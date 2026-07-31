Διακοπές σε νησί: Με συμφέρει να νοικιάσω εκεί ή να φέρω το αυτοκίνητό μου; – Πότε αξίζει πραγματικά η μεταφορά

Αν ετοιμάζεστε για διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί, υπάρχει ένα ερώτημα που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι.

Να πάρω το δικό μου αυτοκίνητο ή να ταξιδέψω με αεροπλάνο και να νοικιάσω όχημα στον προορισμό;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Παίζουν ρόλο η διάρκεια των διακοπών, ο αριθμός των ατόμων, το κόστος των ακτοπλοϊκών, η κατανάλωση καυσίμου, αλλά και οι τιμές ενοικίασης στο νησί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ζευγάρι μπορεί να γλιτώσει εκατοντάδες ευρώ πετώντας αεροπορικώς, ενώ μια τετραμελής οικογένεια να βγει σαφώς κερδισμένη παίρνοντας το αυτοκίνητό της. Παρακάτω συγκρίνουμε πέντε δημοφιλή ελληνικά νησιά, με αφετηρία την Αθήνα και με ενδεικτικές τιμές Αυγούστου. Στους υπολογισμούς συνυπολογίζονται καύσιμα, διόδια, ακτοπλοϊκά μετ’ επιστροφής και ενοικίαση μικρού αυτοκινήτου.

Σκιάθος: Το αυτοκίνητο συμφέρει γρήγορα

Για να φτάσει κάποιος στη Σκιάθο από την Αθήνα χρειάζεται περίπου 320 χιλιόμετρα μέχρι τον Βόλο, με κόστος καυσίμων και διοδίων κοντά στα 75 ευρώ μετ’ επιστροφής. Η μεταφορά ενός μικρομεσαίου αυτοκινήτου με το πλοίο κοστίζει περίπου 150 ευρώ μετ’επιστροφής, επομένως το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 215 ευρώ. Από την άλλη, οι αεροπορικές πτήσεις Αθήνα–Σκιάθος συχνά ξεκινούν από 90-140 ευρώ ανά άτομο, ενώ η ενοικίαση αυτοκινήτου τον Αύγουστο κοστίζει περίπου 45-55 ευρώ ημερησίως.

Ζευγάρι για 4 ημέρες: συμφέρει το αεροπλάνο.

Οικογένεια 4 ατόμων για 5 ημέρες: συμφέρει το δικό της αυτοκίνητο.

Σημείο ισορροπίας: περίπου στις 4-5 ημέρες.

Πάρος: Η ενοικίαση κερδίζει στα σύντομα ταξίδια

Στην Πάρο, το κόστος μεταφοράς αυτοκινήτου από τον Πειραιά φτάνει περίπου τα 220 ευρώ με επιστροφή, ενώ προσθέτοντας καύσιμα και διόδια από την Αθήνα το συνολικό ποσό πλησιάζει τα 260 ευρώ. Αντίθετα, ένα αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να βρεθεί από 80 έως 130 ευρώ ανά άτομο, ενώ η ενοικίαση αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 45 ευρώ ημερησίως. Για ένα ζευγάρι που θα μείνει τρεις ή τέσσερις ημέρες, η ενοικίαση εξακολουθεί να είναι οικονομικότερη. Ωστόσο, για παρέες ή οικογένειες που θα παραμείνουν μία εβδομάδα, το προσωπικό αυτοκίνητο αρχίζει να έχει νόημα. Συμφέρει να φέρετε το αυτοκίνητό σας από τις 5-6 ημέρες και πάνω.

Νάξος: Η μεγάλη διάρκεια αλλάζει τα δεδομένα

Η Νάξος είναι μεγαλύτερο νησί, με περισσότερες αποστάσεις και παραλίες που δύσκολα προσεγγίζονται χωρίς αυτοκίνητο. Η μεταφορά Ι.Χ. μαζί με καύσιμα και διόδια κοστίζει περίπου 280 ευρώ συνολικά, ενώ η ενοικίαση μικρού αυτοκινήτου κυμαίνεται στα 45-50 ευρώ την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι:

4 ημέρες ενοικίασης: περίπου 180-200 ευρώ.

6 ημέρες ενοικίασης: περίπου 270-300 ευρώ.

8 ημέρες ενοικίασης: περίπου 360-400 ευρώ.

Από τις 6 ημέρες και πάνω, το προσωπικό αυτοκίνητο γίνεται οικονομικότερη λύση.

Κρήτη: Η περίπτωση που αλλάζει ανάλογα με τα άτομα

Η Κρήτη είναι ίσως το πιο ιδιαίτερο παράδειγμα. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες και πολλοί επισκέπτες διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε λίγες ημέρες. Η μεταφορά αυτοκινήτου από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο, μαζί με τα καύσιμα και τα διόδια από την Αθήνα, κοστίζει περίπου 300 ευρώ. Ωστόσο, τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα–Ηράκλειο συχνά ξεκινούν από 50-90 ευρώ με επιστροφή, ενώ η ενοικίαση αυτοκινήτου μπορεί να βρεθεί ακόμη και με 35 ευρώ ημερησίως. Για δύο άτομα που θα μείνουν τέσσερις ημέρες, το αεροπλάνο και η ενοικίαση είναι σαφώς πιο οικονομικά. Αν όμως ταξιδεύει τετραμελής οικογένεια για μία εβδομάδα, το προσωπικό αυτοκίνητο μπορεί να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ του δικού σας αυτοκινήτου από τις 7 ημέρες και πάνω.

Ρόδος: Το αεροπλάνο εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα

Η Ρόδος βρίσκεται πολύ μακριά από την Αθήνα και το κόστος μεταφοράς αυτοκινήτου είναι αισθητά υψηλότερο. Με καύσιμα, διόδια και ακτοπλοϊκά, το συνολικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 350 ευρώ, ενώ οι πτήσεις χαμηλού κόστους συχνά είναι ανταγωνιστικές. Την ίδια στιγμή, η ενοικίαση μικρού αυτοκινήτου ξεκινά από περίπου 35 ευρώ ημερησίως. Για διακοπές πέντε ή έξι ημερών, το αεροπλάνο παραμένει η οικονομικότερη λύση. Αν όμως ταξιδεύουν τέσσερα άτομα για δέκα ημέρες, η εικόνα αλλάζει. Η μεταφορά του αυτοκινήτου συμφέρει συνήθως μετά τις 8-9 ημέρες διαμονής.

Τελικά, τι συμφέρει περισσότερο;

Αν ταξιδεύετε μόνοι ή ως ζευγάρι και σκοπεύετε να μείνετε μέχρι τέσσερις ημέρες, στις περισσότερες περιπτώσεις το αεροπλάνο και η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι οικονομικότερη επιλογή. Αντίθετα, για οικογένειες ή μεγάλες παρέες που θα μείνουν πάνω από μία εβδομάδα, το προσωπικό αυτοκίνητο αρχίζει να προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, αλλά και μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις.

Ο «χρυσός κανόνας»

Σκιάθος: από 4-5 ημέρες.

Πάρος: από 5-6 ημέρες.

Νάξος: από 6 ημέρες.

Κρήτη: από 7 ημέρες.

Ρόδος: από 8-9 ημέρες.