Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει πρόστιμο για ανασφάλιστο ή απλήρωτα Τέλη – Αναλυτικές οδηγίες

Ξεκίνησαν οι ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη. Δες βήμα-βήμα πού ελέγχεις αν έχεις ειδοποίηση/πρόστιμο, ποια είναι η προθεσμία 15 ημερών, και τι ισχύει με τα ποσά.
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων και αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που:
- είναι ανασφάλιστα, ή
- δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.
Στην 1η φάση φεύγουν: 108.781 ειδοποιήσεις για ασφάλιση και 110.037 για τέλη. Η ημερομηνία αναφοράς είναι η 25 Αυγούστου 2025 και δίνεται προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση πριν βεβαιωθούν πρόστιμα.
Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει ειδοποίηση/πρόστιμο (βήμα-βήμα)
1) Έλεγξε τα μηνύματα σου
Οι αποστολές γίνονται με SMS και e-mail (αν έχεις στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – emep.gov.gr). Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, θα λάβεις e-mail από την ΑΑΔΕ ή —μόνο κατ’ εξαίρεση— ταχυδρομικά.
2) Μπες στο gov.gr
- Διαδρομή: gov.gr → Περιουσία & Φορολογία → Οχήματα
- Εναλλακτικά: oximata.gov.gr
- Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet.
Εκεί βλέπεις αν έχει καταγραφεί μη συμμόρφωση (ασφάλιση/τέλη) για το όχημά σου.
3) Αν βρεις εκκρεμότητα, συμμορφώσου άμεσα
- Ασφάλιση: έκδοση/ανανέωση συμβολαίου την ίδια μέρα.
- Τέλη κυκλοφορίας: εξόφληση ηλεκτρονικά με τον Κωδικό Πληρωμής.
- Φύλαξε αποδεικτικά (συμβόλαιο/απόδειξη πληρωμής).
4) Μετά τις 15 ημέρες
Γίνεται εκ νέου διασταύρωση. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί λαμβάνουν βεβαιωμένα πρόστιμα με τον ίδιο τρόπο (SMS/e-mail/ταχυδρομείο).
Ποια είναι τα πρόστιμα
Ανασφάλιστο όχημα: 250 € – 1.000 €, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.
Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας: το πρόστιμο κυμαίνεται βάσει κατηγορίας οχήματος (αναγράφεται στην ειδοποίηση που θα λάβεις).
Σημείωση: Η συγκεκριμένη φάση στοχεύει μόνο σε ασφάλιση και τέλη. Οι έλεγχοι για ΚΤΕΟ αναφέρονται στο πλαίσιο της συνολικής δράσης, αλλά οι τωρινές ειδοποιήσεις αφορούν ασφάλιση/τέλη.
Χρήσιμες συμβουλές (γρήγορα και πρακτικά)
- Κάνε update τα στοιχεία επικοινωνίας σου στο emep.gov.gr για να λαμβάνεις άμεσα SMS/e-mail.
- Αν πούλησες το όχημα ή είναι σε ακινησία, βεβαιώσου ότι η δήλωση έχει περαστεί σωστά στα μητρώα (ώστε να μη «χρεωθείς» ειδοποίηση).
- Αν έχεις εταιρικά οχήματα, έλεγξε τα AΦΜ της εταιρείας στο οximata.gov.gr· στέλνονται ξεχωριστές ειδοποιήσεις για νομικά πρόσωπα.
Συχνές απορίες
Δεν μου ήρθε SMS/e-mail, άρα είμαι οκ;
Όχι απαραίτητα. Μπες οπωσδήποτε στο oximata.gov.gr με Taxisnet και έλεγξε.
Πλήρωσα/ασφαλίστηκα σήμερα. Θα φύγει το πρόστιμο;
Αν συμμορφωθείς εντός 15 ημερών, στον επανέλεγχο δεν θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Κράτα τα αποδεικτικά.
Έγινε λάθος/δεν μου ανήκει το όχημα.
Χρησιμοποίησε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ειδοποίηση για ένσταση/διόρθωση με τον αρμόδιο φορέα (ΑΑΔΕ/ΔΟΥ ή Διεύθυνση Μεταφορών, ανά περίπτωση).
Τι κρατάμε;
- Έλεγχος τώρα: gov.gr → Οχήματα ή oximata.gov.gr με Taxisnet.
- Προθεσμία 15 ημερών από την ειδοποίηση για να ασφαλίσεις/πληρώσεις.
- Μετά τη διορία: βεβαίωση προστίμων και νέα ειδοποίηση.
- Πρόστιμα: 250–1.000 € για ανασφάλιστα, και για τέλη ποσό βάσει κατηγορίας οχήματος.
