Δίπλωμα αυτοκινήτου: Στα πόσα λάθη κόβομαι στις εξετάσεις οδήγησης;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος οδηγός για τις ώρες εκπαίδευσης, τα περιθώρια λαθών στις γραπτές εξετάσεις και τα σοβαρά σφάλματα που οδηγούν σε άμεση απόρριψη

Η διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β δεν εξαντλείται σε ένα απλό τεστ ερωτήσεων και μια σύντομη βόλτα με εξεταστή. Πρόκειται για μια τυποποιημένη και αυστηρά καθορισμένη πορεία εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει υποχρεωτικές ώρες μαθημάτων, γραπτή δοκιμασία με ελάχιστο περιθώριο λάθους και πρακτική αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Κάθε στάδιο έχει σαφείς κανόνες και συγκεκριμένα όρια, τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει πριν ξεκινήσει.Παρακάτω συγκεντρώνουμε όσα πρέπει να ξέρει κάθε υποψήφιος πριν περάσει την πόρτα της σχολής οδηγών και, αργότερα, το κάθισμα του εξεταζόμενου.

Υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης

Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστο αριθμό ωρών τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική εξάσκηση.

Για τη θεωρία απαιτούνται τουλάχιστον 20 ώρες μαθημάτων. Στόχος δεν είναι απλώς η απομνημόνευση ερωτήσεων, αλλά η κατανόηση του ΚΟΚ, της σήμανσης, των βασικών αρχών οδικής ασφάλειας και της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς.

Στην πράξη, ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 25 ώρες πίσω από το τιμόνι με εκπαιδευτή. Τα πρακτικά μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν είτε μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης είτε αφού ο μαθητής περάσει επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις.

Θεωρητικές εξετάσεις: Πόσα λάθη «χωράνε»;

Το πρώτο φίλτρο είναι το τεστ θεωρίας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε 35 λεπτά. Οι ερωτήσεις επιλέγονται τυχαία από τη βάση δεδομένων του συστήματος, ενώ το σύνολο της ύλης περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που παρέχει η σχολή και είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά.

Το περιθώριο λάθους είναι εξαιρετικά μικρό: επιτρέπεται μόνο μία λανθασμένη απάντηση. Με δεύτερο λάθος, η εξέταση θεωρείται αποτυχημένη και απαιτείται επαναπρογραμματισμός για νέα προσπάθεια.

Με άλλα λόγια, απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία, όχι «στο περίπου» γνώση.

Πρακτική εξέταση: Δεν μετράνε τα «μικρολάθη», αλλά τα σοβαρά

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς το θεωρητικό στάδιο, ακολουθεί η εξέταση στον δρόμο. Οι εξεταστές επιβιβάζονται συνήθως στο πίσω κάθισμα και καθοδηγούν τον υποψήφιο ως προς τη διαδρομή, τις στροφές, τις στάσεις και τους ελιγμούς.

Το άγχος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Μικρές αβλεψίες μπορεί να στοιχίσουν, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η αποφυγή σοβαρών παραβάσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένα σφάλματα που οδηγούν σε άμεση διακοπή της εξέτασης.

Η διαδικασία ξεκινά από τα βασικά: η ζώνη ασφαλείας είναι υποχρεωτική από την πρώτη στιγμή. Παράλειψη σημαίνει αυτόματη απόρριψη.

Τα σφάλματα που «κόβουν» επί τόπου

Κατά τη διάρκεια της πορείας, αν ο εξεταζόμενος υποπέσει σε ένα από τα παρακάτω σοβαρά λάθη, η εξέταση διακόπτεται άμεσα:

Μη συμμόρφωση με φωτεινή σηματοδότηση, οριζόντια ή κατακόρυφη σήμανση, ή αγνόηση σήματος τροχονόμου. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο, νησίδα ή χρήση λωρίδας/τμήματος δρόμου όπου απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων. Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Παράβαση προτεραιότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει περιθώριο «δεύτερης ευκαιρίας» εντός της ίδιας διαδικασίας.

Η ουσία πέρα από την εξέταση

Η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι η ασφαλής και υπεύθυνη οδήγηση μετά την απόκτηση της άδειας. Οι ώρες εκπαίδευσης και η αυστηρότητα στα λάθη δεν λειτουργούν τιμωρητικά, αλλά ως φίλτρο για να διασφαλιστεί ότι ο νέος οδηγός μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η σωστή προετοιμασία, η ψυχραιμία και η κατανόηση —όχι η παπαγαλία— είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια αποτυχημένη προσπάθεια και σε μια επιτυχημένη είσοδο στον κόσμο της οδήγησης.

