ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μπορεί να πληρώσω πρόστιμο αν έχω άπλυτο αυτοκίνητο;

ΤΡΙΤΗ | 03.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
borei-na-pliroso-prostimo-an-echo-aplyto-aftokinito-791771

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τη βρωμιά στο όχημα και πόσο ακριβά μπορεί να κοστίσει όταν επηρεάζει πινακίδες και ασφάλεια

Το ερώτημα ακούγεται απλό και αστείο: μπορεί κάποιος να τιμωρηθεί επειδή κυκλοφορεί με άπλυτο αυτοκίνητο; Σε μια χώρα όπου η σκόνη (αφρικανική ή εγχώρια), η λάσπη και η καθημερινή χρήση αφήνουν έντονα σημάδια στα οχήματα, η απορία είναι απολύτως λογική. Η απάντηση όμως δεν βρίσκεται στην καθαριότητα αυτή καθαυτή, αλλά στις συνέπειές της.

Ο ΚΟΚ δεν προβλέπει τιμωρία για την αισθητική εικόνα ενός αυτοκινήτου και τα πρόστιμα προκύπτουν όταν η… απλυσιά δημιουργεί καταστάσεις που επηρεάζουν την αναγνωρισιμότητα και την ασφάλεια του οχήματος.

Πότε η βρωμιά παύει να είναι αθώα

Ένα όχημα μπορεί να κυκλοφορεί λοιπόν νόμιμα, ακόμη και αν είναι εμφανώς άπλυτο, υπό μία προϋπόθεση: όλα τα κρίσιμα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος να είναι ορατά και λειτουργικά.

Εν ολίγοις, το όριο ξεπερνιέται όταν η βρωμιά καλύπτει ή αλλοιώνει στοιχεία που ο ΚΟΚ θεωρεί απαραίτητα για την κυκλοφορία.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι πινακίδες κυκλοφορίας. Αν λόγω λάσπης, σκόνης ή ρύπων η πινακίδα δεν διαβάζεται καθαρά τότε θεωρείται μη ευκρινώς ορατή ή μη αναγνωρίσιμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε αυτό το σημείο, η Τροχαία δεν εξετάζει αν η κατάσταση προέκυψε από κακοκαιρία, χωματόδρομο ή αμέλεια. Το κριτήριο είναι αποκλειστικά η αναγνωσιμότητα.

Τα πρόστιμα για πινακίδες που δεν διαβάζονται

Με το ισχύον πλαίσιο του ΚΟΚ, η μη ευκρινής πινακίδα κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται πλέον αυστηρά.

Η παράβαση επισύρει: πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Εδώ υπάρχει μια λεπτή αλλά σημαντική διάκριση. Άλλο πράγμα η βρωμιά από χρήση και άλλο η σκόπιμη παρέμβαση στην πινακίδα.

Όταν υπάρχουν στοιχεία όπως αυτοκόλλητα, φίλτρα, μεμβράνες, υλικά που μειώνουν την ανακλαστικότητα ή μηχανισμοί κάλυψης, τότε η παράβαση εκλαμβάνεται ως απόκρυψη ή αλλοίωση στοιχείων κυκλοφορίας. Το πρόστιμο παραμένει στο ίδιο ύψος, αλλά η πρόθεση θεωρείται βαρύτερη και η αντιμετώπιση αυστηρότερη, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής.

Η βρωμιά μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά η σκόπιμη αλλοίωση δεν «σηκώνει» κανένα περιθώριο επιείκειας.

Τι ισχύει για φώτα και ορατότητα

Πέρα από τις πινακίδες, η έντονη βρωμιά σε φώτα, φλας, φώτα φρένων ή παρμπρίζ μπορεί επίσης να θεωρηθεί επικίνδυνη. Αν μειώνεται η ορατότητα του οχήματος ή το οπτικό πεδίο του οδηγού, τότε μπορεί να καταλογιστεί παράβαση για κυκλοφορία σε μη ασφαλή κατάσταση, με πρόστιμα που κυμαίνονται χαμηλότερα από των πινακίδων, αλλά παραμένουν υπαρκτά.

Το συμπέρασμα είναι απλό αλλά όχι ανώδυνο

Κανείς δεν θα σε γράψει επειδή το αυτοκίνητό σου είναι σκονισμένο. Όμως αν η βρωμιά φτάσει στο σημείο να κρύβει πινακίδες ή να μειώνει την ορατότητα, τότε το πρόστιμο δεν είναι συμβολικό. Είναι πραγματικό, υψηλό και συνοδεύεται από διοικητικά μέτρα που μπορούν να σε αφήσουν χωρίς αυτοκίνητο για έναν μήνα.

Τι κρατάμε

  • Το άπλυτο αυτοκίνητο δεν αποτελεί παράβαση από μόνο του
  • Η βρωμιά γίνεται πρόβλημα όταν επηρεάζει πινακίδες, φώτα ή ορατότητα
  • Μη αναγνωρίσιμη πινακίδα σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ
  • Μαζί προβλέπεται αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες
  • Η σκόπιμη απόκρυψη ή αλλοίωση αντιμετωπίζεται ακόμη αυστηρότερα

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
