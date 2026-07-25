Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Maps χωρίς ίντερνετ; Η ρύθμιση που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Το Google Maps λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, αρκεί να έχετε κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας.

Η απώλεια του σήματος μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια απλή διαδρομή σε ταλαιπωρία. Ένας επαρχιακός δρόμος, μια ορεινή περιοχή, ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή ακόμη και ένα σημείο με προβληματική κάλυψη του δικτύου αρκούν για να σταματήσει ξαφνικά η ενημέρωση του συστήματος πλοήγησης. Η λύση βρίσκεται στους χάρτες εκτός σύνδεσης του Google Maps. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη συσκευή μας μια ολόκληρη περιοχή και να χρησιμοποιήσουμε την πλοήγηση ακόμη και όταν δεν έχουμε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi. Η διαδικασία απαιτεί μόνο λίγα λεπτά, αλλά πρέπει να γίνει προτού φτάσουμε στο σημείο όπου δεν υπάρχει σύνδεση.

Πώς κατεβάζουμε έναν χάρτη στο κινητό

Για να χρησιμοποιήσουμε το Google Maps χωρίς ίντερνετ, πρέπει αρχικά να ανοίξουμε την εφαρμογή ενώ η συσκευή μας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια πατάμε τη φωτογραφία του λογαριασμού μας, στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, και επιλέγουμε την ενότητα «Χάρτες εκτός σύνδεσης». Από εκεί πατάμε την επιλογή «Επιλέξτε τον δικό σας χάρτη». Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε την περιοχή που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Μπορούμε να μετακινήσουμε τον χάρτη, να κάνουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση και να συμπεριλάβουμε τόσο την αφετηρία όσο και τον τελικό προορισμό μας. Μόλις επιλέξουμε την περιοχή, πατάμε «Λήψη». Ο χάρτης αποθηκεύεται στη μνήμη του κινητού και παραμένει διαθέσιμος ακόμη και όταν η συσκευή δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Καλό είναι να κατεβάζουμε μια περιοχή λίγο μεγαλύτερη από τη διαδρομή που έχουμε προγραμματίσει. Έτσι, θα συνεχίσουμε να έχουμε διαθέσιμο χάρτη ακόμη και αν χρειαστεί να ακολουθήσουμε μια μικρή παράκαμψη ή εάν κάνουμε λάθος σε κάποια διασταύρωση.

Τι αλλάζει μεταξύ Android και iPhone

Η βασική λειτουργία είναι διαθέσιμη τόσο σε κινητά Android όσο και σε συσκευές iPhone, με μικρές διαφορές στον τρόπο πρόσβασης. Στο Android μπορούμε να αναζητήσουμε έναν προορισμό, να ανοίξουμε τις πληροφορίες της περιοχής και να επιλέξουμε τη λήψη του χάρτη. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενότητα «Χάρτες εκτός σύνδεσης» και να επιλέξουμε χειροκίνητα την έκταση που θέλουμε. Σε ορισμένα κινητά Android υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης των χαρτών σε κάρτα SD, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος της συσκευής είναι περιορισμένος. Στο iPhone πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό μας και ότι δεν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης. Στη συνέχεια αναζητούμε την περιοχή, ανοίγουμε τις διαθέσιμες επιλογές και πατάμε «Λήψη χάρτη εκτός σύνδεσης».

Λειτουργεί κανονικά η πλοήγηση;

Από τη στιγμή που ο χάρτης έχει αποθηκευτεί, το Google Maps μπορεί να εμφανίζει τη θέση μας και να παρέχει οδηγίες πλοήγησης με αυτοκίνητο, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ. Το GPS του κινητού δεν απαιτεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για να εντοπίσει τη θέση της συσκευής. Επομένως, το χαρακτηριστικό βέλος που δείχνει πού βρισκόμαστε συνεχίζει να κινείται πάνω στον αποθηκευμένο χάρτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ολόκληρη η διαδρομή να βρίσκεται μέσα στην περιοχή που έχουμε κατεβάσει. Εάν η αφετηρία ή ο προορισμός βρίσκεται εκτός των ορίων του αποθηκευμένου χάρτη, η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορεί να υπολογίσει σωστά τη διαδρομή. Δεν είναι συνήθως εφικτό να κατεβάσουμε μια ολόκληρη χώρα σε ένα μόνο αρχείο. Το Google Maps επιτρέπει τη λήψη συγκεκριμένων περιοχών, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την έκταση, τη διαθέσιμη μνήμη και τους περιορισμούς κάθε συσκευής. Για ένα μεγάλο ταξίδι μπορούμε να αποθηκεύσουμε περισσότερους από έναν χάρτες, ώστε να καλύψουμε διαδοχικά όλα τα τμήματα της διαδρομής.

Τι δεν λειτουργεί χωρίς σύνδεση

Το Google Maps δεν προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του όταν χρησιμοποιείται εκτός σύνδεσης. Ο σημαντικότερος περιορισμός αφορά τις ζωντανές πληροφορίες κυκλοφορίας. Χωρίς ίντερνετ, η εφαρμογή δεν μπορεί να γνωρίζει εάν υπάρχει μποτιλιάρισμα, τροχαίο ατύχημα, προσωρινό κλείσιμο δρόμου ή κάποια άλλη καθυστέρηση στη διαδρομή. Παράλληλα, δεν μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τον χρόνο άφιξης με βάση τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν είναι επίσης διαθέσιμες οι δυναμικές εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες εμφανίζονται κανονικά όταν το σύστημα εντοπίσει ότι υπάρχει ταχύτερος δρόμος. Οι offline χάρτες προσφέρουν κυρίως πλοήγηση για αυτοκίνητο. Οι οδηγίες για πεζή μετακίνηση, ποδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μην είναι διαθέσιμες χωρίς σύνδεση. Για αυτόν τον λόγο, οι χάρτες εκτός σύνδεσης δεν αντικαθιστούν πλήρως τη συνδεδεμένη λειτουργία του Google Maps. Αποτελούν όμως μια πολύτιμη εφεδρική λύση όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι δεδομένη.

Τι γίνεται όταν το Google Maps είναι ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο

Αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν ενσωματωμένο Google Maps στο εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων, χωρίς να χρειάζεται η σύνδεση του κινητού μέσω Android Auto ή Apple CarPlay. Σε συμβατά οχήματα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης λήψης χαρτών εκτός σύνδεσης. Η ακριβής ονομασία των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και την έκδοση του λογισμικού. Συνήθως πρέπει να ανοίξουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος, να μεταβούμε στο Κέντρο απορρήτου, να επιλέξουμε τους χάρτες εκτός σύνδεσης και να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη λήψη. Το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο ίντερνετ κατά την αρχική λήψη. Στη συνέχεια, τα απαραίτητα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύστημα πολυμέσων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το όχημα βρεθεί σε περιοχή χωρίς κάλυψη. Επειδή τα μενού δεν είναι ίδια σε όλα τα μοντέλα, καλό είναι να ελέγχουμε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ή τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Google Maps στην κεντρική οθόνη.

Πόσο χώρο καταλαμβάνουν οι χάρτες

Ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος εξαρτάται από το μέγεθος της περιοχής που επιλέγουμε. Ένας χάρτης που καλύπτει μόνο μια πόλη καταλαμβάνει σαφώς λιγότερο χώρο από έναν χάρτη που περιλαμβάνει έναν ολόκληρο νομό ή μεγάλο τμήμα μιας περιφέρειας. Πριν ξεκινήσει η λήψη, το Google Maps εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε την επιλεγμένη περιοχή, εάν δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε μια τεράστια έκταση χωρίς λόγο. Αρκεί να καλύψουμε τη βασική διαδρομή, τον προορισμό και μια ευρύτερη ζώνη γύρω από τα σημεία στα οποία σκοπεύουμε να κινηθούμε.

Οι offline χάρτες δεν μένουν για πάντα ενημερωμένοι

Οι δρόμοι, οι διευθύνσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος αλλάζουν. Για αυτόν τον λόγο, οι αποθηκευμένοι χάρτες χρειάζονται ανά διαστήματα ενημέρωση. Το Google Maps μπορεί να ενημερώνει αυτόματα τους offline χάρτες όταν η συσκευή συνδέεται σε Wi-Fi. Η επιλογή βρίσκεται στις ρυθμίσεις της ενότητας «Χάρτες εκτός σύνδεσης». Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε χειροκίνητη ενημέρωση, πατώντας τον αποθηκευμένο χάρτη και επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή. Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, είναι προτιμότερο να ανοίξουμε την εφαρμογή και να ελέγξουμε ότι οι χάρτες είναι κατεβασμένοι και ενημερωμένοι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την πιθανότητα να ανακαλύψουμε το πρόβλημα όταν θα έχουμε ήδη χάσει το σήμα.

Υπάρχουν περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η λήψη

Η λειτουργία offline χαρτών δεν είναι διαθέσιμη σε κάθε σημείο του κόσμου. Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές μπορεί να μην επιτρέπεται η λήψη δεδομένων λόγω συμβατικών περιορισμών, γλωσσικής συμβατότητας ή διαφορετικού τρόπου καταγραφής των διευθύνσεων. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Λήψη», πιθανότατα ο συγκεκριμένος χάρτης δεν διατίθεται για χρήση εκτός σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική εφαρμογή πλοήγησης ή να αποθηκεύσουμε εκ των προτέρων τις βασικές οδηγίες της διαδρομής.

Οι εναλλακτικές εφαρμογές για χρήση χωρίς ίντερνετ

Όσοι χρειάζονται πλοήγηση χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ, τόσο για πεζές διαδρομές όσο και για μετακινήσεις με ποδήλατο, μπορούν να επιλέξουν εφαρμογές όπως το HERE WeGo, το MAPS.ME ή το TomTom. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές διαθέτουν διαφορετικές δυνατότητες και περιορισμούς, επομένως είναι χρήσιμο να τις δοκιμάσουμε πριν από το ταξίδι και όχι την τελευταία στιγμή. Για τους περισσότερους οδηγούς, πάντως, οι offline χάρτες του Google Maps είναι αρκετοί για να συνεχιστεί η πλοήγηση όταν χαθεί προσωρινά η σύνδεση.

Η ρύθμιση που αξίζει να κάνουμε πριν από κάθε ταξίδι

Η λήψη ενός χάρτη εκτός σύνδεσης χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να μας γλιτώσει από σημαντική ταλαιπωρία. Πριν ξεκινήσουμε για μια άγνωστη περιοχή, ένα νησί, έναν ορεινό προορισμό ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αξίζει να κατεβάσουμε τον απαραίτητο χάρτη μέσω Wi-Fi. Το Google Maps μπορεί να συνεχίσει να μας οδηγεί χωρίς ίντερνετ, αρκεί να έχουμε προνοήσει. Δεν θα εμφανίζει την πραγματική κίνηση και τις έκτακτες αλλαγές στη διαδρομή, αλλά θα γνωρίζει πού βρισκόμαστε και ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας.

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