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Μπορεί να μείνει από μπαταρία ένα υβριδικό ή να πάρει ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Ένα mild hybrid, ένα full hybrid ή ακόμη και ένα plug-in hybrid μπορεί να ακινητοποιηθεί και να χρειαστεί βοήθεια από εξωτερική πηγή ρεύματος, υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο και χρειάζεται προσοχή όταν το υβριδικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως «δότης»

Η εικόνα είναι γνώριμη και μάλλον την έχουμε ζήσει όλοι: γυρίζεις το κλειδί ή πατάς το κουμπί εκκίνησης και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Στα συμβατικά αυτοκίνητα, μία από τις πρώτες υποψίες είναι η μπαταρία των 12 V.

Τι γίνεται όμως στα υβριδικά, τα οποία διαθέτουν μία ακόμη μπαταρία για το υβριδικό τους σύστημα; Μπορεί πραγματικά ένα αυτοκίνητο με μια μεγάλη και φορτισμένη μπαταρία να ακινητοποιηθεί επειδή άδειασε η μικρή 12βολτη; Ναι, είναι η απάντηση αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεσαι.

Γιατί υπάρχει 12βολτη μπαταρία αφού το αυτοκίνητο είναι υβριδικό;

Είτε πρόκειται για mild hybrid είτε για full hybrid ή plug-in hybrid, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να διαθέτει ένα ηλεκτρικό σύστημα 12 V. Από αυτό τροφοδοτούνται πολλές από τις βασικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές λειτουργίες του οχήματος.

Η μεγαλύτερη μπαταρία του υβριδικού συστήματος έχει διαφορετικό ρόλο. Στα mild hybrid μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πρόσθετο σύστημα 48 V, ενώ στα full hybrid και στα plug-in hybrid υπάρχει μπαταρία πολύ υψηλότερης τάσης που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική κίνηση και την υποβοήθηση του κινητήρα.

Η ύπαρξη αυτής της δεύτερης μεγάλης και υψηλής τάσης μπαταρίας. δεν καταργεί τη σημασία της 12βολτης.

Μπορεί λοιπόν ένα υβριδικό να «μείνει από μπαταρία»;

Εάν η μπαταρία των 12 V αποφορτιστεί αρκετά, το αυτοκίνητο μπορεί να μην μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στα υβριδικά το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα το κλασικό «δεν έχει αρκετό ρεύμα για να γυρίσει η μίζα» που γνωρίζουμε από ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Σε πολλά full hybrid και plug-in hybrid, η 12βολτη μπαταρία χρειάζεται αρχικά για να ενεργοποιηθούν τα συστήματα του αυτοκινήτου και να μπορέσει το υβριδικό σύστημα να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.

Για τον οδηγό βέβαια το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο: πατά το κουμπί εκκίνησης και το αυτοκίνητο δεν ξεκινά.

Μπορεί να είναι γεμάτη η μεγάλη μπαταρία και το αυτοκίνητο να μην ξεκινά;

Και εδώ η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι ίσως το πιο παράδοξο για κάποιον που δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα υβριδικό ή ένα plug-in hybrid. Η μεγάλη μπαταρία μπορεί να διαθέτει αρκετή ενέργεια, αλλά το αυτοκίνητο να μην μπορεί να τεθεί κανονικά σε λειτουργία επειδή η 12βολτη έχει αποφορτιστεί.

Με άλλα λόγια, μια φορτισμένη μπαταρία του υβριδικού συστήματος δεν αποτελεί εγγύηση ότι το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει εάν υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία των 12 V, ακριβώς γιατί τα δύο αυτά κυκλώματα δεν επικοινωνούν άμεσα.

Στα full hybrid, μάλιστα, η ένδειξη που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το READY. Όταν αυτή εμφανιστεί, το υβριδικό σύστημα έχει ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να κινηθεί, ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή ο βενζινοκινητήρας δεν λειτουργεί.

Και τι συμβαίνει στα mild hybrid;

Εδώ χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, επειδή δεν είναι όλα τα mild hybrid κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο.

Στα περισσότερα mild hybrid σύγχρονα συστήματα υπάρχει η γνωστή μπαταρία των 12 V και παράλληλα ένα δεύτερο ηλεκτρικό κύκλωμα, συχνά στα 48 V. Το τελευταίο χρησιμοποιείται για την υβριδική λειτουργία, την ανάκτηση ενέργειας και, ανάλογα με την κατασκευή, για την υποβοήθηση ή και την εκκίνηση του κινητήρα.

Δεν είναι λοιπόν σωστό να λέμε γενικά ότι «ένα mild hybrid δεν έχει μίζα» ή ότι όλα ξεκινούν με τον ίδιο τρόπο.

Το ασφαλές συμπέρασμα είναι πολύ απλούστερο: και ένα mild hybrid μπορεί να ακινητοποιηθεί εάν η 12βολτη μπαταρία του αποφορτιστεί.

Μπορεί ένα υβριδικό να πάρει ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο;

Δεδομένων αυτών το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο. Μπορεί να «εκκινήσει» ένα υβριδικό με την κλασσική διαδικασία όπου παίρνεις ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο; Ναι, σε πολλά μοντέλα γίνεται, και οι ίδιοι οι κατασκευαστές προβλέπουν αυτή τη διαδικασία.

Για παράδειγμα, η Toyota αναφέρει στα εγχειρίδια υβριδικών μοντέλων ότι, εφόσον υπάρχει δεύτερο αυτοκίνητο με μπαταρία 12 V και κατάλληλα καλώδια, μπορεί να πραγματοποιηθεί βοηθητική εκκίνηση ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Αντίστοιχα, η Volvo προβλέπει για τα mild hybrid τη χρήση εξωτερικής μπαταρίας 12 V ή της μπαταρίας άλλου αυτοκινήτου.

Υπάρχει όμως μία πολύ σημαντική προϋπόθεση: ακολουθούμε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε μόνο τα προβλεπόμενα σημεία σύνδεσης.

Δεν συνδέουμε καλώδια σε οποιοδήποτε σημείο θεωρούμε ότι «μοιάζει με μπαταρία», ιδιαίτερα σε ένα υβριδικό αυτοκίνητο.

Μπορεί όμως το υβριδικό να δώσει ρεύμα σε άλλο αυτοκίνητο;

Εδώ βρίσκεται μία σημαντική παγίδα. Το γεγονός ότι ένα υβριδικό μπορεί να πάρει ρεύμα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μπορεί και να δώσει.

Μάλιστα, υπάρχουν κατασκευαστές που το απαγορεύουν ρητά. Η Toyota αναφέρει ότι το ειδικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης ορισμένων hybrid μοντέλων προορίζεται για να πάρει ρεύμα το ίδιο το αυτοκίνητο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση άλλου οχήματος.

Ανάλογη είναι η οδηγία της Volvo για τα mild hybrid μοντέλα της. Τα σημεία σύνδεσης της 12βολτης προορίζονται για την εκκίνηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και όχι για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ρεύματος για άλλο όχημα.

Επομένως, δεν αντιμετωπίζουμε ένα υβριδικό όπως ένα οποιοδήποτε συμβατικό αυτοκίνητο όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει μείνει από μπαταρία.

Πριν γίνει οποιαδήποτε σύνδεση, πρέπει να ελεγχθεί απαραιτήτως αν ο κατασκευαστής επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Τι απαγορεύεται ρητά

Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τις μεγάλες, προοριζόμενες για την κίνηση του οχήματος, μπαταρίες των υβριδικών. Δεν τις αγγίζουμε καν.

Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη οδηγία για έναν οδηγό που θέλει απλώς να πραγματοποιήσει μια βοηθητική εκκίνηση.

Στα mild hybrid δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το κύκλωμα των 48 V για να συνδέσουμε καλώδια εκκίνησης (και γενικώς ως πηγή ρεύματος), πόσο μάλλον δε στα full και plug-in hybrid όπου η τάση είναι υψηλότερη,.

Η διαδικασία έκτακτης ανάγκης, όταν επιτρέπεται, αφορά το σύστημα των 12 V και αποκλειστικά τα σημεία που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.

Τι κρατάμε

  • Ένα υβριδικό μπορεί να μείνει από την μπαταρία των 12 V.
  • Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν η μεγάλη υβριδική μπαταρία έχει ενέργεια.
  • Πολλά mild, full και plug-in hybrid μπορούν να πάρουν ρεύμα από εξωτερική πηγή 12 V, εφόσον το προβλέπει ο κατασκευαστής.
  • Δεν θεωρούμε δεδομένο ότι ένα υβριδικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δότης για άλλο αυτοκίνητο.
  • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ την μπαταρία 48 V ή την μπαταρία υψηλής τάσης για βοηθητική εκκίνηση, ακολουθούμε αποκλειστικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

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Tags
#full hybrid#Mild Hybrid#Plug In υβριδικά#μπαταρία#μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου#υβριδικά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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