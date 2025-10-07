Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Ο νέος ΚΟΚ επιτρέπει τη διήθηση; Πότε είναι νόμιμη, ποια είναι τα όρια ταχύτητας, σε ποιους δρόμους επιτρέπεται και ποιες είναι οι κυρώσεις.
Τι είναι η «διήθηση»:
Ως διήθηση νοείται η κίνηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να προσπεράσουν ουρές ακινητοποιημένων ή πολύ αργών οχημάτων. Με τον Ν. 5209/2025 η πρακτική αυτή νομιμοποιείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και εντάσσεται ρητά στο άρθρο 17 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι βασικοί όροι με μια ματιά
Σύμφωνα με το άρθρο 17, η διήθηση επιτρέπεται μόνο όταν:
- ο δρόμος έχει τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση,
- τα λοιπά οχήματα είναι ακινητοποιημένα ή κινούνται πιο αργά από τον δικυκλιστή,
- η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας δεν υπερβαίνει τα 30 km/h,
- ο οδηγός παραχωρεί προτεραιότητα, κρατά ασφαλή πλευρική απόσταση, μειώνει ταχύτητα και ακινητοποιείται αν χρειαστεί για αποφυγή κινδύνου.
Σημείωση: Η διάταξη δεν μετατρέπει τη διήθηση σε «ελεύθερη προσπέραση». Πρόκειται για εξαιρετική κίνηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, με ανώτατο όριο 30 km/h και συγκεκριμένη γεωμετρία δρόμου.
Πού επιτρέπεται – πού όχι
Επιτρέπεται σε οδούς με ≥2 λωρίδες/κατεύθυνση, όταν πληρούνται οι παραπάνω όροι.
Δεν επιτρέπεται σε μονόιχνες λωρίδες, λεωφορειολωρίδες, επαρχιακούς δρόμους χωρίς δύο λωρίδες ανά ρεύμα, ούτε με πάνω από 30 km/h ακόμη κι αν η κίνηση είναι αργή.
Κυρώσεις – κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Οι παραβάσεις του άρθρου 17 εντάσσονται σε κατηγορίες κυρώσεων του νέου ΚΟΚ. Ανάλογα με τη διάταξη που παραβιάζεται (π.χ. διήθηση εκτός ορίων ή χωρίς προτεραιότητα/ασφαλή απόσταση), προβλέπονται πρόστιμα και διοικητικά μέτρα (π.χ. αφαίρεση άδειας για συγκεκριμένες βαρύτερες περιπτώσεις). Η ακριβής κατάταξη και τα ποσά ορίζονται στις νέες κατηγορίες Ε1–Ε4 του νόμου.
Γιατί μπήκε στον ΚΟΚ
Ο νομοθέτης επιχειρεί να ρυθμίσει μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στις μεγαλουπόλεις, με στόχο μείωση συμφόρησης και σαφείς κανόνες ασφάλειας. Παράλληλα, ο νέος ΚΟΚ εισάγει ευρύτερες αλλαγές (π.χ. 30 km/h σε πολλές αστικές οδούς), ώστε να καλλιεργηθεί νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας.
Οδηγός ασφαλούς διήθησης (πρακτικές αρχές)
- Μάτια μπροστά & καθρέφτες: αναζήτησε φλας/αλλαγές λωρίδας, πεζούς και «ανοίγματα» θυρών.
- Ταχύτητα ≤30 km/h: η διαφορά ταχύτητας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου.
- Πλευρική απόσταση: προτίμησε «πέρασμα» όπου έχεις χώρο εκατέρωθεν.
- Φανάρια/διαβάσεις: προτεραιότητα σε πεζούς, μην «ανεβαίνεις» στη διάβαση.
- Ηχητικά/φώτα: χρησιμοποίησε τα με φειδώ, για να μην αιφνιδιάζεις οδηγούς.
Τι κρατάμε;
- Η διήθηση επιτρέπεται πλέον στον ΚΟΚ, αλλά υπό όρους: ≤30 km/h, δρόμος με ≥2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, και τα λοιπά οχήματα σταματημένα ή σαφώς πιο αργά.
- Υποχρεώσεις αναβάτη: προτεραιότητα, πλευρική απόσταση, μείωση ταχύτητας/στάση αν απαιτηθεί.
- Παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμα/μέτρα του νέου ΚΟΚ, ανά κατηγορία.
- Στόχος της ρύθμισης είναι ασφαλέστερη και καθαρότερη οργάνωση μιας πρακτικής που ήδη συμβαίνει στην πράξη, μαζί με τις ευρύτερες αλλαγές αστικής ασφάλειας (30 km/h).
