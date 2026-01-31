Δίπλωμα οδήγησης: Πόσες είναι οι κατηγορίες; – Τι όχημα μπορείς να οδηγήσεις με την κάθε μία;

Ποια είναι τα διπλώματα οδήγησης στην Ελλάδα – Αναλυτικός οδηγός για όλες τις κατηγορίες και τα οχήματα που καλύπτουν

Το σύστημα αδειών οδήγησης στην Ελλάδα ακολουθεί το ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο, με κατηγορίες που καθορίζονται από τον τύπο του οχήματος, το βάρος, τον αριθμό επιβατών και –στην περίπτωση των δικύκλων– την ισχύ. Οι κατηγορίες είναι κοινές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αναγνώριση του ελληνικού διπλώματος στο εξωτερικό.

Στην πράξη, οι άδειες οδήγησης χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: δίκυκλα, επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει υποκατηγορίες με συγκεκριμένα τεχνικά όρια και προϋποθέσεις.

Διπλώματα για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες

Η κατηγορία AM αφορά τα μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ. ή με μέγιστη ταχύτητα 45 km/h. Αποτελεί την εισαγωγική άδεια για δίκυκλα και καλύπτει επίσης ορισμένα ελαφρά τρίκυκλα και τετράκυκλα χαμηλής ισχύος.

Η κατηγορία A1 επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών έως 125 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ 11 kW. Πρόκειται για δημοφιλή κατηγορία, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών μοτοσυκλετών πόλης.

Η A2 αφορά μοτοσυκλέτες με ισχύ έως 35 kW, αποτελώντας το ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη πρόσβαση σε μοτοσυκλέτες χωρίς περιορισμούς.

Η ανώτερη κατηγορία A επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών χωρίς περιορισμό κυβισμού ή ισχύος και αφορά τις ισχυρότερες και μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες.

Διπλώματα για τετράκυκλα και αυτοκίνητα

Η κατηγορία B1* αφορά ελαφρά και βαρέα τετράκυκλα (ATV / UTV/ Quad / SSV), δηλαδή οχήματα που δεν θεωρούνται κανονικά επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά έχουν περιορισμούς σε βάρος και ισχύ.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία είναι η B, η οποία καλύπτει επιβατικά αυτοκίνητα έως 3.500 kg μικτό βάρος και έως 8 επιβάτες, πέραν του οδηγού. Με το δίπλωμα Β επιτρέπεται επίσης η οδήγηση ελαφρών φορτηγών και η ρυμούλκηση τρέιλερ έως 750 kg.

Η κατηγορία BE επεκτείνει το δίπλωμα Β, επιτρέποντας ρυμουλκούμενα έως 3.500 kg, δημιουργώντας συζευγμένους συνδυασμούς οχημάτων.

Διπλώματα για φορτηγά

Η κατηγορία C1 αφορά φορτηγά οχήματα με μικτό βάρος από 3.500 έως 7.500 kg και καλύπτει μικρά επαγγελματικά φορτηγά.

Η C1E επιτρέπει την οδήγηση φορτηγού C1 με ρυμουλκούμενο, με συνολικό μικτό βάρος συρμού έως 12.000 kg.

Η κατηγορία C καλύπτει φορτηγά άνω των 3.500 kg χωρίς ανώτατο όριο βάρους, ενώ η CE επεκτείνει την κατηγορία αυτή σε αρθρωτά οχήματα και συρμούς (νταλίκες).

Διπλώματα για λεωφορεία

Η κατηγορία D1 αφορά λεωφορεία έως 16 επιβάτες (εκτός οδηγού) και με μέγιστο μήκος 8 μέτρα.

Η D1E επιτρέπει τη ρυμούλκηση τρέιλερ με λεωφορείο κατηγορίας D1.

Η κατηγορία D καλύπτει λεωφορεία χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιβατών, ενώ η DE επεκτείνει την άδεια σε αρθρωτά λεωφορεία και συρμούς.

Τι κρατάμε

Οι κατηγορίες διπλωμάτων στην Ελλάδα ακολουθούν το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το δίπλωμα Β καλύπτει τα περισσότερα επιβατικά οχήματα

Οι μοτοσυκλέτες χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με την ισχύ

Φορτηγά και λεωφορεία απαιτούν ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες

Η σωστή επιλογή διπλώματος εξαρτάται από βάρος, ισχύ και χρήση του οχήματος

*Η κατηγορία Β1, που αφορά την οδήγηση ελαφρών και βαρέων τετράκυκλων (quadricycles), προβλέπεται θεσμικά από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ωστόσο στην Ελλάδα δεν χορηγείται αυτοτελώς στην πράξη, Στην ελληνική πραγματικότητα, η κατηγορία Β1 δεν εκδίδεται ως ξεχωριστό δίπλωμα και ενσωματώνεται συνήθως στο δίπλωμα κατηγορίας Β, χωρίς να αποτελεί επιλογή αυτόνομης εξέτασης για υποψήφιους οδηγούς.