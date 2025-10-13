Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Παρά τα δημοσιεύματα για επανέναρξη του μέτρου, ο Δακτύλιος δεν επέστρεψε

Σύγχυση επικρατεί γύρω από την επανέναρξη του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αρκετά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί και δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ που θα καθιστούσε την απόφαση επίσημη.

Χωρίς τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο Δακτύλιος δεν μπορεί να εφαρμοστεί νομικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας, ούτε επιβάλλονται πρόστιμα για οχήματα που κινούνται εντός του κέντρου.

Το μπέρδεμα φαίνεται να προήλθε από παλαιότερα δημοσιεύματα που ανέφεραν ως δεδομένη την ημερομηνία έναρξης, βασισμένα σε προηγούμενες χρονιές όπου το μέτρο ενεργοποιούνταν τέτοια εποχή. Ωστόσο, κάθε χρονιά απαιτείται νέα υπουργική απόφαση που να ορίζει ρητά την ημερομηνία, τα όρια και τις εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του νέου ΦΕΚ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε και θα καθοριστεί επίσημα η έναρξη ισχύος του μέτρου για τη φετινή περίοδο. Μέχρι τότε, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζεται κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Το μόνο βέβαιο προς το παρόν είναι το επικοινωνιακό αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην γνωρίζουν αν ισχύει ή όχι το μέτρο. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να δοθεί μόλις δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ.

