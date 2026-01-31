quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Πόσες είναι οι κατηγορίες; – Τι όχημα μπορείς να οδηγήσεις με την κάθε μία;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 31.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
diploma-odigisis-poses-einai-oi-katigories-ti-ochima-boreis-na-odigiseis-me-tin-kathe-mia-731973

Ποια είναι τα διπλώματα οδήγησης στην Ελλάδα – Αναλυτικός οδηγός για όλες τις κατηγορίες και τα οχήματα που καλύπτουν

Το σύστημα αδειών οδήγησης στην Ελλάδα ακολουθεί το ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο, με κατηγορίες που καθορίζονται από τον τύπο του οχήματος, το βάρος, τον αριθμό επιβατών και –στην περίπτωση των δικύκλων– την ισχύ. Οι κατηγορίες είναι κοινές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αναγνώριση του ελληνικού διπλώματος στο εξωτερικό.

Στην πράξη, οι άδειες οδήγησης χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: δίκυκλα, επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει υποκατηγορίες με συγκεκριμένα τεχνικά όρια και προϋποθέσεις.

Διπλώματα για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες

Η κατηγορία AM αφορά τα μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ. ή με μέγιστη ταχύτητα 45 km/h. Αποτελεί την εισαγωγική άδεια για δίκυκλα και καλύπτει επίσης ορισμένα ελαφρά τρίκυκλα και τετράκυκλα χαμηλής ισχύος.

Η κατηγορία A1 επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών έως 125 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ 11 kW. Πρόκειται για δημοφιλή κατηγορία, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών μοτοσυκλετών πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η A2 αφορά μοτοσυκλέτες με ισχύ έως 35 kW, αποτελώντας το ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη πρόσβαση σε μοτοσυκλέτες χωρίς περιορισμούς.

Η ανώτερη κατηγορία A επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών χωρίς περιορισμό κυβισμού ή ισχύος και αφορά τις ισχυρότερες και μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες.

Διπλώματα για τετράκυκλα και αυτοκίνητα

Η κατηγορία B1* αφορά ελαφρά και βαρέα τετράκυκλα (ATV / UTV/ Quad / SSV), δηλαδή οχήματα που δεν θεωρούνται κανονικά επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά έχουν περιορισμούς σε βάρος και ισχύ.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία είναι η B, η οποία καλύπτει επιβατικά αυτοκίνητα έως 3.500 kg μικτό βάρος και έως 8 επιβάτες, πέραν του οδηγού. Με το δίπλωμα Β επιτρέπεται επίσης η οδήγηση ελαφρών φορτηγών και η ρυμούλκηση τρέιλερ έως 750 kg.

Η κατηγορία BE επεκτείνει το δίπλωμα Β, επιτρέποντας ρυμουλκούμενα έως 3.500 kg, δημιουργώντας συζευγμένους συνδυασμούς οχημάτων.

Διπλώματα για φορτηγά

Η κατηγορία C1 αφορά φορτηγά οχήματα με μικτό βάρος από 3.500 έως 7.500 kg και καλύπτει μικρά επαγγελματικά φορτηγά.

Η C1E επιτρέπει την οδήγηση φορτηγού C1 με ρυμουλκούμενο, με συνολικό μικτό βάρος συρμού έως 12.000 kg.

Η κατηγορία C καλύπτει φορτηγά άνω των 3.500 kg χωρίς ανώτατο όριο βάρους, ενώ η CE επεκτείνει την κατηγορία αυτή σε αρθρωτά οχήματα και συρμούς (νταλίκες).

Διπλώματα για λεωφορεία

Η κατηγορία D1 αφορά λεωφορεία έως 16 επιβάτες (εκτός οδηγού) και με μέγιστο μήκος 8 μέτρα.

Η D1E επιτρέπει τη ρυμούλκηση τρέιλερ με λεωφορείο κατηγορίας D1.

Η κατηγορία D καλύπτει λεωφορεία χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιβατών, ενώ η DE επεκτείνει την άδεια σε αρθρωτά λεωφορεία και συρμούς.

Τι κρατάμε

  • Οι κατηγορίες διπλωμάτων στην Ελλάδα ακολουθούν το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο

  • Το δίπλωμα Β καλύπτει τα περισσότερα επιβατικά οχήματα

  • Οι μοτοσυκλέτες χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με την ισχύ

  • Φορτηγά και λεωφορεία απαιτούν ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες

  • Η σωστή επιλογή διπλώματος εξαρτάται από βάρος, ισχύ και χρήση του οχήματος

*Η κατηγορία Β1, που αφορά την οδήγηση ελαφρών και βαρέων τετράκυκλων (quadricycles), προβλέπεται θεσμικά από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ωστόσο στην Ελλάδα δεν χορηγείται αυτοτελώς στην πράξη, Στην ελληνική πραγματικότητα, η κατηγορία Β1 δεν εκδίδεται ως ξεχωριστό δίπλωμα και ενσωματώνεται συνήθως στο δίπλωμα κατηγορίας Β, χωρίς να  αποτελεί επιλογή αυτόνομης εξέτασης για υποψήφιους οδηγούς.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Δίπλωμα οδήγησης
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pantou-bloka-tis-trochaias-epitrepetai-na-deixo-to-diploma-apo-to-kinito-ti-leei-o-neos-kok-737105

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

29.12.2025

Παντού μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; – Τι λέει ο νέος ΚΟΚ
sou-piran-ki-esena-to-diploma-des-ti-se-perimenei-an-odigiseis-kai-se-xanapiasoun-778046

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

29.11.2025

Σου πήραν κι εσένα το δίπλωμα; Δες τι σε περιμένει αν οδηγήσεις και σε ξαναπιάσουν
diploma-odigisis-pote-katargountai-ta-palia-pos-ginetai-i-ananeosi-774498

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.09.2025

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση
poioi-odigoi-kindynevoun-na-chasoun-to-diploma-tous-gia-eos-kai-8-chronia-apo-tis-13-septemvriou-774498

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10.09.2025

Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα τους για έως και 8 χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου;
se-poia-ilikia-prepei-na-paradideis-to-diploma-aftokinitou-ti-leei-o-nomos-757110

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

16.05.2025

Σε ποια ηλικία πρέπει να παραδίδεις το δίπλωμα αυτοκινήτου; – Τι λέει ο νόμος
diploma-odigisis-ti-chreiazomai-kai-poso-tha-kostisei-674400

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

19.02.2025

Δίπλωμα οδήγησης: Τι χρειάζομαι και πόσο θα κοστίσει;

Πρόσφατες Ειδήσεις