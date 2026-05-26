Έχεις μυωπία; Δες τι πρόστιμο θα πληρώσεις αν σε πιάσουν να οδηγείς χωρίς γυαλιά

Τι σημαίνουν οι κωδικοί στο δίπλωμα, πότε αναγράφονται σε αυτό και τι πρόστιμο προβλέπεται αν κάποιος δεν φορά φακούς ή γυαλιά διόρθωσης

Η υποχρέωση χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής κατά την οδήγηση είναι κάτι το οποίο πιστοποιείται κατά τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις για την έκδοση διπλώματος ή κατά την ανανέωση αυτού.

Στην πράξη, όμως, δεν είναι όλοι οι οδηγοί με μυωπία ή αστιγματισμό «δεμένοι» με έναν συγκεκριμένο περιορισμό στο δίπλωμα, ούτε σημειώνεται πάντα σε αυτό η υποχρεωτική χρήση διορθωτικών οπτικών μέσων για την όραση.

Τι είναι ο κωδικός «01» στο δίπλωμα

Στο ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης τύπου «κάρτας» υπάρχουν εναρμονισμένοι κωδικοί που δηλώνουν αυτούς του συγκεκριμένους περιορισμούς. Βρίσκονται στην πίσω πλευρά του διπλώματος, κάτω αριστερά, στο πεδίο 12, όπου ο αριθμός 01 υποδηλώνει ότι απαιτείται χρήση διορθωτικών μέσων όρασης για την οδήγηση.

Αυτός ο κωδικός, αναλύεται σε υποκατηγορίες:

01.01: γυαλιά οράσεως

01.02: φακοί επαφής

01.06: γυαλιά ή φακοί επαφής

Όταν υπάρχει τέτοιος κωδικός, σημαίνει ότι η άδεια οδήγησης εκδόθηκε με ιατρική προϋπόθεση: χωρίς διόρθωση όρασης, ο οδηγός δεν πληροί τα ελάχιστα όρια για ασφαλή οδήγηση.

Γιατί δεν υπάρχει πάντα ο κωδικός

Το ότι κάποιος φορά γυαλιά δεν σημαίνει αυτόματα ότι το δίπλωμα θα γράφει «01». Υπάρχουν αρκετοί λόγοι:

-Η μυωπία είναι πολύ μικρή και δεν απαιτείται περιορισμός στις εξετάσεις

-Ο οδηγός πέρασε επιτυχώς τα ιατρικά τεστ χωρίς υποχρεωτική διόρθωση

-Η μυωπία / αστιγματισμός προέκυψε αργότερα, μετά την έκδοση του διπλώματος

-Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει απλή διοικητική ασυνέπεια μεταξύ ιατρικής εξέτασης και έκδοσης άδειας

Με άλλα λόγια, το δίπλωμα δεν είναι πάντα «τέλειος καθρέφτης» της πραγματικής οπτικής κατάστασης του οδηγού. Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο, όπου στο δίπλωμα αναγράφεται κάτι στο πεδίο 12, όμως ο κάτοχος του έχει προσχωρήσει σε διορθωτική επέμβαση της όρασης και ουσιαστικά δεν χρειάζεται γυαλιά ή φακούς.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί στη δημόσια ενημέρωση, αν οδηγός με καταγεγραμμένη υποχρέωση (κωδικός 01) εντοπιστεί χωρίς γυαλιά ή φακούς:

προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο περίπου 150 ευρώ

και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί και προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης (ενδεικτικά έως 20 ημέρες)

Από την θεωρία στην πράξη βέβαια… πολύ σπάνια σε έναν τυπικό έλεγχο να ασχοληθεί κάποιο από τα όργανα με το αν φορά κανείς γυαλιά ή φακούς επειδή το αναγράφει το δίπλωμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οδηγούμε χωρίς αυτά, αν έχουμε θέμα. Ειλικρινά δεν ξέρω καν γιατί το γράφω αυτό…

Το «γκρίζο σημείο»: Πώς αποδεικνύονται οι φακοί επαφής

Εδώ αρχίζει το πιο πρακτικό και νομικά ενδιαφέρον κομμάτι. Οι φακοί επαφής δεν φαίνονται εξωτερικά, τουλάχιστον όχι εύκολα, οπότε η αστυνομία δεν έχει άμεσο τρόπο να τους επιβεβαιώσει όπως τα γυαλιά.

Αν όμως κάποιος δηλώσει ότι φορά φακούς ενώ δεν ισχύει, τότε μιλάμε για ψευδή δήλωση σε διοικητικό έλεγχο, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει τη θέση του σε πιθανή αμφισβήτηση της παράβασης.

Στην πράξη, αυτό το σημείο είναι δύσκολο να ελεγχθεί απόλυτα επιτόπου — γι’ αυτό και η εφαρμογή του νόμου βασίζεται κυρίως στη λογική συμμόρφωση και όχι σε «ιατρική επιβεβαίωση δρόμου».

Τι κρατάμε;