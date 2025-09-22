quattroruote-icon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.09.2025
Autotypos team
Οι οδηγοί που εξακολουθούν να κατέχουν παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την πλήρη κατάργηση των παλαιών εντύπων έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Η διαδικασία αλλαγής ή ανανέωσης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αντικατάσταση απαιτεί ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία του οδηγού ή την κατηγορία του οχήματος.

Συγκεκριμένα:

  • Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος και εξακολουθούν να κατέχουν το παλιό δίπλωμα πρέπει να το αντικαταστήσουν. Η ανανεώσή του μετά τα 65 γίνεται κάθε τρία χρόνια.

  • Μετά τα 80 έτη, η ανανέωση απαιτεί επανέλεγχο κάθε δύο χρόνια, με εξέταση από παθολόγο, οφθαλμίατρο και, ανάλογα με την περίπτωση, ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία οχήματος στο δίπλωμά τους, όπως π.χ. μοτοσικλέτα εκτός από Ι.Χ., θα πρέπει να παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και να εκδώσουν το νέο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι κατηγορίες που κατέχουν.

Η μετάβαση στα νέα διπλώματα αποσκοπεί σε ασφαλέστερη οδήγηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανανέωσης, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ενημερωμένα δεδομένα για τις αρμόδιες αρχές.

