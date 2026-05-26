quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έχεις μυωπία; Δες τι πρόστιμο θα πληρώσεις αν σε πιάσουν να οδηγείς χωρίς γυαλιά

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
echeis-myopia-des-ti-prostimo-tha-pliroseis-an-se-piasoun-na-odigeis-choris-gyalia-804572
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τι σημαίνουν οι κωδικοί στο δίπλωμα, πότε αναγράφονται σε αυτό και τι πρόστιμο προβλέπεται αν κάποιος δεν φορά φακούς ή γυαλιά διόρθωσης

Η υποχρέωση χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής κατά την οδήγηση είναι κάτι το οποίο πιστοποιείται κατά τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις για την έκδοση διπλώματος ή κατά την ανανέωση αυτού.

Στην πράξη, όμως, δεν είναι όλοι οι οδηγοί με μυωπία ή αστιγματισμό «δεμένοι» με έναν συγκεκριμένο περιορισμό στο δίπλωμα, ούτε σημειώνεται πάντα σε αυτό η υποχρεωτική χρήση διορθωτικών οπτικών μέσων για την όραση.

Τι είναι ο κωδικός «01» στο δίπλωμα

Στο ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης τύπου «κάρτας» υπάρχουν εναρμονισμένοι κωδικοί που δηλώνουν αυτούς του συγκεκριμένους περιορισμούς. Βρίσκονται στην πίσω πλευρά του διπλώματος, κάτω αριστερά, στο πεδίο 12, όπου ο αριθμός 01 υποδηλώνει ότι απαιτείται χρήση διορθωτικών μέσων όρασης για την οδήγηση.

Αυτός ο κωδικός, αναλύεται σε υποκατηγορίες:

  • 01.01: γυαλιά οράσεως
  • 01.02: φακοί επαφής
  • 01.06: γυαλιά ή φακοί επαφής

Όταν υπάρχει τέτοιος κωδικός, σημαίνει ότι η άδεια οδήγησης εκδόθηκε με ιατρική προϋπόθεση: χωρίς διόρθωση όρασης, ο οδηγός δεν πληροί τα ελάχιστα όρια για ασφαλή οδήγηση.

Γιατί δεν υπάρχει πάντα ο κωδικός

Το ότι κάποιος φορά γυαλιά δεν σημαίνει αυτόματα ότι το δίπλωμα θα γράφει «01». Υπάρχουν αρκετοί λόγοι:

-Η μυωπία είναι πολύ μικρή και δεν απαιτείται περιορισμός στις εξετάσεις

-Ο οδηγός πέρασε επιτυχώς τα ιατρικά τεστ χωρίς υποχρεωτική διόρθωση

-Η μυωπία / αστιγματισμός προέκυψε αργότερα, μετά την έκδοση του διπλώματος

-Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει απλή διοικητική ασυνέπεια μεταξύ ιατρικής εξέτασης και έκδοσης άδειας

Με άλλα λόγια, το δίπλωμα δεν είναι πάντα «τέλειος καθρέφτης» της πραγματικής οπτικής κατάστασης του οδηγού. Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο, όπου στο δίπλωμα αναγράφεται κάτι στο πεδίο 12, όμως ο κάτοχος του έχει προσχωρήσει σε διορθωτική επέμβαση της όρασης και ουσιαστικά δεν χρειάζεται γυαλιά ή φακούς.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί στη δημόσια ενημέρωση, αν οδηγός με καταγεγραμμένη υποχρέωση (κωδικός 01) εντοπιστεί χωρίς γυαλιά ή φακούς:

  • προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο περίπου 150 ευρώ
  • και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί και προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης (ενδεικτικά έως 20 ημέρες)

Από την θεωρία στην πράξη βέβαια… πολύ σπάνια σε έναν τυπικό έλεγχο να ασχοληθεί κάποιο από τα όργανα με το αν φορά κανείς γυαλιά ή φακούς επειδή το αναγράφει το δίπλωμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οδηγούμε χωρίς αυτά, αν έχουμε θέμα. Ειλικρινά δεν ξέρω καν γιατί το γράφω αυτό…

Το «γκρίζο σημείο»: Πώς αποδεικνύονται οι φακοί επαφής

Εδώ αρχίζει το πιο πρακτικό και νομικά ενδιαφέρον κομμάτι. Οι φακοί επαφής δεν φαίνονται εξωτερικά, τουλάχιστον όχι εύκολα, οπότε η αστυνομία δεν έχει άμεσο τρόπο να τους επιβεβαιώσει όπως τα γυαλιά.

Αν όμως κάποιος δηλώσει ότι φορά φακούς ενώ δεν ισχύει, τότε μιλάμε για ψευδή δήλωση σε διοικητικό έλεγχο, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει τη θέση του σε πιθανή αμφισβήτηση της παράβασης.

Στην πράξη, αυτό το σημείο είναι δύσκολο να ελεγχθεί απόλυτα επιτόπου — γι’ αυτό και η εφαρμογή του νόμου βασίζεται κυρίως στη λογική συμμόρφωση και όχι σε «ιατρική επιβεβαίωση δρόμου».

Τι κρατάμε;

  • Ο κωδικός «01» αφορά υποχρεωτική χρήση γυαλιών ή φακών
  • Δεν υπάρχει πάντα στο δίπλωμα, ακόμη κι αν υπάρχει μικρή μυωπία
  • Το πρόστιμο για μη συμμόρφωση είναι περίπου 150 ευρώ και μπορεί να υπάρξει προσωρινή αφαίρεση άδειας
  • Οι φακοί επαφής δεν ελέγχονται εύκολα από την αστυνομία και βασίζονται κυρίως σε δήλωση του οδηγού

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Γυαλιά Οράσεως#δίπλωμα#ΚΟΚ#Μυωπία#πρόστιμο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

erevna-10-tropoi-gia-na-exoikonomiseis-chrimata-me-to-aftokinito-sou-804646

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

26.05.2026

Έρευνα: 10 τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα με το αυτοκίνητο σου
epitrepetai-i-odigisi-me-narthika-sto-cheri-ti-leei-o-kok-804482

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

25.05.2026

Επιτρέπεται η οδήγηση με νάρθηκα στο χέρι; – Τι λέει ο ΚΟΚ;
i-paravasi-pou-pianoun-oi-nees-kameres-kai-polloi-xechnoun-echei-prostimo-350-evro-804233

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

22.05.2026

Η παράβαση που πιάνουν οι νέες κάμερες και πολλοί ξεχνούν – Έχει πρόστιμο 350 ευρώ
ilektriko-patini-choris-kranos-poso-kostizei-to-prostimo-kai-poso-ena-sosto-kranos-803669

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

20.05.2026

Ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος: Πόσο κοστίζει το πρόστιμο και πόσο ένα σωστό κράνος;
kinito-sto-aftokinito-ean-to-echo-se-vasi-kai-to-chrisimopoio-kindynevo-me-prostimo-803786

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

20.05.2026

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;
leasing-aftokinitou-gia-1-chrono-symferei-i-tha-chaso-chrimata-712830

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

18.05.2026

Leasing αυτοκινήτου για 1 χρόνο: Συμφέρει ή θα χάσω χρήματα;

Πρόσφατες Ειδήσεις