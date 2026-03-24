Μπήκες σε λεωφορείο ή τρένο χωρίς εισιτήριο; – Δες το τσουχτερό νέο πρόστιμο

Το πρόστιμο για εισιτηριοδιαφυγή σε λεωφορεία, μετρό και τρένα αυξάνεται. Δες πόσο φτάνει πλέον και τι ισχύει για μειωμένο εισιτήριο.

Το νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές φέρνει πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς το σωστό εισιτήριο. Η πιο ηχηρή αλλαγή είναι η αύξηση του προστίμου για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Η ρύθμιση αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ. Πρόκειται για σαφή προσπάθεια του υπουργείου να χτυπήσει την εισιτηριοδιαφυγή και να περιορίσει τη μόνιμη αίσθηση αδικίας που υπάρχει για όσους πληρώνουν κανονικά.

Το νέο πρόστιμο για κανονικό εισιτήριο

Από εδώ και πέρα, όποιος εντοπίζεται χωρίς κανονικό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πληρώνει 100 €.

Η αύξηση είναι σημαντική και ανεβάζει αισθητά το κόστος της παράβασης. Η λογική είναι προφανής. Το πρόστιμο πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και να μην αντιμετωπίζεται ως ένα μικρό ρίσκο μέσα στην καθημερινότητα.

Τι ισχύει για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο

Το νομοσχέδιο αλλάζει και το πρόστιμο για εκείνους που ανήκουν σε κατηγορία μειωμένου εισιτηρίου αλλά δεν διαθέτουν το σωστό αποδεικτικό ή την αντίστοιχη κάλυψη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο ορίζεται πλέον στα 50 €, από 34 € που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η αύξηση είναι μικρότερη σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με το κανονικό εισιτήριο, αλλά και πάλι είναι σαφής και δείχνει την πρόθεση για πιο αυστηρή εφαρμογή των κανόνων.

Υπάρχει τρόπος να πέσει το πρόστιμο

Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στο ήμισυ, αν ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο της ρύθμισης, γιατί δεν έχει μόνο τιμωρητική λογική. Το υπουργείο προσπαθεί να δημιουργήσει και ένα κίνητρο συμμόρφωσης, σπρώχνοντας τον επιβάτη προς μια πιο σταθερή και νόμιμη χρήση του δικτύου.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Για κάποιον που μετακινείται καθημερινά με ΜΜΜ, το ρίσκο της εισιτηριοδιαφυγής ανεβαίνει αισθητά. Με πρόστιμο 100 €, η σύγκριση με το κόστος μιας κάρτας ή τακτικών εισιτηρίων γίνεται πλέον πολύ πιο ξεκάθαρη.

Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα του νέου νόμου. Το υπουργείο θέλει να ενισχύσει τα έσοδα των συγκοινωνιών, να περιορίσει την παραβατικότητα και να βάλει πιο σταθερούς όρους για όλους τους χρήστες του συστήματος.

