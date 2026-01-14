Δήλωση ακινησίας: Πώς καταθέτω πινακίδες online – Αναλυτικός οδηγός

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΑΑΔΕ έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις τους και η δήλωση ακινησίας μπορεί να γίνει πιο εύκολα από ποτέ. Αναλυτικός οδηγός

Με λιγότερο από το 40% των ιδιοκτητών οχημάτων να έχει πληρώσει εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες πιθανότατα πίστευαν πως θα δοθεί παράταση – κάτι που δεν προβλεπόταν από τα αρμόδια υπουργεία.

Οι ιδιοκτήτες που δεν εξόφλησαν εγκαίρως βρίσκονται αντιμέτωποι με τα εξής πρόστιμα:

25% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει έως τις 31/1/2026

50% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026

100% (ισόποσο πρόστιμο) από 1/3/2026 και μετά ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Οι ιδιοκτήτες που δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούσαν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, τα τέλη κυκλοφορίας θα βεβαιωθούν με πρόσθετο 25%, και η ακινησία θα μπορεί να δηλωθεί μόνο μετά την πληρωμή τους. Εάν θέλετε λοιπόν να γλιτώσετε τα μεγαλύτερα πρόστιμα, διαβάστε την παρακάτω διαδικασία.

Μέσω της πλατφόρμας myCAR, οι ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μπορούν πλέον να πραγματοποιούν σημαντικές ενέργειες εξ ολοκλήρου online, χωρίς ουρές και χωρίς φυσική παρουσία σε ΔΟΥ.

Μία από τις χρήσιμες λειτουργίες της πλατφόρμας είναι η ψηφιακή δήλωση ακινησίας ή επαναφοράς σε κυκλοφορία ενός οχήματος, δηλαδή η ηλεκτρονική «κατάθεση» πινακίδων.

Ποιοι μπορούν να θέσουν όχημα σε ψηφιακή ακινησία

Η διαδικασία αφορά:

Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

Μοτοσυκλέτες

Οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς κυκλοφορίας και των οποίων οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή του ιδιοκτήτη

Βασική προϋπόθεση, μετά το πέρας τις διαδικασίας, είναι το όχημα να μην κυκλοφορεί και να φυλάσσεται σε δηλωμένο, κλειστό και περιφραγμένο χώρο.

Πώς ξεκινά η διαδικασία βήμα-βήμα

Ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στην υπηρεσία μέσω του www.aade.gr/mycar χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μετά την ταυτοποίηση, μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον της εφαρμογής.

Εκεί εμφανίζονται δύο βασικές επιλογές:

Διαχείριση Τελών Κυκλοφορίας Ψηφιακή Ακινησία ή Άρση Ακινησίας

Επιλέγοντας τη δεύτερη, ο χρήστης βλέπει όλα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ του, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε κυκλοφορία ή ακινησία.

Επιλογή οχήματος και υποβολή αίτησης

Αφού επιλεγεί το όχημα που βρίσκεται σε κυκλοφορία και πρόκειται να τεθεί σε ακινησία, ο ιδιοκτήτης προχωρά στην υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, η οποία έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ζητούνται υποχρεωτικά:

Ο ακριβής τόπος φύλαξης του οχήματος (ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, οδός, αριθμός)

του οχήματος (ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, οδός, αριθμός) Η νομική μορφή του χώρου στάθμευσης , δηλαδή αν πρόκειται για: ιδιόκτητο χώρο μισθωμένο πάρκινγκ χώρο που έχει παραχωρηθεί

, δηλαδή αν πρόκειται για:

Χωρίς τη συμπλήρωση αυτών των στοιχείων, η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Τι δηλώνει υπεύθυνα ο ιδιοκτήτης – Προσοχή, τεράστιο το πρόστιμο!

Με την οριστική υποβολή, ο ιδιοκτήτης βεβαιώνει υπεύθυνα ότι:

Το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο

Δεν θα τεθεί σε κυκλοφορία όσο βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας

Γνωρίζει τις βαριές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση παράβασης

Συγκεκριμένα, αν το όχημα εντοπιστεί να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο με πινακίδες ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία:

Αίρεται αυτόματα η ακινησία

Επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας με προσαυξήσεις

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στις 30.000 ευρώ

Προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για τρία έτη

Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία στάθμευσης και υποβληθεί η δήλωση, η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Το σύστημα εμφανίζει επιβεβαίωση και το όχημα τίθεται άμεσα σε ψηφιακή ακινησία, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια.