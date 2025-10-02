Μπορώ να φορτίσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώ βρέχει; – Κινδυνεύω;

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη φόρτιση και την οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε… υγρές συνθήκες.

Όλοι γνωρίζουμε ότι νερό και ρεύμα δεν είναι καλός συνδυασμός. Τι γίνεται λοιπόν με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που είναι εκτεθειμένα και λειτουργούν στη βροχή; Είναι ασφαλές το να τα φορτίζει κάποιος όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες; Η σύντομη απάντηση είναι, ναι. Θα ήταν πολύ περίεργο να μην έχουν φροντίσει οι κατασκευαστές για κάτι τέτοιο. Οι μπαταρίες, τα καλώδια και οι φορτιστές είναι σχεδιασμένα με αυστηρά διεθνή πρότυπα ώστε να αντέχουν κάθε καιρική συνθήκη – από έντονη βροχή μέχρι χιόνι. Έτσι, μπορείτε να οδηγείτε και να φορτίζετε το EV σας με απόλυτη ασφάλεια και αν θέλετε να μάθε περισσότερα για αυτό, μπορείτε να συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου.

Τα διεθνή -υποχρεωτικά- πρότυπα

Η τεχνολογία των ηλεκτρικών προστατεύει τον οδηγό και το όχημα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι σταθμοί φόρτισης, τα καλώδια και τα βύσματα συμμορφώνονται με διεθνείς κανόνες όπως οι IEC 60529 (IP – Ingress Protection), που καθορίζουν την αντοχή σε σκόνη και νερό.

Για παράδειγμα, οι περισσότερες καλωδιώσεις και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτουν βαθμούς στεγανοποίησης IP54 έως IP67:

IP54: προστασία από σκόνη και πιτσιλιές νερού

IP65: πλήρης προστασία από σκόνη και αντοχή σε ισχυρή πίεση δέσμης νερου

IP67: πλήρης προστασία από σκόνη και στεγανοποίηση ακόμα σε προσωρινή βύθιση στο νερό (έως 1 μέτρο για 30 λεπτά)

Πέραν αυτών, υπάρχει επίσης πρόβλεψη ώστε ακόμη κι αν το νερό φτάσει στο σημείο σύνδεσης του αυτοκινήτου με τον φορτιστή, η παροχή ρεύματος διακόπτεται αυτόματα και δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Γιατί είναι ασφαλής η φόρτιση στη βροχή;

Η διαδικασία φόρτισης έχει μελετηθεί έτσι ώστε κάθε πιθανή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος να κατευθύνεται προς το έδαφος και όχι προς τον χρήστη. Οι φορτιστές και τα βύσματα φέρουν διπλές μονώσεις, φλάντζες και ειδικές στεγανοποιήσεις, ενώ συμμορφώνονται με τα πρότυπα της International Electrotechnical Commission (IEC).

Οι οικιακοί φορτιστές που εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό διαθέτουν IP βαθμολογίες τουλάχιστον IP55, ώστε να είναι ασφαλείς είτε σε γκαράζ είτε σε εξωτερικό χώρο

Οι δημόσιοι ταχυφορτιστές είναι ακόμη πιο ανθεκτικοί, συνήθως με προδιαγραφές IP65 – IP67, για συνεχή έκθεση σε βροχή και υγρασία

Το σύστημα ελέγχει πάντα την επαφή μεταξύ οχήματος και φορτιστή: μόνο όταν «συμφωνήσουν» τα διαγνωστικά συστήματα αυτοκινήτου και φορτιστή, αρχίζει να περνά ρεύμα. Έτσι, ακόμη κι αν το καλώδιο είναι βρεγμένο ή υπάρχει κάπου διαρροή, δεν μεταφέρει τάση πριν ολοκληρωθεί η ασφαλής σύνδεση.

Τι να προσέχεις οδηγώνας ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην βροχή

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εξίσου ασφαλή με τα συμβατικά στη βροχή. Οι ίδιες προδιαγραφές που τα προστατεύουν στη φόρτιση, ισχύουν και στην οδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία σε βροχή, χιόνι ή καταιγίδα δεν εγκυμονεί ιδιαίτερο κίνδυνο.

Ωστόσο, ισχύουν οι κλασικοί κανόνες:

–Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά και τις πλημμυρισμένες περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος μερικής βύθισης του αυτοκινήτου

–Κρατήστε μεγαλύτερες αποστάσεις και χαμηλότερη ταχύτητα, καθώς η βροχή επηρεάζει την πρόσφυση και τις αποστάσεις φρεναρίσματος

–Σε επίπεδο αντοχής, τα συστήματα υψηλής τάσης και οι μπαταρίες έχουν στεγανοποιήσεις που αντιστοιχούν σε IP67 ή ακόμη και IP68, κάτι που εξασφαλίζει λειτουργία ακόμη και σε έντονα καιρικά φαινόμενα

Bonus Tip:

Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό σας όχημα επιτρέπει την απενεργοποίηση συστημάτων όπως το ESP ή το Traction Control, θα συστήναμε να μην το επιχειρήσετε καθώς μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνο σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί θερμικό μοτέρ. Αυτό γιατί λόγω της ακαριαίας ροπής που προσφέρει ένας ηλεκτροκινητήρας, είναι πολύ πιο εύκολο να χαθεί η πρόσφυση και να χάσετε τον έλεγχο.

Τι κρατάμε;

Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν διεθνείς πιστοποιήσεις (IEC 60529) για προστασία από νερό και σκόνη

(IEC 60529) για προστασία από νερό και σκόνη Τα πιο κρίσιμα εξαρτήματα έχουν προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης IP65 έως IP67 , που σημαίνει πλήρη στεγανοποίηση και αντοχή ακόμη και σε προσωρινή βύθιση

, που σημαίνει πλήρη στεγανοποίηση και αντοχή ακόμη και σε προσωρινή βύθιση Η φόρτιση στη βροχή είναι ασφαλής , καθώς η παροχή ρεύματος ξεκινά μόνο όταν υπάρχει διαγνωστικός έλεγχος και «ηλεκτρονική συμφωνία» μεταξύ οχήματος και φορτιστή

, καθώς η παροχή ρεύματος ξεκινά μόνο όταν υπάρχει διαγνωστικός έλεγχος και «ηλεκτρονική συμφωνία» μεταξύ οχήματος και φορτιστή Η οδήγηση στη βροχή δεν διαφέρει από ένα συμβατικό όχημα , αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας

, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας Οι δημόσιοι φορτιστές είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε κάθε καιρό, ενώ στους οικιακούς παίζει ρόλο το αν είναι εσωτερικοί οι εξωτερικοί

