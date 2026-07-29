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Εδώ θα βρίσκεις LIVE για όλο το καλοκαίρι τα φθηνότερα καύσιμα, όπου κι αν βρίσκεσαι

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.07.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές στα καύσιμα μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ακόμη και μεταξύ πρατηρίων που απέχουν λίγα χιλιόμετρα.

Μέσα από το Autotypos.gr μπορείς να βρίσκεις εύκολα το φθηνότερο πρατήριο κοντά σου. Το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερες μετακινήσεις, εκδρομές και ταξίδια με το αυτοκίνητο. Σημαίνει όμως και αυξημένα έξοδα, ειδικά όταν οι διαδρομές περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και περισσότερους από έναν ανεφοδιασμούς. Για να μη χρειάζεται να ψάχνεις ξεχωριστές εφαρμογές ή να περνάς από πρατήρια συγκρίνοντας τις αναγραφόμενες τιμές, το Autotypos.gr δημιούργησε μια ειδική σελίδα στην οποία μπορείς να παρακολουθείς τις τιμές καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από την ενσωματωμένη εφαρμογή του fuelGR, έχεις άμεση πρόσβαση στα πρατήρια, στις τιμές τους και στη θέση τους στον χάρτη, είτε βρίσκεσαι στην πόλη σου είτε ταξιδεύεις σε έναν άγνωστο προορισμό.

Πώς θα βρεις τα φθηνότερα καύσιμα κοντά σου

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπαίνοντας στη σελίδα με τις live τιμές καυσίμων, μπορείς να επιτρέψεις προαιρετικά την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σου. Εφόσον ενεργοποιήσεις τις υπηρεσίες τοποθεσίας, η εφαρμογή αναγνωρίζει την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι και εμφανίζει τα διαθέσιμα πρατήρια γύρω σου. Παράλληλα, υπολογίζει την απόστασή τους, ώστε να μπορείς να συγκρίνεις όχι μόνο την τιμή ανά λίτρο, αλλά και το πόσο μακριά θα χρειαστεί να κινηθείς για να ανεφοδιαστείς. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια των διακοπών, όταν ο οδηγός ενδέχεται να μη γνωρίζει την περιοχή, τα κοντινά πρατήρια ή τις τοπικές διαφορές στις τιμές. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή χωρίς να ενεργοποιήσεις την τοποθεσία σου, επιλέγοντας χειροκίνητα την περιοχή που σε ενδιαφέρει.

Επιλογή καυσίμου και πρατηρίου

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την αναζήτηση ανάλογα με το αυτοκίνητό του και το καύσιμο που χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να ελέγξει τις διαθέσιμες τιμές για αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο ή άλλους τύπους καυσίμου. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες φιλτραρίσματος ανά εταιρεία, τύπο καυσίμου και κατηγορία προϊόντος, όπως απλό ή ενισχυμένο καύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού. Πριν ξεκινήσεις προς ένα πρατήριο, είναι χρήσιμο να ελέγχεις και την ημερομηνία ή την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης της τιμής. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, ενώ υπεύθυνοι για την ορθότητα των δηλωμένων στοιχείων είναι οι πρατηριούχοι.

Η χαμηλότερη τιμή δεν είναι πάντα η πιο συμφέρουσα επιλογή

Ένα πρατήριο μπορεί να εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή στην ευρύτερη περιοχή, αλλά να βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπολογιστούν η επιπλέον κατανάλωση, ο χρόνος και η απόσταση που απαιτούνται για τη μετάβαση. Για μια μικρή διαφορά λίγων λεπτών ανά λίτρο, συνήθως συμφέρει περισσότερο ένα πρατήριο που βρίσκεται κοντά στη διαδρομή σου. Αντίθετα, σε ένα μεγάλο γέμισμα ή όταν η διαφορά της τιμής είναι σημαντική, η επιλογή ενός φθηνότερου πρατηρίου μπορεί να μειώσει αισθητά το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Αποθήκευσε τη σελίδα για όλο το καλοκαίρι

Η σελίδα του Autotypos.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητό, tablet ή υπολογιστή και να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο πριν από κάθε στάση για καύσιμα. Αποθήκευσέ την στα αγαπημένα σου και έλεγξέ την κάθε φορά που ετοιμάζεσαι να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, είτε βρίσκεσαι κοντά στο σπίτι σου είτε ταξιδεύεις σε κάποιον καλοκαιρινό προορισμό.

Μπορείς να δεις τις live τιμές καυσίμων και να βρεις τα φθηνότερα πρατήρια πατώντας εδώ!

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Tags
#τιμές καυσίμων
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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