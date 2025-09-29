Μπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε αγροτικό pick-up όπως του Μπισμπίκη; – Τι λέει ο νόμος για τους ιδιώτες;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ενός «αγροτικού» αυτοκινήτου, τι μπορεί να μεταφέρει και ποιοι επιτρέπεται να το οδηγούν

Για σήμερα, η Νο1 τάση και αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο στη Φιλοθέη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα (και σε μάντρες). Πέραν της είδησης αυτής κάθε αυτής, ενδιαφέρον έχει και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηθοποιός, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των Pick-Up ή όπως τα αποκαλούμε γενικώς στην Ελλάδα: αγροτικά.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα –μονοκάμπινα ή διπλοκάμπινα – είναι ένα γνώριμο θέαμα στους ελληνικούς δρόμους. Για πολλούς παραμένουν εργαλείο δουλειάς, για μερικούς όμως, έχουν και μια άλλη διάσταση. Aποτελούν ένα πολυχρηστικό όχημα με «σκληροτράχηλο» προφίλ, μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου και καρότσα που διευκολύνει στις μεταφορές. Εν ολίγοις, αναγνωρίζουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν και οχήματα ελεύθερου χρόνου. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ιδιώτες τα προτιμούν ακόμη και για χρήση στην πόλη ή ως οικογενειακό αυτοκίνητο. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι απλό. Μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι αγρότης ή δεν το δικαιολογεί ως επαγγελματίας, να αποκτήσει ένα όχημα αυτού του είδους νόμιμα;

Από το αυστηρό πλαίσιο στο πιο ευέλικτο καθεστώς

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, η απάντηση θα ήταν κατηγορηματικά όχι, καθώς το πλαίσιο ήταν πολύ αυστηρό. Η αγορά αγροτικού επιτρεπόταν αποκλειστικά σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, δηλαδή σε όσους δήλωναν το 100% του εισοδήματός τους από γεωργία ή κτηνοτροφία ή σε ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες βιοτεχνιών, που το δήλωναν ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης.

Η νομοθεσία άλλαξε όμως το 2018 και εφαρμόστηκε πλήρως από το 2020, αφήνοντας «παραθυράκια». Σήμερα, το δικαίωμα δεν περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες αγρότες ή στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά επεκτείνεται και σε όσους δηλώνουν έστω και μικρό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος στη φορολογική τους δήλωση. Έτσι, ένας υπάλληλος ή ακόμη και ένας συνταξιούχος που διατηρεί κάποια στρέμματα γης, μπορεί να αποκτήσει αγροτικό όχημα.

Οι περιορισμοί της άδειας κυκλοφορίας

Το αγροτικό αυτοκίνητο ταξινομείται ως Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) και αυτό συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το όχημα δεν είναι «ελεύθερης χρήσης», αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες που συνδέονται με τη δηλωμένη δραστηριότητα, δηλαδη Αγροτικό ή Επαγγελματικό.

Παράδειγμα: Αν η άδεια έχει εκδοθεί για αγροτική εκμετάλλευση, το όχημα μπορεί να μεταφέρει αγροτικά προϊόντα, εργαλεία ή εφόδια σχετιζόμενα με αυτή τη δραστηριότητα. Αν συνδέεται με επαγγελματική δραστηριότητα, όπως μια βιοτεχνία, το όχημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά των αντίστοιχων προϊόντων που παράγει η βιοτεχνία αυτή.

Με λίγα λόγια, η μεγάλη καρότσα μπορεί να δελεάζει για κάθε λογής μεταφορά, αλλά ο νόμος είναι σαφής: μόνο τα είδη που προβλέπονται στην άδεια επιτρέπεται να φορτώνονται. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ελέγχου και προστίμων. Το πιο σύνηθες, είναι να εκδίδεται αγροτική άδεια για όσους παρουσιάζουν έστω και μικρό εισόδημα απο καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα, ελαιώνες (τι πιο σύνηθες στην Ελλάδα…).

Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορεί κάποιος που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και έχει λίγες ρίζες ελιές στο χωριό του, από τις οποίες βγάζει κάποια χρήματα, να αποκτήσει ένα pick-up. Αν όμως το έχει φορτώσει… με jet ski και τον σταματήσουν για έλεγχο υπάρχει θέμα, καθότι δύσκολα πείθεις κάποιον ότι το συγκεκριμένο μηχανοκίνητο water-sport αποτελεί εργαλείο για την καλλιέργεια της ελιάς….

Διευρυμένο δικαίωμα οδήγησης

Ένα άλλο θέμα με τα αγροτικά ήταν και το ποιοι μπορούν να τα οδηγήσουν, με πρόσφατες ρυθμίσεις να φέρνουν αλλαγές και σε αυτό το πεδίο. Στο παρελθόν, το δικαίωμα περιοριζόταν στον ίδιο τον κάτοχο και στα άμεσα μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά, σύζυγοι). Σήμερα όμως, η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε και στα αδέλφια του κατόχου, αρκεί φυσικά να διαθέτουν το κατάλληλο δίπλωμα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα αγροτικό μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα μια οικογένεια με πολλαπλές ανάγκες, χωρίς να δεσμεύεται αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη.

Pick-up στην πόλη: πρακτικά αλλά και προβληματικά

Πέρα από το νομικό πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα pick-up έχουν βρει θέση και στις μεγάλες πόλεις, παρότι σχεδιάστηκαν ως εργαλεία για τα βουνά και τα λαγγάδια. Πολλοί τα επιλέγουν για το στιβαρό τους χαρακτήρα, την αίσθηση ασφάλειας αλλά και τις εκτός δρόμου δυνατότητες τους, ως μέσα αναψυχής για τις αποδράσεις τους. Από την άλλη, το μέγεθός τους δημιουργεί προβλήματα στάθμευσης και αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, στοιχεία που τα καθιστούν λιγότερο πρακτικά στην καθημερινή μετακίνηση.

Τι κρατάμε

Η αγορά αγροτικού από ιδιώτη επιτρέπεται , αρκεί να δηλώνει έστω και μικρό αγροτικό εισόδημα

, αρκεί να δηλώνει έστω και μικρό αγροτικό εισόδημα Τα οχήματα αυτά ταξινομούνται ως Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και η χρήση τους περιορίζεται από την άδεια κυκλοφορίας

και η χρήση τους περιορίζεται από την άδεια κυκλοφορίας Οι δυνατότητες οδήγησης έχουν επεκταθεί και σε αδέλφια του κατόχου, πέρα από τους γονείς, παιδιά και συζύγους

και σε αδέλφια του κατόχου, πέρα από τους γονείς, παιδιά και συζύγους Παρά τον αγροτικό τους χαρακτήρα, τα pick-up χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε πόλεις , με θετικά και αρνητικά

, με θετικά και αρνητικά Ο νόμος έγινε πιο «ελαστικός», αλλά εξακολουθεί να ορίζει σαφή όρια για το ποιοι μπορούν να έχουν και πώς μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αγροτικό όχημα

Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Chery Tiggo 4: Οι 5 λόγοι που αυτό το B-SUV θα ξεπουλήσει στην Ελλάδα

Βασίλης Μπισμπίκης: Με τι αυτοκίνητο προκάλεσε τον χαμό στην Φιλοθέη – Όλο το χρονικό