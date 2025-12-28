Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Πρέπει βάση νόμου να έχω αλυσίδες στο αυτοκίνητο;

Ξεκαθαρίζουμε το μπέρδεμα με την υποχρεωτικότητα των αλυσίδων: Tι πραγματικά ορίζουν και πως ερμηνεύονται οι σχετικές οδηγίες από ΚΟΚ και ΦΕΚ

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί έχουν την τιμητική τους αυτό το διάστημα. Τι γίνεται όμως με τις αλυσίδες; Είστε υποχρωμένοι να τις «κουβαλάτε» στο αυτοκίνητο και μπορεί να σας βεβαιωθεί πρόστιμο αν διαπιστωθεί ότι δεν τις έχετε σε έναν έλεγχό;

Όλα ξεκινάνε από ένα μπέρδεμα…

Κάθε φθινόπωρο, με την αλλαγή του καιρού, επανέρχεται το ερώτημα: είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου; Κινδυνεύουν με πρόστιμο όσοι δεν τις κουβαλούν μαζί τους; Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2022, έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση και αξίζει να δούμε τι πραγματικά ισχύει.

Τι ορίζει το ΦΕΚ

Η Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/73567/2022 (ΦΕΚ Β΄ 1144/14-3-2022) προβλέπει ότι τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ισοδύναμα μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ή «αράχνες», κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Ο σκοπός της ρύθμισης είναι η ασφαλής κυκλοφορία σε οδικό δίκτυο που καλύπτεται από χιόνι ή πάγο.

Αν διαβάσει όμως κανείς το κείμενο απομονωμένα, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια καθολική υποχρέωση: ότι δηλαδή κάθε οδηγός, σε όλη την επικράτεια, είναι αναγκασμένος να κουβαλά αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ του για επτά μήνες τον χρόνο, ανεξάρτητα από τον καιρό.

Η κρίσιμη διευκρίνιση

Εδώ βρίσκεται το σημείο που συχνά παραβλέπεται: στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή «αναφέρεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ΚΟΚ και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν». Το άρθρο 52 του ΚΟΚ αφορά τα μέτρα και τις ρυθμίσεις της οδικής κυκλοφορίας, που λαμβάνονται σε έκτακτες / προσωρινές συνθήκες.

Με απλά λόγια, η υποχρέωση να έχεις μαζί σου αλυσίδες ισχύει κατά τόπους ή και σε όλη την επικράτεια, όταν οι αρχές (Περιφέρειες, Δήμοι, Τροχαία) εκδώσουν σχετική οδηγία λόγω κακοκαιρίας ή προληπτικά, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Τότε, ακόμα κι αν δεν έχει στρώσει χιόνι, σε έναν έλεγχο μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος με το πρόστιμο των 80 ευρώ.

Τι σημαίνει στην πράξη

Αν έχεις αποδράσει γις τις γιορτές, οδηγάς στα πεδίνα και η θερμοκρασία είναι αρκετά πάνω από το 0, δεν υπάρχει περίπτωση να σε σταματήσουν και να σου κόψουν πρόστιμο επειδή δεν έχεις αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ. Δεν προβλέπεται, δεν είσαι υποχρεωμένος να τις έχεις. Αν όμως ταξιδεύεις σε ορεινή περιοχή ή στην επικράτεια και έχει εκδοθεί οδηγία από την Τροχαία ή την Περιφέρεια για υποχρεωτικό εφοδιασμό με αντιολισθητικά μέσα, τότε ναι, οφείλεις να τις έχεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες συχνά εκδίδονται προληπτικά, πριν ακόμη εμφανιστεί το χιόνι, για να αποφευχθεί το χάος στην κυκλοφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και με καθαρό δρόμο, οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται και ισχύει το πρόστιμο σε ένα ενδεχόμενο έλεγχο. Αν χρειαστεί δε να γίνει χρήση, οι έλεγχοι είναι επιτόπιοι: όσοι δεν έχουν αλυσίδες, απλώς δεν συνεχίζουν την πορεία τους και πάλι είναι πιθανόν να τους επιβληθεί πρόστιμό.

Η απλή λογική

Πέρα από τον νόμο, η κοινή λογική υπαγορεύει ότι όποιος κινείται σε περιοχές με πιθανότητα χιονιού ή παγετού τον χειμώνα, οφείλει να έχει μαζί του αλυσίδες. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς μια επίσημη οδηγία για να πράξει αυτό που είναι αυτονόητο για την ασφάλεια τη δική του και των άλλων. Όπως δεν ξεκινάς για την παραλία το καλοκαίρι χωρίς ομπρέλα, έτσι και τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κοντά στο μηδέν ή πρόκειται να ταξιδέψεις κάπου όπου το χιόνι και ο πάγος είναι πιθανές συνθήκες, έχεις μαζί σου και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Τι κρατάμε

Η υπουργική απόφαση αναφέρεται στην περίοδο Οκτωβρίου – Απριλίου, αλλά υπό προϋποθέσεις

Η υποχρέωση ισχύει μόνο με σχετική οδηγία αρχών ή όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν

Δεν υπάρχει πρόστιμο επειδή δεν έχεις αλυσίδες με καλό καιρο

Αν υπάρχει οδηγία και δεν έχεις αλυσίδες, το πρόστιμο είναι 80 €

Η σωστή στάση είναι η πρόληψη: αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ όταν κατεβαίνει η θερμοκρασία ή ταξιδεύεις σε ορεινές περιοχές

