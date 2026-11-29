Για κάποιον που μένει στην Αθήνα και ανεβαίνει λίγες φορές τον χρόνο στον Παρνασσό, ένα σετ τεσσάρων εποχών μπορεί να είναι η πιο πρακτική αγορά. Για εκείνον που κάνει την ίδια ανηφόρα κάθε πρωί για να πάει στη δουλειά, η επιλογή αλλάζει.

Τα ελαστικά τεσσάρων εποχών έχουν ένα προφανές πλεονέκτημα. Τα φοράς όλο τον χρόνο και γλιτώνεις τις δύο εποχικές αλλαγές και την αποθήκευση δεύτερης τετράδας. Το ερώτημα είναι τι κερδίζεις στον δρόμο. Κι εδώ ο «ελληνικός χειμώνας» από μόνος του λέει λίγα. Ακόμη και στον ίδιο νομό, ο ένας οδηγός μπορεί να συναντά χιόνι μια φορά στα τόσα και ο άλλος να ξεκινά τη μέρα του σε παγωμένο επαρχιακό δρόμο.

Πότε σε βολεύει ένα σετ τεσσάρων εποχών;

Αν τα περισσότερα χιλιόμετρά σου γίνονται σε πεδινή περιοχή, αλλά τον χειμώνα ταξιδεύεις και σε ορεινούς προορισμούς, τα ελαστικά τεσσάρων εποχών έχουν ουσιαστικό πλεονέκτημα. Ένα μοντέλο με πιστοποίηση για το χιόνι σού δίνει πολλή περισσότερη πρόσφυση από ένα θερινό όταν βρεις βρεγμένο ή χιονισμένο οδόστρωμα, ενώ μπορεί να μείνει στο αυτοκίνητο και το καλοκαίρι. Βέβαια, πολύ συχνά στο κλίμα μας βλέπουμε το αντίστροφο. Θερινά ελαστικά όλο τον χρόνο, εφόσον τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν θα πατήσουν σε χιόνι ούτε μία φορά.

Αν, λοιπόν, κινείσαι σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα ή γενικότερα σε ήπιο κλίμα και, τις σπάνιες μέρες που χιονίζει, μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητο στο σπίτι, ένα καλό θερινό παραμένει λογική επιλογή. Η βροχή από μόνη της δεν είναι λόγος να αλλάξεις κατηγορία. Και τα θερινά ελαστικά σχεδιάζονται για βρεγμένη άσφαλτο. Αυτό που αξίζει να συγκρίνεις είναι πόσο καλά φρενάρει κάθε μοντέλο.

Πότε αξίζει μία δεύτερη τετράδα με χειμερινά ελαστικά;

Αν κινείσαι συχνά σε ορεινές διαδρομές με πατημένο χιόνι, παρατεταμένο κρύο ή παγετό, έχει νόημα να φοράς αμιγώς χειμερινά τους κρύους μήνες και να επιστρέφεις στα θερινά όταν ζεσταίνει ο καιρός. Η γόμα και η χάραξη του χειμερινού ελαστικού είναι σχεδιασμένες ειδικά για αυτές τις συνθήκες. Το όφελος της δεύτερης τετράδας γίνεται μεγαλύτερο όσο συχνότερα πρέπει να οδηγήσεις σε τέτοιο δρόμο.

Σκέψου λοιπόν την τελευταία φορά που χιόνισε στη διαδρομή σου. Αν απλώς πήρες άδεια από τη δουλεία για να εργαστείς από το σπίτι ή μετέφερες την εκδρομή σου για το επόμενο σαββατοκύριακο, δώσε μεγαλύτερο βάρος στο πώς συμπεριφέρονται τα ελαστικά σου στη βροχή και στην άσφαλτο. Αν έπρεπε να περάσεις από το ίδιο χιονισμένο κομμάτι για αρκετές φορές τον χρόνο, ομολογουμένως κάτι σπάνιο για κάποιον στη χώρα μας, αυτή η διαδρομή αξίζει να καθορίσει την αγορά σου.

Το σημάδι που ψάχνεις για το χιόνι

Στο πλαϊνό του ελαστικού αναζήτησε ένα βουνό με τρεις κορυφές και μια χιονονιφάδα στο εσωτερικό του. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα το δεις ως 3PMSF. Σημαίνει ότι το ελαστικό πέτυχε την απαιτούμενη επίδοση σε τυποποιημένη δοκιμή πρόσφυσης στο χιόνι. Τα γράμματα M+S που μπορεί να δεις δίπλα του δηλώνουν «λάσπη και χιόνι». Από μόνα τους δεν προϋποθέτουν την ίδια δοκιμή.

Τη χιονονιφάδα θα τη βρεις τόσο σε ελαστικά τεσσάρων εποχών όσο και σε αμιγώς χειμερινά. Πιστοποιεί ότι πέρασαν ένα συγκεκριμένο όριο στο χιόνι. Η απόσταση που θα χρειαστεί το καθένα για να σταματήσει στον πάγο, όμως, είναι διαφορετική μέτρηση.

Σε φρενάρισμα στο βρεγμένο, δύο τετράδες μπορεί να απέχουν έως και 11,3 μέτρα

Πριν αγοράσεις, κοίτα την ευρωπαϊκή ετικέτα στη διάσταση που φοράει το αυτοκίνητό σου. Δίπλα στο σύμβολο της βροχής θα δεις τη βαθμίδα πρόσφυσης στο βρεγμένο, από το Α έως το Ε, με καλύτερη την Α. Μια συγκριτική δοκιμή δείχνει τι μπορεί να σημαίνει η διαφορά στον δρόμο.

Το 2025 η γερμανική λέσχη αυτοκινήτου ADAC δοκίμασε 16 ελαστικά τεσσάρων εποχών σε διάσταση 225/45 R17. Στο φρενάρισμα από τα 80 χλμ./ώρα σε βρεγμένο οδόστρωμα, η διαφορά ανάμεσα στη μικρότερη και τη μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης ήταν 11,3 μέτρα. Εκεί όπου το αυτοκίνητο είχε ήδη σταματήσει με την καλύτερη τετράδα, με τη χειρότερη περνούσε ακόμη με 41 χλμ./ώρα. Για όποιον περνά πολύ περισσότερες μέρες στη βροχή παρά στο χιόνι, αυτή η επίδοση έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από όσο έχει η χιονονιφάδα.