Μπήκες σε αυτοκίνητο που «βράζει» από τον ήλιο; Έτσι θα το δροσίσεις πιο γρήγορα

Το αυτοκίνητο που έχει μείνει για ώρες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο».

Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα ακουμπήσεις και ο αέρας στο εσωτερικό είναι αποπνικτικός. Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων οδηγών είναι να μπουν, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ενεργοποιήσουν αμέσως τον κλιματισμό στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία. Για να δροσίσει γρηγορότερα η καμπίνα, πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί ο πολύ θερμός αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί σωστά το σύστημα κλιματισμού.

Πρώτα ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα

Πριν καθίσουμε στο αυτοκίνητο, είναι χρήσιμο να ανοίξουμε όλες τις πόρτες ή τουλάχιστον δύο αντικριστές πόρτες και τα παράθυρα. Ακόμη και ένα ή δύο λεπτά φυσικού αερισμού μπορούν να απομακρύνουν σημαντικό μέρος του θερμού αέρα που έχει συγκεντρωθεί στην καμπίνα. Μια αποτελεσματική τεχνική είναι να αφήσουμε ανοιχτή μία πόρτα και να ανοιγοκλείσουμε μερικές φορές την απέναντι, δημιουργώντας ένα είδος αντλίας που σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα έξω. Δεν χρειάζεται υπερβολική δύναμη ούτε μεγάλη διάρκεια. Στόχος είναι να αντικατασταθεί γρήγορα ο εγκλωβισμένος αέρας με εξωτερικό, ο οποίος ακόμη και σε μια πολύ ζεστή ημέρα είναι συνήθως αισθητά ψυχρότερος από εκείνον μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αν πρέπει να φύγουμε αμέσως, ξεκινάμε με ανοιχτά παράθυρα για τα πρώτα μέτρα, αρκεί οι συνθήκες κυκλοφορίας να το επιτρέπουν με ασφάλεια.

Στα πρώτα λεπτά χρησιμοποιούμε εξωτερικό αέρα

Μόλις ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό, δεν επιλέγουμε αμέσως την ανακύκλωση. Αρχικά αφήνουμε το σύστημα να τραβά φρέσκο αέρα από το εξωτερικό, ενώ τα παράθυρα παραμένουν ελαφρώς ανοιχτά. Με αυτόν τον τρόπο, ο ανεμιστήρας βοηθά να αποβληθεί ο πολύ θερμός αέρας της καμπίνας. Αν ενεργοποιήσουμε εξαρχής την ανακύκλωση, το σύστημα θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τον αέρα που βρίσκεται ήδη μέσα στο αυτοκίνητο, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ θερμότερος από τον εξωτερικό. Για τα πρώτα ένα ή δύο λεπτά της διαδρομής μπορούμε να έχουμε τον ανεμιστήρα σε σχετικά υψηλή ένταση, με εισαγωγή εξωτερικού αέρα και ελαφρώς ανοιχτά παράθυρα. Όταν αισθανθούμε ότι η καμπίνα έχει αεριστεί και ο αέρας που βγαίνει από τους αεραγωγούς έχει αρχίσει να κρυώνει, κλείνουμε τα παράθυρα.

Πότε ενεργοποιούμε την ανακύκλωση

Η ανακύκλωση αέρα είναι περισσότερο αποτελεσματική αφού έχει ήδη φύγει το πρώτο κύμα ζέστης. Τότε το σύστημα δεν χρειάζεται να ψύχει συνεχώς τον θερμό εξωτερικό αέρα, αλλά επαναχρησιμοποιεί τον αέρα της καμπίνας, ο οποίος γίνεται σταδιακά όλο και ψυχρότερος. Έτσι, ο κλιματισμός φτάνει γρηγορότερα στην επιθυμητή θερμοκρασία και λειτουργεί με μικρότερο φορτίο. Η ανακύκλωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέσα στην πόλη, σε μποτιλιάρισμα ή όταν κινούμαστε πίσω από οχήματα με έντονα καυσαέρια. Δεν είναι καλό, όμως, να παραμένει ενεργοποιημένη για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, ειδικά σε πολύωρες διαδρομές. Περιοδικά πρέπει να επιτρέπουμε την είσοδο φρέσκου αέρα, ώστε να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό και να περιορίζεται η υπνηλία ή η θόλωση των τζαμιών.

Γιατί δεν βάζουμε αμέσως τον κλιματισμό στο ελάχιστο

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο «LO» ή στους 16 βαθμούς Κελσίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αυτοκίνητο θα κρυώσει ταχύτερα. Στα συστήματα αυτόματου κλιματισμού, η μονάδα προσαρμόζει ούτως ή άλλως την ένταση του ανεμιστήρα και τη λειτουργία του συμπιεστή ώστε να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Μια ακραία ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυνατό και ενοχλητικό ρεύμα ψυχρού αέρα, χωρίς ουσιαστικό όφελος στον χρόνο ψύξης. Παράλληλα, η μεγάλη διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, πονοκέφαλο ή μυϊκή ενόχληση, ειδικά όταν ο αέρας χτυπά απευθείας το σώμα. Μια ρύθμιση περίπου στους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου είναι συνήθως αρκετή για άνετη μετακίνηση. Στην αρχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα και, μόλις δροσίσει η καμπίνα, να τη μειώσουμε. Σε αυτοκίνητο με αυτόματο κλιματισμό, η απλούστερη λύση είναι να επιλέξουμε μια λογική θερμοκρασία και τη λειτουργία Auto, αφήνοντας το σύστημα να διαχειριστεί την κατανομή και την ένταση του αέρα.

Πού κατευθύνουμε τους αεραγωγούς

Ο ψυχρός αέρας είναι βαρύτερος και τείνει να κατεβαίνει, ενώ ο θερμός αέρας ανεβαίνει. Για αυτό, στην αρχική φάση πρέπει να κατευθύνουμε τους αεραγωγούς ελαφρώς προς τα πάνω και προς το κέντρο της καμπίνας. Έτσι, ο δροσερός αέρας κυκλοφορεί καλύτερα στον χώρο και κατεβαίνει σταδιακά, αντί να χτυπά απευθείας το πρόσωπο ή το στήθος των επιβατών. Οι κεντρικοί αεραγωγοί μπορούν να κοιτούν προς τα πάνω, ενώ οι πλευρικοί ελαφρώς προς τα παράθυρα, βοηθώντας παράλληλα στη συνολικότερη κατανομή της θερμοκρασίας. Δεν στρέφουμε τους αεραγωγούς για πολλή ώρα απευθείας επάνω μας. Εκτός από την ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει, αυτή η ρύθμιση δεν εξασφαλίζει ομοιόμορφη ψύξη της καμπίνας. Αν υπάρχουν πίσω επιβάτες και το αυτοκίνητο δεν διαθέτει πίσω αεραγωγούς, στρέφουμε μέρος της ροής προς τον χώρο ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Το ζεστό αυτοκίνητο κρύβει και άλλους κινδύνους

Η υψηλή θερμοκρασία στην καμπίνα δεν αποτελεί απλώς ζήτημα άνεσης. Παιδιά και κατοικίδια δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά και ούτε με τα παράθυρα μισάνοιχτα. Η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί πολύ γρήγορα, ακόμη και όταν έξω δεν επικρατεί ακραίος καύσωνας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα αντικείμενα που αφήνουμε μέσα. Power banks, κινητά τηλέφωνα, φορητές μπαταρίες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση, βλάβη ή, σε ακραίες περιπτώσεις, ανάφλεξη της μπαταρίας. Το ίδιο ισχύει για φάρμακα, τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν όταν αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής. Δεν αφήνουμε επίσης στην καμπίνα αναπτήρες, σπρέι, αποσμητικά, φιάλες αερίου και γενικά δοχεία υπό πίεση, καθώς η θέρμανσή τους αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής ή έκρηξης. Ακόμη και ένα πλαστικό μπουκάλι νερού μπορεί να παραμορφωθεί, ενώ τρόφιμα, καλλυντικά και αντηλιακά ενδέχεται να αλλοιωθούν. Αν κάποιο αντικείμενο πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει στο όχημα, το τοποθετούμε στο πορτμπαγκάζ, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προστατεύεται πλήρως από τη ζέστη.

Η σωστή σειρά κάνει τη διαφορά

Η πιο αποτελεσματική διαδικασία είναι απλή: ανοίγουμε πρώτα πόρτες και παράθυρα, ξεκινάμε με εξωτερικό αέρα, κλείνουμε σταδιακά τα παράθυρα και στη συνέχεια ενεργοποιούμε την ανακύκλωση. Ρυθμίζουμε τον κλιματισμό σε μια λογική θερμοκρασία και κατευθύνουμε τους αεραγωγούς προς τα πάνω, ώστε ο ψυχρός αέρας να κατανεμηθεί σωστά. Με αυτές τις κινήσεις, η καμπίνα δροσίζει γρηγορότερα, το σύστημα κλιματισμού καταπονείται λιγότερο και οι επιβάτες ταξιδεύουν πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.