Μπορώ να μεταφέρω πέδιλα σκι και σανίδα snowboard με το αμάξι χωρίς μπάρες οροφής;

Ποιοι είναι ο κίνδυνοι, γιατί θεωρείται –εν δυνάμει- παράνομο και ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι μεταφοράς του εξοπλισμού χειμερινών σπορ

Ναι, τα είχαν και στα χωρία τους τα σκι και το snowboard για όσους θέλετε να το παίξετε έξυπνοι και για την ακρίβεια, πολύ κοντά σε αυτά. Μπορεί εκ πρώτης τα χειμερινά σπορ να φαντάζουν ασύμβατα με το στερεοτυπικό «άσπρα σπίτια, μπλε πόρτες και θάλασσα» της Ελλάδας, ωστόσο με περισσότερα από 20 χιονοδρομικά κέντρα απλωμένα στην ηπειρωτική επικράτεια της χώρας, υπάρχει πρόσφορο πεδίο και κοινό που επιδίδεται σε αυτά.

Πολλοί από τους συχνούς θαμώνες έχουν ιδιόκτητο εξοπλισμό σκι και snowoboard και εδώ λοιπόν προκύπτει το ερώτημα: πως μεταφέρεται με το αυτοκίνητο; Ας ξεκινήσουμε με το ότι -ειδικά στην περίπτωση των χιονοπέδιλων- το μήκος του εξοπλισμού αυτού μπορεί να ξεκινά από τα 150 cm και να φτάνει κοντά στα 2 μέτρα. Όχι κάτι εύκολο να μεταφερθεί στο εσωτερικό, οπότε η πρώτη λύση είναι η εξωτερική πρόσδεση και αν υπάρχει ένα σημείο κατάλληλο για αυτό είναι η οροφή.

Εδώ θέλει προσοχή λοιπόν, αφού το να τοποθετηθεί και να ασφαλιστεί «χύμα» ο χειμερινός εξοπλισμός πάνω σε αυτή την επιφάνεια δεν ενδείκνυται για πολλούς λόγους. Πρώτα από όλα χρειάζεται ένα προστατευτικό για να μην προκληθούν ζημιές στο αμάξωμα και το χρώμα της οροφής. Ακόμα και αν κάποιος εξασφαλίσει αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ασφαλής στερέωση του εξοπλισμού, αφού σημεία πρόσδεσης πρακτικά δεν υπάρχουν.

Κάπου εδώ έρχεται και ο νόμος. Μπορεί ο ΚΟΚ να μην έχει ειδικό κεφάλαιο για την μεταφορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ωστόσο η συγκεκριμένη διαδικασία υπάγεται στο άρθρο 36 περί «Φόρτωσης Οχημάτων» και εκεί διαβάζουμε τα εξής:

4. Το φορτίο του οχήματος προετοιμάζεται προς φόρτωση, τακτοποιείται και στοιβάζεται με τρόπο ώστε

α) Να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα, ζώα και να μην προκαλούνται ζημιές σε δημόσια περιουσία ή περιουσία τρίτων

5. Για την τακτοποίηση, στοιβασία, προστασία και ασφάλιση του φορτίου χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το είδος του φορτίου, κατάλληλα εξαρτήματα, όπως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, ιμάντες, καλύμματα και μέσα συσκευασίας, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση χωρίς ορατές φθορές, δένονται σφικτά και στερεώνονται καλά

Σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να επιδοθεί κλίση αν κριθεί ότι ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία έχει στηριχθεί ο εξοπλισμός δεν συνάδουν με τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

Για να έχετε όχι μόνο το κεφάλι σας ήσυχο αλλά και αυτά που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι σας, στερεωμένα με σωστό και σίγουρο τρόπο, η πιο εύκολη και συχνή λύση είναι οι μπάρες οροφής και οι κατάλληλες δέστρες που ασφαλίζουν τον εξοπλισμό πάνω σε αυτές.

Υπάρχουν επίσης μαγνητικά (και εγκεκριμένα) συστήματα που «πιάνουν» στο μέταλλο της οροφής αλλά και ειδικές σχάρες που τοποθετούνται στο πίσω μέρος αν έχετε SUV η 4X4 όχημα με «κοφτή» και ψηλή πίσω πόρτα.

Τέλος, πολλά αυτοκίνητα προσφέρουν ο λεγόμενο ski hatch, δηλαδή ένα αφαιρούμενο – πτυσσόμενο τμήμα στην πλάτη των πίσω καθισμάτων που επιτρέπει την μεταφορά σκι κατά τον διαμήκη άξονα, ξεκινώντας από το πορτ μπαγκάζ. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε άλλη όπου ο εξοπλισμός μεταφέρεται στο εσωτερικό, χρειάζεται πολύ καλή στερέωση και ασφάλιση, ώστε να μην υπάρχουν μετατοπίσεις του φορτίου σε απότομα φρεναρίσματα.