Μπορεί ο δημόσιος φορτιστής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να «κλέψει» όπως η πειραγμένη αντλία βενζίνης;

Ο δημόσιος φορτιστής δείχνει περισσότερες kWh από όσες υπολογίζεις ότι μπήκαν στην μπαταρία; Πριν υποψιαστείς «κλοπή», δες πού πηγαίνει πραγματικά η ενέργεια.

Η ολοκλήρωση μιας φόρτισης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει υποψίες. Ο δημόσιος φορτιστής αναγράφει ότι παρέδωσε συγκεκριμένες κιλοβατώρες, όμως η αύξηση του ποσοστού της μπαταρίας μοιάζει να αντιστοιχεί σε λιγότερες. Για έναν οδηγό που έχει συνηθίσει να συγκρίνει τα λίτρα της αντλίας με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ, η σκέψη έρχεται σχεδόν αυτόματα: μήπως πλήρωσε περισσότερη ενέργεια από όση πήρε; Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει ότι ο φορτιστής «κλέβει». Στην ηλεκτροκίνηση, η ενέργεια που παραδίδεται στο αυτοκίνητο δεν ταυτίζεται με εκείνη που αποθηκεύεται τελικά στην μπαταρία. Μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα, μέρος υποστηρίζει τη διαδικασία φόρτισης και ένα ακόμη μέρος μπορεί να καταναλώνεται για την άνεση και την ψυχαγωγία των επιβατών. Αυτό, βέβαια, δεν καθιστά οποιονδήποτε μετρητή αλάνθαστο ή αδύνατον να παραποιηθεί. Η απόκλιση ανάμεσα στην απόδειξη και στο ποσοστό της μπαταρίας, όμως, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη απάτης. Πολύ συχνά, αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του αυτοκινήτου.

Η ενέργεια που πληρώνουμε δεν αποθηκεύεται ολόκληρη

Η μπαταρία δεν είναι ένα δοχείο στο οποίο η ενέργεια μεταφέρεται χωρίς απώλειες. Η φόρτισή της περιλαμβάνει ηλεκτρικές μετατροπές, παραγωγή θερμότητας και λειτουργία βοηθητικών συστημάτων. Σε έναν φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, AC, το ρεύμα μετατρέπεται σε συνεχές από τον ενσωματωμένο φορτιστή του αυτοκινήτου. Η διαδικασία αυτή έχει απώλειες, όπως υπάρχουν απώλειες στις καλωδιώσεις και στην ίδια την μπαταρία. Στην ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος, DC, η μετατροπή πραγματοποιείται στον σταθμό, πριν από την παράδοση του ρεύματος στο όχημα. Αυτό περιορίζει συγκεκριμένες απώλειες μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να εξαφανίζει την κατανάλωση των υπόλοιπων συστημάτων. Παράλληλα, δεν σημαίνει ότι όλες οι εσωτερικές απώλειες του σταθμού χρεώνονται στον οδηγό, καθώς σημασία έχει πού μετριέται η παραδιδόμενη ενέργεια. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η θερμοκρασία της μπαταρίας. Όταν χρειάζεται θέρμανση ή ψύξη, μέρος της ενέργειας χρησιμοποιείται ώστε τα στοιχεία της να λειτουργούν στις κατάλληλες συνθήκες. Οι σχετικές δοκιμές του ADAC επιβεβαιώνουν ότι η θερμική διαχείριση μπορεί να επηρεάσει αισθητά τη διαφορά ανάμεσα στην ενέργεια που παραδίδεται και σε αυτή που αποθηκεύεται. Ένα ενιαίο ποσοστό «φυσιολογικών απωλειών» για κάθε αυτοκίνητο και κάθε φόρτιση δεν υπάρχει.

Η αναμονή μέσα στο αυτοκίνητο έχει κατανάλωση

Υπάρχει και μια ουσιαστική διαφορά από την επίσκεψη στο βενζινάδικο. Κατά τη φόρτιση, ο οδηγός συχνά παραμένει στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα, χρησιμοποιώντας κανονικά τον εξοπλισμό του. Ο κλιματισμός λειτουργεί, η μουσική παίζει και η κεντρική οθόνη προβάλλει βίντεο ή παιχνίδια. Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι σταματημένο, όμως ενεργειακά δεν βρίσκεται σε αδράνεια. Όλα αυτά χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία καταναλώνεται εκείνη τη στιγμή αντί να αποθηκεύεται για την επόμενη διαδρομή. Το μεγαλύτερο βάρος συνήθως έχει η ψύξη ή η θέρμανση της καμπίνας και όχι η μουσική ή ένα παιχνίδι στο infotainment. Ειδικά όταν το εσωτερικό έχει ζεσταθεί έντονα από τον ήλιο ή η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η διατήρηση μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας έχει ενεργειακό κόστος. Σε ένα υποθετικό παράδειγμα, βοηθητικά συστήματα που καταναλώνουν κατά μέσο όρο 2 kW επί μισή ώρα χρησιμοποιούν 1 kWh. Η συγκεκριμένη κιλοβατώρα παραδόθηκε και αξιοποιήθηκε, αλλά δεν εμφανίζεται ως επιπλέον ενέργεια στην μπαταρία.

Δύο διαφορετικές ενδείξεις μπορούν να είναι σωστές

Η σύγχυση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο φορτιστής και το αυτοκίνητο δεν εμφανίζουν υποχρεωτικά το ίδιο μέγεθος. Ο πρώτος καταγράφει την ενέργεια στο σημείο μέτρησής του, ενώ η ένδειξη του οχήματος μπορεί να αφορά την ενέργεια που προστέθηκε στην μπαταρία ή κάποια διαφορετική μέτρηση, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επομένως, δύο διαφορετικοί αριθμοί δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κάποιος είναι λανθασμένος. Πριν συγκριθούν, χρειάζεται να είναι σαφές τι περιλαμβάνει ο καθένας. Σημαντική είναι και η διάκριση των μονάδων. Οι kWh μετρούν την ποσότητα ενέργειας, ενώ τα kW την ισχύ της φόρτισης. Μια σταθερή ισχύς 50 kW για μισή ώρα αντιστοιχεί σε 25 kWh. Επειδή, όμως, η ισχύς μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η υψηλότερη τιμή που εμφανίστηκε στην οθόνη δεν αρκεί για να υπολογιστεί η συνολική ενέργεια. Για τη χρέωση ανά κιλοβατώρα, το κρίσιμο στοιχείο είναι οι συνολικές kWh της ολοκληρωμένης συνεδρίας, όχι η στιγμιαία ή η μέγιστη ισχύς.

Το ποσοστό της μπαταρίας δεν είναι μετρητής χρέωσης

Η ένδειξη φόρτισης στο καντράν μοιάζει απόλυτη, αλλά αποτελεί εκτίμηση του συστήματος διαχείρισης της μπαταρίας, γνωστού ως BMS. Το σύστημα χρησιμοποιεί μετρήσεις και υπολογιστικά μοντέλα για να προσδιορίσει το State of Charge, δηλαδή το επίπεδο φόρτισης. Η θερμοκρασία, η κατάσταση και η γήρανση της μπαταρίας επηρεάζουν την εκτίμηση. Καθώς το σύστημα αποκτά νέα δεδομένα, μπορεί να αναπροσαρμόσει την ένδειξη, ενώ η εμφάνιση ακέραιων ποσοστών προσθέτει και την επίδραση της στρογγυλοποίησης. Η σχέση μεταξύ γήρανσης, διαθέσιμης χωρητικότητας και εκτίμησης φόρτισης αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας για τη διαχείριση μπαταριών. Το ποσοστό είναι χρήσιμο για την καθημερινή χρήση, αλλά δεν αποτελεί εργαλείο ακριβούς μέτρησης της παραδοθείσας ενέργειας. Επιπλέον, η συνολική χωρητικότητα που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρει από την ωφέλιμη, ενώ μια χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν διατηρεί υποχρεωτικά τη χωρητικότητα που είχε όταν ήταν καινούργια. Για παράδειγμα, σε μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 60 kWh, η άνοδος από το 30% στο 80% αντιστοιχεί χονδρικά σε 30 kWh επιπλέον αποθηκευμένης ενέργειας. Ο υπολογισμός είναι προσεγγιστικός και δεν περιλαμβάνει όσα καταναλώθηκαν κατά τη φόρτιση. Μια υψηλότερη ένδειξη στον φορτιστή δεν αποδεικνύει, επομένως, υπερχρέωση.

Ο ουσιαστικός έλεγχος ξεκινά από τη συνεδρία

Η απόδειξη ή η εφαρμογή του παρόχου είναι το πρώτο σημείο αναφοράς για την ενέργεια που καταγράφηκε. Η τιμή ανά kWh και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως η παραμονή στη θέση, πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Η καταγραφή του αρχικού και τελικού ποσοστού, της διάρκειας και των συνθηκών βοηθά στον εντοπισμό ασυνήθιστων αποκλίσεων. Οι επαναλαμβανόμενες συγκρίσεις σε παρόμοιες συνθήκες έχουν μεγαλύτερη αξία από έναν μεμονωμένο υπολογισμό. Εάν ένας συγκεκριμένος φορτιστής εμφανίζει συστηματικά ανεξήγητες διαφορές, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει έλεγχο από τον πάροχο, έχοντας κρατήσει τα στοιχεία των συνεδριών. Το ποσοστό της μπαταρίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτόν τον έλεγχο. Και η ενέργεια που δεν εμφανίζεται ως επιπλέον φόρτιση δεν είναι απαραίτητα «χαμένη»: μπορεί ήδη να έχει χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει την μπαταρία στη σωστή θερμοκρασία και τον οδηγό άνετο μέχρι την αναχώρηση.