Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα

«Πρεμιέρα» κάνει για φέτος ο Δακτύλιος στην «καρδιά» της πρωτεύουσας.

Από σήμερα έως και τις 24 Ιουλίου του 2026 θα ισχύουν περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων (μικρός Δακτύλιος) στο κέντρο της Αθήνας, ενώ, όπως γνωστοποιήθηκε, οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου ορίζονται από τις οδούς και λεωφόρους: Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιεράς Οδού – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον Μικρό Δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύουν από τη Δευτέρα έως και τη Πέμπτη (07.00 έως 20.00) και την Παρασκευή (07.00 έως 15.00). Τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν θα ισχύουν. Για τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων εσωτερικά του Μικρού Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:

«Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ.Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας»,

Δακτύλιος 2025

Iσχύουν οι εξής περιορισμοί της κυκλοφορίας:

Από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό)

και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς που ισχύει ο δακτύλιος δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου

Μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας.

Θα πρέπει το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

ηλεκτρικό

εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικό

κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO 2. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO 2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6

Αναλυτικά:

Τα, εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31/12/2020.

Τα αυτοκίνητα EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/01/2021 και εφεξής

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος



τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου με ένα κλικ εδώ

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Αν το όχημα σας δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και δικαιούστε κάποια από τις λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, μπορείτε να την αιτηθείτε στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Σε ότι αφορά στους περσινούς κατόχους αδειών δακτυλίου, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της περσινής άδειας για δέκα εργάσιμες ημέρες. Μέχρι τότε θα υπάρξει ελαστικότητα στους ελέγχους, με την επίδειξη της περσινής άδειας εισόδου στο δακτύλιο.

Τα πρόστιμα του ΚΟΚ

Η νέα εποχή ελέγχου φέρνει και αυστηρές κυρώσεις:

Διοικητικό πρόστιμο 150€ για κάθε παράβαση.

για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης στις εντολές της Τροχαίας, προβλέπεται φυλάκιση έως 1 έτους.

