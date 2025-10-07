Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Ο νέος ΚΟΚ επιτρέπει τη διήθηση; Πότε είναι νόμιμη, ποια είναι τα όρια ταχύτητας, σε ποιους δρόμους επιτρέπεται και ποιες είναι οι κυρώσεις.

Τι είναι η «διήθηση»:

Ως διήθηση νοείται η κίνηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να προσπεράσουν ουρές ακινητοποιημένων ή πολύ αργών οχημάτων. Με τον Ν. 5209/2025 η πρακτική αυτή νομιμοποιείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και εντάσσεται ρητά στο άρθρο 17 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι βασικοί όροι με μια ματιά

Σύμφωνα με το άρθρο 17, η διήθηση επιτρέπεται μόνο όταν:

ο δρόμος έχει τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση,

ανά κατεύθυνση, τα λοιπά οχήματα είναι ακινητοποιημένα ή κινούνται πιο αργά από τον δικυκλιστή,

από τον δικυκλιστή, η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας δεν υπερβαίνει τα 30 km/h ,

, ο οδηγός παραχωρεί προτεραιότητα, κρατά ασφαλή πλευρική απόσταση, μειώνει ταχύτητα και ακινητοποιείται αν χρειαστεί για αποφυγή κινδύνου.

Σημείωση: Η διάταξη δεν μετατρέπει τη διήθηση σε «ελεύθερη προσπέραση». Πρόκειται για εξαιρετική κίνηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, με ανώτατο όριο 30 km/h και συγκεκριμένη γεωμετρία δρόμου.

Πού επιτρέπεται – πού όχι

Επιτρέπεται σε οδούς με ≥2 λωρίδες/κατεύθυνση, όταν πληρούνται οι παραπάνω όροι.

Δεν επιτρέπεται σε μονόιχνες λωρίδες, λεωφορειολωρίδες, επαρχιακούς δρόμους χωρίς δύο λωρίδες ανά ρεύμα, ούτε με πάνω από 30 km/h ακόμη κι αν η κίνηση είναι αργή.

Κυρώσεις – κατηγοριοποίηση παραβάσεων

Οι παραβάσεις του άρθρου 17 εντάσσονται σε κατηγορίες κυρώσεων του νέου ΚΟΚ. Ανάλογα με τη διάταξη που παραβιάζεται (π.χ. διήθηση εκτός ορίων ή χωρίς προτεραιότητα/ασφαλή απόσταση), προβλέπονται πρόστιμα και διοικητικά μέτρα (π.χ. αφαίρεση άδειας για συγκεκριμένες βαρύτερες περιπτώσεις). Η ακριβής κατάταξη και τα ποσά ορίζονται στις νέες κατηγορίες Ε1–Ε4 του νόμου.

Γιατί μπήκε στον ΚΟΚ

Ο νομοθέτης επιχειρεί να ρυθμίσει μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στις μεγαλουπόλεις, με στόχο μείωση συμφόρησης και σαφείς κανόνες ασφάλειας. Παράλληλα, ο νέος ΚΟΚ εισάγει ευρύτερες αλλαγές (π.χ. 30 km/h σε πολλές αστικές οδούς), ώστε να καλλιεργηθεί νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας.

Οδηγός ασφαλούς διήθησης (πρακτικές αρχές)

Μάτια μπροστά & καθρέφτες : αναζήτησε φλας/αλλαγές λωρίδας, πεζούς και «ανοίγματα» θυρών.

: αναζήτησε φλας/αλλαγές λωρίδας, πεζούς και «ανοίγματα» θυρών. Ταχύτητα ≤30 km/h : η διαφορά ταχύτητας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου.

: η διαφορά ταχύτητας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου. Πλευρική απόσταση : προτίμησε «πέρασμα» όπου έχεις χώρο εκατέρωθεν.

: προτίμησε «πέρασμα» όπου έχεις χώρο εκατέρωθεν. Φανάρια/διαβάσεις : προτεραιότητα σε πεζούς, μην «ανεβαίνεις» στη διάβαση.

: προτεραιότητα σε πεζούς, μην «ανεβαίνεις» στη διάβαση. Ηχητικά/φώτα: χρησιμοποίησε τα με φειδώ, για να μην αιφνιδιάζεις οδηγούς.

Τι κρατάμε;

Η διήθηση επιτρέπεται πλέον στον ΚΟΚ , αλλά υπό όρους: ≤30 km/h, δρόμος με ≥2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, και τα λοιπά οχήματα σταματημένα ή σαφώς πιο αργά.

, αλλά υπό όρους: ≤30 km/h, δρόμος με ≥2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, και τα λοιπά οχήματα σταματημένα ή σαφώς πιο αργά. Υποχρεώσεις αναβάτη : προτεραιότητα, πλευρική απόσταση, μείωση ταχύτητας/στάση αν απαιτηθεί.

: προτεραιότητα, πλευρική απόσταση, μείωση ταχύτητας/στάση αν απαιτηθεί. Παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμα/μέτρα του νέου ΚΟΚ, ανά κατηγορία.

του νέου ΚΟΚ, ανά κατηγορία. Στόχος της ρύθμισης είναι ασφαλέστερη και καθαρότερη οργάνωση μιας πρακτικής που ήδη συμβαίνει στην πράξη, μαζί με τις ευρύτερες αλλαγές αστικής ασφάλειας (30 km/h).

