρη με μούρη», αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους ώστε να περνάμε άνετα. Σβήνουμε και τα δύο οχήματα. Ανοίγουνε τα καπό και ψάχνουμε το που είναι οι μπαταρίες τους. Οι μπαταρίες, έχουν δύο πόλους, τον θετικό, που είναι μαρκαρισμένος με κόκκινο χρώμα και το «+» σύμβολο και τον αρνητικό, που έχει μαύρο χρώμα και το «-» σύμβολο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είμαστε σίγουροι για το ποιοι είναι πόλοι, δεν το επιχειρούμε, καθώς μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Συνδέουμε αρχικά το κόκκινο καλώδιο στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκίνητου που έχει μείνει  (δέκτης) και την άλλη άκρη αυτού του κόκκινου καλωδίου, στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκίνητου που θα «δώσει» ρεύμα (δότης). Στη συνέχεια, συνδέουμε την μια απόληξη του μαύρου καλωδίου στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του δότη αυτοκινήτου και την άλλη άκρη αυτού του μαύρου καλωδίου σε ένα σημείο με μέταλλο (συνήθως στα νεύρα ή στις ραφές του αμαξώματος στο μπροστινό μέρος) του αυτοκίνητου δέκτη. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό και θέλει προσοχή: ΟΧΙ στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκίνητου δέκτη αλλά σε ένα σημείο που θα λειτουργήσει ως γείωση.

Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη σύνδεση, εκκινούμε πρώτα το αυτοκίνητο δότη και μετά το αυτοκίνητο δέκτη. Με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πλέον υπάρχουν περιστρεφόμενα μέρη στους κινητήρες, αφαιρούμε τα καλώδια με ανάποδη σειρά. Παραστατικά φαίνεται ξεκάθαρα στο γράφημα που παραθέτουμε:

 

Ένας άλλος τρόπος εκκίνησης, είναι το λεγόμενο «booster» ή «εκκινητής», που ουσιαστικά είναι κάτι αντίστοιχο των… powerbank, που χρησιμοποιούμε για τη φόρτιση κινητών συσκευών, με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, για να ανταποκρίνεται στο φορτίο και στην ισχύ που απαιτεί μια μίζα αυτοκινήτου.

Τώρα σε ότι αφορά στην «υγεία» της μπαταρίας μας, ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσουμε την κατάσταση της είναι να τη μετρήσουμε σε κάποιο ηλεκτρολογείο ή συνεργείο που διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε το όχημα μας συχνά, υπάρχει τρόπος να την διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση, με τους λεγόμενους «συντηρητές μπαταρίας». Πρόκειται για συσκευές που είτε διατηρούν την μπαταρία μας σε σταθερό επίπεδο, χωρίς απώλειες σε δυναμικό, είτε πέραν της συντήρησης, την φορτίζουν κιόλας.

Στην αγορά υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές και μάλιστα μερικές εξ αυτών έχουν 2 σε 1 λειτουργία, δηλαδή είναι συντηρητές αλλά και booster.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#μπαταρία
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-start-stop-meionei-pragmatika-tin-katanalosi-i-ftheirei-bataria-kai-miza-816039

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.09.2026

Το Start-Stop μειώνει πραγματικά την κατανάλωση ή φθείρει μπαταρία και μίζα;
borei-na-meinei-apo-bataria-ena-yvridiko-i-na-parei-revma-apo-allo-aftokinito-814761

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

28.08.2026

Μπορεί να μείνει από μπαταρία ένα υβριδικό ή να πάρει ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο;
giati-i-ekkinisi-me-sproximo-i-se-katifora-borei-na-prokalesei-sovari-zimia-sto-aftokinito-sou-781647

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

23.08.2026

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου
giati-i-ekkinisi-me-sproximo-i-se-katifora-borei-na-prokalesei-sovari-zimia-sto-aftokinito-sou-781647

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.11.2025

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου
ilektriko-aftokinito-pos-na-fortizeis-gia-megalyteri-diarkeia-zois-tis-batarias-769903

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

03.11.2025

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
aftomato-kivotio-parkareis-prota-sto-p-i-sikoneis-prota-cheirofreno-776443

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.09.2026

Αυτόματο κιβώτιο: Παρκάρεις πρώτα στο P ή σηκώνεις πρώτα χειρόφρενο;

Πρόσφατες Ειδήσεις