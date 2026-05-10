Μπορώ να αφήσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον ήλιο; – Τι ισχύει για μπαταρία και καμπίνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες καταπόνησης για κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση των ηλεκτρικών μοντέλων, η συζήτηση στρέφεται σχεδόν πάντα γύρω από τη μπαταρία και το κατά πόσο επηρεάζεται όταν το αυτοκίνητο παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο για αρκετές ώρες. Η πραγματικότητα είναι πως τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν κανονικά ακόμη και σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μοντέλων, τόσο στο επίπεδο της τεχνολογίας ψύξης όσο και στη συνολική διαχείριση της θερμότητας.

Δεν έχουν όλα τα ηλεκτρικά την ίδια θερμική διαχείριση

Τα περισσότερα νέα EV χρησιμοποιούν ενεργό σύστημα θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας, συνήθως με υδρόψυκτο κύκλωμα και ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία των κυψελών και ενεργοποιεί διαδικασίες ψύξης όταν χρειάζεται.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια σύγχρονη μπαταρία προστατεύεται αρκετά αποτελεσματικά απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες της καθημερινής χρήσης. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούν όλα τα ηλεκτρικά την ίδια αρχιτεκτονική. Ορισμένα παλαιότερα ή πιο οικονομικά μοντέλα βασίζονται σε πιο απλά αερόψυκτα συστήματα, τα οποία συνήθως δεν διαχειρίζονται τη θερμότητα με την ίδια αποτελεσματικότητα. Για αυτό και οι γενικές αναφορές ότι «τα ηλεκτρικά δεν επηρεάζονται από τη ζέστη» δεν είναι απόλυτα σωστές. Η ποιότητα του thermal management παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην απόδοση όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση της μπαταρίας.

Τι επηρεάζει περισσότερο τη μπαταρία;

Η ίδια η έκθεση στον ήλιο δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα για ένα σύγχρονο EV. Αυτό που επιβαρύνει περισσότερο μια lithium-ion μπαταρία είναι ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και πολύ υψηλού ποσοστού φόρτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, διαφορετικό είναι να αφήσει κανείς το αυτοκίνητο παρκαρισμένο με 50% ή 60% μπαταρία και διαφορετικό να παραμένει επί ημέρες φορτισμένο στο 100% μέσα σε συνθήκες καύσωνα.

Για αυτό αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν καθημερινή φόρτιση περίπου έως το 80%, όταν δεν απαιτείται η μέγιστη δυνατή αυτονομία. Δεν πρόκειται για θέμα ασφάλειας, αλλά περισσότερο για βέλτιστη διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, σε περιβάλλον με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αρκετά ηλεκτρικά μπορούν προσωρινά να περιορίσουν τη μέγιστη ισχύ φόρτισης ή ακόμη και μέρος της απόδοσής τους, μέχρι να επανέλθει η μπαταρία σε ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας.

Η καμπίνα επηρεάζεται περισσότερο στην πράξη

Στην καθημερινή χρήση, η μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη ζέστη αφορά συνήθως την καμπίνα και όχι τη μπαταρία. Πλαστικά, επενδύσεις, δερμάτινες επιφάνειες και οθόνες εκτίθενται συνεχώς σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες όταν το αυτοκίνητο παραμένει παρκαρισμένο στον ήλιο. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται και ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ηλεκτρικών μοντέλων. Πολλά EV προσφέρουν λειτουργία απομακρυσμένου προκλιματισμού, επιτρέποντας στον οδηγό να ενεργοποιήσει το σύστημα κλιματισμού μέσω εφαρμογής πριν μπει στο αυτοκίνητο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και λειτουργίες διατήρησης της θερμοκρασίας της καμπίνας κάτω από συγκεκριμένο όριο, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τους θερινούς μήνες.

Τι να αποφεύγετε

Παρότι τα σύγχρονα ηλεκτρικά έχουν εξελιχθεί σημαντικά, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που βοηθούν στη μακροχρόνια προστασία της μπαταρίας και της καμπίνας.

Η παρατεταμένη στάθμευση σε συνθήκες ακραίου καύσωνα με τη μπαταρία στο 100% καλό είναι να αποφεύγεται, ειδικά σε μοντέλα με λιγότερο εξελιγμένα συστήματα ψύξης. Το ίδιο ισχύει και για συνεχόμενες ταχυφορτίσεις σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αν υπάρχει δυνατότητα σκίασης ή κλειστού parking, προφανώς αποτελεί την καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για τη μπαταρία αλλά και για τη συνολική διατήρηση του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι σχεδιασμένο για «ιδανικές» συνθήκες εργαστηρίου. Οι κατασκευαστές εξελίσσουν πλέον τα EV ώστε να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα σε καθημερινές συνθήκες χρήσης, ακόμη και σε αγορές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Τι κρατάμε;

• Τα περισσότερα νέα EV διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα ψύξης μπαταρίας

• Η υψηλή θερμοκρασία επηρεάζει περισσότερο την καμπίνα στην καθημερινότητα

• Η παρατεταμένη παραμονή με 100% φόρτιση σε καύσωνα δεν είναι ιδανική

• Ο προκλιματισμός αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα των ηλεκτρικών μοντέλων

• Η ποιότητα του thermal management παίζει σημαντικό ρόλο στη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας