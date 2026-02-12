Μπορώ να μεταφέρω ξύλα για το τζάκι με το αυτοκίνητο; – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Η σκέψη να γεμίσεις το πορτ-μπαγκάζ με ξύλα από το χωριό μοιάζει απλή και οικονομική λύση, όμως το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και τα εμπόδια είναι δύο: τόσο στη συλλογή όσο και στη μεταφορά

Τα τζάκια και οι σόμπες έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, και ο λόγος δεν είναι απλά διακοσμητικός αλλά ουσιαστικός και πρακτικός. Πολλοί είναι αυτοί λοιπόν, ιδιαίτερα νοικοκυριά που διαθέτουν πρόσβαση σε αγροτικές εκτάσεις ή οικογενειακά σπίτια στην επαρχία, που σκέφτονται να μεταφέρουν ξυλεία από το χωρίο στην πόλη.

Η ιδέα ακούγεται αυτονόητη. Αν υπάρχουν κλαδιά από κλαδέματα ή κάποιο δέντρο που κόπηκε στην αυλή, γιατί να μην αξιοποιηθούν; Η ακόμα πιο απλό, αν συλλεχθούν πεσμένα ξύλα σε μια βόλτα στο δάσος. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει από τη λογική της «οικογενειακής αυτάρκειας». Το θεσμικό πλαίσιο αντιμετωπίζει την ξυλεία ως ρυθμιζόμενο προϊόν και όχι ως κάτι που μπορεί να διακινείται ανεξέλεγκτα, ακόμη κι αν προέρχεται από ιδιωτικό χώρο.

Πρώτο εμπόδιο: Δεν μπορείς να συλλέγεις ξύλα από το δάσος ως ιδιώτης

Η αυθαίρετη συλλογή καυσόξυλων από δασικές εκτάσεις – ακόμη και αν πρόκειται για πεσμένα κλαδιά – απαγορεύεται χωρίς ειδική άδεια. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις προστατεύονται από αυστηρή νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει ποιος, πότε και πόσο ξύλο μπορεί να κόψει ή να απομακρύνει.

Δεν έχει σημασία αν η ποσότητα είναι μικρή ή αν πρόκειται «μόνο για λίγα κούτσουρα». Χωρίς έγκριση από την αρμόδια δασική αρχή, η πράξη θεωρείται παράνομη υλοτομία ή παράνομη απομάκρυνση δασικών προϊόντων. Οι κυρώσεις δεν είναι αμελητέες και μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, αλλά και ποινικές συνέπειες.

Με απλά λόγια: το ότι ένα ξύλο βρίσκεται στο έδαφος δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερο προς χρήση.

Δεύτερο εμπόδιο: Ακόμη και αν είναι δικό σου, δεν μεταφέρεται ελεύθερα

Το πιο περίεργο σημείο όμως, αφορά την ιδιωτική ιδιοκτησία. Ακόμη κι αν ένα δέντρο κοπεί μέσα στην αυλή σου, στο χωριό ή σε οικογενειακό κτήμα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς απλώς να το φορτώσεις στο όχημά σου και να το μεταφέρεις στην πόλη.

Η κοπή δέντρων – ακόμη και εντός ιδιωτικής έκτασης – υπόκειται σε κανόνες, ειδικά εφόσον η περιοχή χαρακτηρίζεται δασική ή αγροτική με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη άδεια ή γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η μεταφορά ξυλείας θεωρείται διακίνηση προϊόντος που χρειάζεται τα αντίστοιχα παραστατικά. Σε ενδεχόμενο έλεγχο, ο οδηγός οφείλει να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του φορτίου. Αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, η μεταφορά μπορεί να θεωρηθεί παράνομη – ανεξαρτήτως του αν το ξύλο προέρχεται από την «οικογενειακή αυλή».

Υπάρχει νόμιμος τρόπος να μεταφέρω ξύλα με το αυτοκίνητο μου;

Η μόνη απολύτως ασφαλής οδός για έναν ιδιώτη είναι η αγορά καυσόξυλων από νόμιμο προμηθευτή, με απόδειξη ή τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για λιανική αγορά προϊόντος και η μεταφορά του στο σπίτι δεν δημιουργεί ζήτημα. Όσο και αν ακούγεται λοιπόν περίεργο, οτιδήποτε άλλο, είτε πρόκειται για συλλογή από το δάσος, είτε για μεταφορά κομμένων κορμών από ιδιωτικό κτήμα χωρίς διαδικασίες, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.

Ασφαλής μεταφορά

Ακόμα και αν πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την μεταφορά του φορτίου ξυλείας, μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος που γίνεται αυτό. Τα κούτσουρα και τα κλαδιά δεν είναι ένα ενιαίο τμήμα και χρειάζονται προσεκτική στοίχιση και πρόσδεση, ειδικά αν μεταφέρονται με τρέιλερ. Αν σε ένα έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις κόντρα στους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς, τότε μπορεί, βάση ΚΟΚ, να κοπεί κλήση και να επιβληθεί πρόστιμό. Μεγάλη προσοχή και σε αυτό λοιπόν.

Γιατί είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο;

Ο βασικός στόχος της νομοθεσίας είναι η προστασία των δασικών πόρων και η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας. Η ανεξέλεγκτη κοπή και μεταφορά έχει ιστορικά οδηγήσει σε φαινόμενα παράνομης υλοτομίας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Γι’ αυτό και το κράτος επιβάλλει συγκεκριμένες διαδικασίες, ακόμη κι αν αυτές φαίνονται υπερβολικές σε περιπτώσεις ιδιωτικής χρήσης.

Η πρόθεση να μειωθεί το κόστος θέρμανσης είναι απολύτως κατανοητή. Όμως το «θα τα φέρω μόνος μου από το χωριό» δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Τι κρατάμε;