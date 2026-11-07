Μπορώ να μπω στον Δακτύλιο το Σαββατοκύριακο; Τι ισχύει και ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Χρειάζεται να κοιτάξεις την πινακίδα πριν κατέβεις στο κέντρο το Σαββατοκύριακο; Πότε σταματούν οι περιορισμοί, ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται και γιατί η ελεύθερη είσοδος στον Δακτύλιο δεν σημαίνει ότι μπορείς να κινηθείς παντού.

Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ξεκινά συχνά με την ίδια απορία: «Σήμερα μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο;». Αν πρόκειται για Σάββατο ή Κυριακή, η απάντηση ως προς τον Μικρό Δακτύλιο είναι ξεκάθαρη: ναι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν, όμως, λεπτομέρειες που αξίζει να γνωρίζεις πριν βάλεις προορισμό στο GPS.

Από την Παρασκευή στις 15:00 έως τη Δευτέρα στις 07:00 δεν ισχύουν τα μονά–ζυγά.

Για την περίοδο 12 Οκτωβρίου 2026 έως και 23 Ιουλίου 2027, το ωράριο εφαρμογής του Μικρού Δακτυλίου είναι συγκεκριμένο:

Ημέρα Ώρες εφαρμογής Δακτυλίου Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00–20:00 Παρασκευή 07:00–15:00 Σάββατο και Κυριακή Δεν εφαρμόζεται

Επομένως, για μια συνηθισμένη μετακίνηση με επιβατικό Ι.Χ., δεν χρειάζεται ειδικό σήμα Δακτυλίου για να μπεις το Σαββατοκύριακο. Το ίδιο ισχύει την Παρασκευή μετά τις 15:00 και τις υπόλοιπες καθημερινές εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου.

Όταν το μέτρο βρίσκεται σε ισχύ, ο γενικός κανόνας συνδέει την ημερομηνία με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Στις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6 ή 8 και στις μονές εκείνα που τελειώνουν σε 1, 3, 5, 7 ή 9, εκτός αν καλύπτονται από κάποια προβλεπόμενη εξαίρεση. Μετρά, δηλαδή, η ημερομηνία του μήνα και όχι το αν είναι Δευτέρα ή Τρίτη.

Οι επίσημες αργίες εξαιρούνται, αλλά μια απεργία δεν αρκεί από μόνη της

Πέρα από τα Σαββατοκύριακα, οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στις επίσημες αργίες. Η απόφαση προβλέπει επίσης εξαίρεση για τις ημέρες κατά τις οποίες απεργούν οι εργαζόμενοι σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η τελευταία διατύπωση έχει σημασία: μια απεργία ή στάση εργασίας σε ένα μόνο μέσο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι καταργούνται τα μονά–ζυγά για εκείνη την ημέρα. Χρειάζεται έλεγχος της σχετικής επίσημης ενημέρωσης, ώστε ο οδηγός να γνωρίζει αν έχει ανακοινωθεί άρση των περιορισμών.

Ηλεκτρικά, υβριδικά και συγκεκριμένα Euro 6 μπορούν να εξαιρεθούν και τις καθημερινές

Για τις ημέρες και ώρες εφαρμογής του μέτρου, προβλέπονται εξαιρέσεις ανάλογα με την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Τα εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

Τα εκ κατασκευής οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου.

Τα αυτοκίνητα Euro 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 120 g/km κατά NEDC, εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα αυτοκίνητα Euro 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145 g/km κατά WLTP, εφόσον η πρώτη ταξινόμησή τους σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Προσοχή σε δύο σημεία: το Euro 6 από μόνο του δεν αρκεί, ενώ τα όρια εκπομπών είναι αυστηρά χαμηλότερα από 120 ή 145 g/km αντίστοιχα. Επίσης, η εξαίρεση λόγω υγραερίου αφορά εργοστασιακά οχήματα. Μια μεταγενέστερη μετατροπή δεν εξασφαλίζει από μόνη της δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Για τις παραπάνω κατηγορίες προβλέπεται ειδικό σήμα μέσω gov.gr, το οποίο επιδεικνύεται σε έλεγχο, εκτυπωμένο ή αποθηκευμένο ηλεκτρονικά. Δεν αρκεί να θεωρεί ο οδηγός ότι το μοντέλο του πληροί τις προϋποθέσεις.

Υπάρχουν ακόμη ειδικές εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για οχήματα που μεταφέρουν ΑμεΑ ή ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές θεραπείες, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός Δακτυλίου δικαιούνται ειδική κάρτα εισόδου–εξόδου από τον Δήμο Αθηναίων. Η κάρτα αυτή αφορά συγκεκριμένη ζώνη και τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία, όχι απεριόριστες διαδρομές σε ολόκληρο το κέντρο όταν ισχύουν οι περιορισμοί.

Η ελεύθερη είσοδος στον Δακτύλιο δεν καταργεί τις υπόλοιπες απαγορεύσεις

Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάται όποιος κατεβαίνει στο κέντρο το Σαββατοκύριακο είναι ότι η μη εφαρμογή των μονών–ζυγών αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Δεν αποτελεί γενική άδεια πρόσβασης σε κάθε δρόμο.

Η ίδια η απόφαση διευκρινίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ιδιαίτεροι περιορισμοί κυκλοφορίας στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου. Αντίστοιχα, ο οδηγός οφείλει να ακολουθεί τη σήμανση για πεζοδρόμους και απαγορευμένες εισόδους, καθώς και τυχόν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μια ακόμη χρήσιμη λεπτομέρεια: στις οδούς και λεωφόρους που αποτελούν τα όρια του Μικρού Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του, ακόμη και μέσα στο ωράριο λειτουργίας του μέτρου. Αυτό αφορά τα συγκεκριμένα οριακά τμήματα, όχι ολόκληρο το μήκος κάθε λεωφόρου.

Για τη σαββατιάτικη ή κυριακάτικη βόλτα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να υπολογίζεις αν «ταιριάζει» η πινακίδα με την ημερομηνία. Χρειάζεται, όμως, να ελέγχεις ότι η διαδρομή σου επιτρέπεται και ότι δεν υπάρχουν έκτακτα μέτρα που επηρεάζουν την πρόσβαση στον προορισμό σου.