ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει πρόστιμο για ανασφάλιστο ή απλήρωτα Τέλη – Αναλυτικές οδηγίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
Στέλιος Παππάς
elegchoi-aade-pos-tha-deis-an-sou-echei-erthei-prostimo-gia-anasfalisto-i-aplirota-teli-analytikes-odigies-743431

Ξεκίνησαν οι ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη. Δες βήμα-βήμα πού ελέγχεις αν έχεις ειδοποίηση/πρόστιμο, ποια είναι η προθεσμία 15 ημερών, και τι ισχύει με τα ποσά.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων και αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που:

Στην 1η φάση φεύγουν: 108.781 ειδοποιήσεις για ασφάλιση και 110.037 για τέλη. Η ημερομηνία αναφοράς είναι η 25 Αυγούστου 2025 και δίνεται προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση πριν βεβαιωθούν πρόστιμα.

Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει ειδοποίηση/πρόστιμο (βήμα-βήμα)

1) Έλεγξε τα μηνύματα σου

Οι αποστολές γίνονται με SMS και e-mail (αν έχεις στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – emep.gov.gr). Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, θα λάβεις e-mail από την ΑΑΔΕ ή —μόνο κατ’ εξαίρεση— ταχυδρομικά.

2) Μπες στο gov.gr

  • Διαδρομή: gov.grΠεριουσία & ΦορολογίαΟχήματα
  • Εναλλακτικά: oximata.gov.gr
  • Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet.

    Εκεί βλέπεις αν έχει καταγραφεί μη συμμόρφωση (ασφάλιση/τέλη) για το όχημά σου.

3) Αν βρεις εκκρεμότητα, συμμορφώσου άμεσα

  • Ασφάλιση: έκδοση/ανανέωση συμβολαίου την ίδια μέρα.
  • Τέλη κυκλοφορίας: εξόφληση ηλεκτρονικά με τον Κωδικό Πληρωμής.
  • Φύλαξε αποδεικτικά (συμβόλαιο/απόδειξη πληρωμής).

4) Μετά τις 15 ημέρες

Γίνεται εκ νέου διασταύρωση. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί λαμβάνουν βεβαιωμένα πρόστιμα με τον ίδιο τρόπο (SMS/e-mail/ταχυδρομείο).

Ποια είναι τα πρόστιμα

Ανασφάλιστο όχημα: 250 € – 1.000 €, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας: το πρόστιμο κυμαίνεται βάσει κατηγορίας οχήματος (αναγράφεται στην ειδοποίηση που θα λάβεις).

Σημείωση: Η συγκεκριμένη φάση στοχεύει μόνο σε ασφάλιση και τέλη. Οι έλεγχοι για ΚΤΕΟ αναφέρονται στο πλαίσιο της συνολικής δράσης, αλλά οι τωρινές ειδοποιήσεις αφορούν ασφάλιση/τέλη.

Τέλη κυκλοφορίας

Χρήσιμες συμβουλές (γρήγορα και πρακτικά)

  • Κάνε update τα στοιχεία επικοινωνίας σου στο emep.gov.gr για να λαμβάνεις άμεσα SMS/e-mail.
  • Αν πούλησες το όχημα ή είναι σε ακινησία, βεβαιώσου ότι η δήλωση έχει περαστεί σωστά στα μητρώα (ώστε να μη «χρεωθείς» ειδοποίηση).
  • Αν έχεις εταιρικά οχήματα, έλεγξε τα AΦΜ της εταιρείας στο οximata.gov.gr· στέλνονται ξεχωριστές ειδοποιήσεις για νομικά πρόσωπα.

Συχνές απορίες

Δεν μου ήρθε SMS/e-mail, άρα είμαι οκ;

Όχι απαραίτητα. Μπες οπωσδήποτε στο oximata.gov.gr με Taxisnet και έλεγξε.

Πλήρωσα/ασφαλίστηκα σήμερα. Θα φύγει το πρόστιμο;

Αν συμμορφωθείς εντός 15 ημερών, στον επανέλεγχο δεν θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Κράτα τα αποδεικτικά.

Έγινε λάθος/δεν μου ανήκει το όχημα.

Χρησιμοποίησε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ειδοποίηση για ένσταση/διόρθωση με τον αρμόδιο φορέα (ΑΑΔΕ/ΔΟΥ ή Διεύθυνση Μεταφορών, ανά περίπτωση).

Τι κρατάμε;

  • Έλεγχος τώρα: gov.gr → Οχήματα ή oximata.gov.gr με Taxisnet.
  • Προθεσμία 15 ημερών από την ειδοποίηση για να ασφαλίσεις/πληρώσεις.
  • Μετά τη διορία: βεβαίωση προστίμων και νέα ειδοποίηση.
  • Πρόστιμα: 250–1.000 € για ανασφάλιστα, και για τέλη ποσό βάσει κατηγορίας οχήματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
#ΑΑΔΕ#ανασφάλιστα οχήματα#απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας#ΚΤΕΟ#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
