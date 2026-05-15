Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας πολλές φορές φέρνει τους οδηγούς μπροστά στο ίδιο ερώτημα. Βρίσκεσαι στη δεξιά λωρίδα, θέλεις να στρίψεις σε στενό, parking ή πρατήριο καυσίμων και ακριβώς δίπλα σου υπάρχει λεωφορειολωρίδα. Επιτρέπεται να μπεις για λίγα μέτρα ώστε να κάνεις τη στροφή ή κινδυνεύεις κανονικά με πρόστιμο;

Η αλήθεια είναι πως γύρω από τις λεωφορειολωρίδες υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση. Πολλοί πιστεύουν ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε είσοδος μέσα σε αυτές, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να τις χρησιμοποιούν ελεύθερα αρκεί να κινούνται «για λίγο». Στην πράξη όμως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στην προσωρινή χρήση για έναν απαραίτητο ελιγμό και στην κανονική κυκλοφορία μέσα στην Ειδική Λωρίδα Λεωφορείων.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Οι λεωφορειολωρίδες έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν την ταχύτερη και απρόσκοπτη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και οχημάτων άμεσης ανάγκης όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων μέσα σε αυτές απαγορεύεται κατά τις ώρες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις σχετικές ρυθμίσεις του ΟΑΣΑ.

Το ωράριο λειτουργίας των λεωφορειολωρίδων στην Αθήνα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:00 – 21:00

Σάββατο: 06:00 – 16:00

Κυριακές και αργίες: ελεύθερη χρήση

Λεωφορειολωρίδες αντίθετης ροής: λειτουργούν όλο το 24ωρο

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο παραπάνω ωράριο, η κανονική κίνηση ΙΧ στις λεωφορειολωρίδες θεωρείται παράβαση και επισύρει πρόστιμο 200 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον διοικητικές κυρώσεις.

Τι γίνεται όμως με τη δεξιά στροφή;

Εδώ βρίσκεται και η σημαντική λεπτομέρεια που αρκετοί οδηγοί αγνοούν. Η προσωρινή είσοδος στη λεωφορειολωρίδα προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεση δεξιά στροφή θεωρείται επιτρεπτός ελιγμός. Δηλαδή, αν θέλεις να στρίψεις σε κάθετο δρόμο ή να μπεις σε parking, επιτρέπεται να μετακινηθείς για λίγα μέτρα μέσα στη λωρίδα ώστε να ολοκληρώσεις με ασφάλεια τη στροφή σου. Το κρίσιμο σημείο όμως είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα και μόνο για τον συγκεκριμένο ελιγμό. Δεν επιτρέπεται να κινηθείς για αρκετή απόσταση μέσα στη λεωφορειολωρίδα, να προσπεράσεις ουρά αυτοκινήτων ή να τη χρησιμοποιήσεις σαν έναν πιο γρήγορο διάδρομο κίνησης μέχρι να βρεις σημείο να στρίψεις. Με λίγα λόγια, άλλο πράγμα είναι να μπεις ομαλά στη δεξιά πλευρά του δρόμου λίγα μέτρα πριν τη στροφή σου και άλλο να διανύσεις ολόκληρο τετράγωνο μέσα στη λεωφορειολωρίδα επειδή η υπόλοιπη κυκλοφορία είναι σταματημένη.

Γιατί γίνεται τόσος έλεγχος;

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι λεωφορειολωρίδες δεν εξυπηρετούν μόνο λεωφορεία και τρόλεϊ, αλλά αποτελούν ουσιαστικά έναν «διάδρομο προτεραιότητας» για οχήματα που πρέπει να κινούνται χωρίς καθυστερήσεις μέσα στην πόλη. Όταν Ι.Χ. αυτοκίνητα τις χρησιμοποιούν παράνομα, καθυστερούν τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς, δημιουργούν επιπλέον συμφόρηση και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Για αυτόν τον λόγο, πλέον σε αρκετά σημεία υπάρχουν και κάμερες καταγραφής παραβάσεων, κάτι που σημαίνει πως η πιθανότητα να βεβαιωθεί πρόστιμο είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με παλαιότερα.

Η ουσία στην καθημερινή οδήγηση

Ο πιο σωστός τρόπος να το αντιμετωπίζει κανείς είναι απλός. Η λεωφορειολωρίδα δεν είναι λωρίδα για να αποφύγεις την κίνηση, αλλά ούτε και μια «απαγορευμένη ζώνη» όπου δεν μπορείς να μπεις ποτέ. Αν η είσοδός σου γίνεται αποκλειστικά για να πραγματοποιήσεις άμεσα μια δεξιά στροφή, τότε κινείσαι μέσα στο πλαίσιο του επιτρεπτού ελιγμού. Αν όμως τη χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο μέσα στην ουρά, τότε μπαίνεις ξεκάθαρα στη σφαίρα της παράβασης.

