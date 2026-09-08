Μπορεί παιδί κάτω των 12 ετών να καθίσει στη θέση του συνοδηγού;

Παιδί κάτω των 12 ετών μπορεί να καθίσει στη θέση του συνοδηγού υπό προϋποθέσεις. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και τι πρέπει να προσέξουμε με το κάθισμα και τον αερόσακο.

«Μέχρι τα 12 απαγορεύεται να κάθεται μπροστά». Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις όταν συζητάμε για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο συγκεκριμένη: ο ΚΟΚ δεν προβλέπει απόλυτη απαγόρευση με μοναδικό κριτήριο την ηλικία. Η νομιμότητα εξαρτάται από το σύστημα συγκράτησης που χρησιμοποιείται. Η ασφάλεια απαιτεί επιπλέον σωστή εγκατάσταση, συμβατότητα με το αυτοκίνητο και ιδιαίτερη προσοχή στον αερόσακο του συνοδηγού.

Τι ακριβώς προβλέπει ο ΚΟΚ

Το άρθρο 37, παράγραφος 2β του Νόμου 5209/2025 απαγορεύει την κατάληψη της θέσης δίπλα στον οδηγό από παιδιά μικρότερα των 12 ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους. Επομένως, ναι, ένα παιδί κάτω των 12 ετών μπορεί να μεταφερθεί στη θέση του συνοδηγού, με το κατάλληλο εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης. Η διάταξη δεν απαιτεί να έχουν προηγουμένως γεμίσει οι πίσω θέσεις ούτε προβλέπει εξαίρεση επειδή η διαδρομή είναι μικρή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε παιδικό κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του στη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες τόσο του καθίσματος όσο και του οχήματος.

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να ταιριάζει στο παιδί

Το «έβαλα καρεκλάκι» δεν αρκεί. Ένα βρέφος, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας και ένας μεγαλύτερος μαθητής χρειάζονται διαφορετική προστασία. Η επιλογή γίνεται με βάση τα όρια χρήσης του συγκεκριμένου καθίσματος, όπως αναγράφονται στην έγκριση και στις οδηγίες του. Η ηλικία λειτουργεί βοηθητικά, αλλά δεν αντικαθιστά το ύψος και το βάρος. Για μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να απαιτείται εγκεκριμένο ανυψωτικό κάθισμα, γνωστό ως booster. Ο ρόλος του είναι να τοποθετεί το σώμα έτσι ώστε η ζώνη του αυτοκινήτου να περνά από τα σωστά σημεία. Ένα απλό μαξιλάρι δεν αποτελεί εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης. Εξίσου σημαντική είναι η εγκατάσταση. Δεν χρησιμοποιούμε αυτοσχέδιες βάσεις, δεν παραλείπουμε σημεία στερέωσης που απαιτεί ο κατασκευαστής και δεν θεωρούμε ότι η ύπαρξη ISOFIX στο αυτοκίνητο σημαίνει πως υπάρχει και στη θέση του συνοδηγού.

Ο αερόσακος είναι το κρίσιμο σημείο

Ποτέ παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω μπροστά από ενεργό μετωπικό αερόσακο συνοδηγού. Η ελληνική απόφαση που ρυθμίζει τη χρήση ζωνών και παιδικών συστημάτων συγκράτησης απαγορεύει αυτήν τη διάταξη, εκτός αν ο αερόσακος έχει απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ανάπτυξής του, μπορεί να χτυπήσει το πίσω μέρος του παιδικού καθίσματος με μεγάλη δύναμη. Πριν από τη μεταφορά, ελέγχουμε τον προβλεπόμενο τρόπο απενεργοποίησης στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου και επιβεβαιώνουμε τη σχετική ένδειξη. Δεν υποθέτουμε ότι ο αερόσακος απενεργοποιείται αυτόματα επειδή το παιδί είναι ελαφρύ. Αν δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, το κάθισμα που κοιτάζει προς τα πίσω δεν τοποθετείται εκεί. Το να μετακινήσουμε απλώς τη θέση του συνοδηγού πιο πίσω δεν λύνει το πρόβλημα. Για κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, ακολουθούμε τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον αερόσακο και τη ρύθμιση της θέσης. Η συνήθης σύσταση είναι να αυξάνεται όσο επιτρέπεται η απόσταση από το ταμπλό, με το παιδί σωστά δεμένο. Δεν εφαρμόζουμε έναν γενικό κανόνα απενεργοποίησης όλων των αερόσακων για κάθε παιδικό κάθισμα.

Τι ισχύει με τα 135 και τα 150 εκατοστά

Η σχετική ελληνική υπουργική απόφαση προβλέπει τη χρήση παιδικού συστήματος συγκράτησης για παιδιά ύψους κάτω των 150 εκατοστών, επιτρέποντας τη χρήση ζώνης ενηλίκων για όσα έχουν ύψος τουλάχιστον 135 εκατοστά. Ωστόσο, το ύψος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτόματη απόδειξη ότι η ζώνη εφαρμόζει σωστά, ούτε να απομονώνεται από την ειδική πρόβλεψη του ΚΟΚ για παιδιά κάτω των 12 στη θέση του συνοδηγού. Η ζώνη πρέπει να περνά χαμηλά από τη λεκάνη και το επάνω μέρος των μηρών, ενώ το διαγώνιο τμήμα πρέπει να ακουμπά στον ώμο και στο στήθος. Αν περνά από τον λαιμό ή ανεβαίνει στην κοιλιά, χρειάζεται επανεξέταση της συγκράτησης. Δεν περνάμε τη ζώνη κάτω από τη μασχάλη ή πίσω από την πλάτη για να «μην ενοχλεί». Με αυτόν τον τρόπο καταργούμε μέρος της προστασίας της.

Η πίσω θέση παραμένει η προτιμότερη επιλογή

Το ότι η μεταφορά μπροστά επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις δεν την καθιστά την πρώτη επιλογή για ένα παιδί. Η αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας NHTSA συστήνει τα παιδιά κάτω των 13 ετών να ταξιδεύουν πίσω, σωστά συγκρατημένα. Πρόκειται για σύσταση ασφάλειας, όχι για διαφορετικό ηλικιακό όριο του ελληνικού ΚΟΚ. Στην πράξη, προτιμάμε πίσω θέση στην οποία το κατάλληλο παιδικό κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί σωστά. Δεν επιλέγουμε τη μεσαία θέση μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται στο κέντρο, αν δεν είναι συμβατή με το κάθισμα ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα σημεία στερέωσης. Ούτε η παρουσία ενός ενηλίκου δίπλα στο παιδί αντικαθιστά το σύστημα συγκράτησης. Το κράτημα στην αγκαλιά δεν προσφέρει την προστασία ενός σωστά τοποθετημένου καθίσματος.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Η μεταφορά παιδιού κάτω των 12 ετών δίπλα στον οδηγό χωρίς το προβλεπόμενο κατάλληλο σύστημα συγκράτησης κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β. Για τον οδηγό προβλέπονται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, βάσει του συνδυασμού των διατάξεων για τη συγκεκριμένη παράβαση και τις κατηγορίες κυρώσεων. [Νόμος 5209/2025, άρθρα 37 και 108]. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, δεν αρκεί να ρωτήσουμε πόσων ετών είναι το παιδί. Χρειάζεται να ελέγξουμε αν το κάθισμα είναι κατάλληλο, αν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη θέση και αν ο αερόσακος έχει τη σωστή ρύθμιση. Και όταν υπάρχει κατάλληλη πίσω θέση, αυτή παραμένει η προτιμότερη επιλογή.