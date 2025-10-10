Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει πρόστιμο για ανασφάλιστο ή απλήρωτα Τέλη – Αναλυτικές οδηγίες

Ξεκίνησαν οι ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη. Δες βήμα-βήμα πού ελέγχεις αν έχεις ειδοποίηση/πρόστιμο, ποια είναι η προθεσμία 15 ημερών, και τι ισχύει με τα ποσά.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων και αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που:

είναι ανασφάλιστα, ή

δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.

Στην 1η φάση φεύγουν: 108.781 ειδοποιήσεις για ασφάλιση και 110.037 για τέλη. Η ημερομηνία αναφοράς είναι η 25 Αυγούστου 2025 και δίνεται προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση πριν βεβαιωθούν πρόστιμα.

Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει ειδοποίηση/πρόστιμο (βήμα-βήμα)

1) Έλεγξε τα μηνύματα σου

Οι αποστολές γίνονται με SMS και e-mail (αν έχεις στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – emep.gov.gr). Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, θα λάβεις e-mail από την ΑΑΔΕ ή —μόνο κατ’ εξαίρεση— ταχυδρομικά.

2) Μπες στο gov.gr

Διαδρομή: gov.gr → Περιουσία & Φορολογία → Οχήματα

→ → Εναλλακτικά: oximata.gov.gr

Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet. Εκεί βλέπεις αν έχει καταγραφεί μη συμμόρφωση (ασφάλιση/τέλη) για το όχημά σου.

3) Αν βρεις εκκρεμότητα, συμμορφώσου άμεσα

Ασφάλιση : έκδοση/ανανέωση συμβολαίου την ίδια μέρα.

: έκδοση/ανανέωση συμβολαίου την ίδια μέρα. Τέλη κυκλοφορίας : εξόφληση ηλεκτρονικά με τον Κωδικό Πληρωμής.

: εξόφληση ηλεκτρονικά με τον Κωδικό Πληρωμής. Φύλαξε αποδεικτικά (συμβόλαιο/απόδειξη πληρωμής).

4) Μετά τις 15 ημέρες

Γίνεται εκ νέου διασταύρωση. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί λαμβάνουν βεβαιωμένα πρόστιμα με τον ίδιο τρόπο (SMS/e-mail/ταχυδρομείο).

Ποια είναι τα πρόστιμα

Ανασφάλιστο όχημα: 250 € – 1.000 €, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας: το πρόστιμο κυμαίνεται βάσει κατηγορίας οχήματος (αναγράφεται στην ειδοποίηση που θα λάβεις).

Σημείωση: Η συγκεκριμένη φάση στοχεύει μόνο σε ασφάλιση και τέλη. Οι έλεγχοι για ΚΤΕΟ αναφέρονται στο πλαίσιο της συνολικής δράσης, αλλά οι τωρινές ειδοποιήσεις αφορούν ασφάλιση/τέλη.

Χρήσιμες συμβουλές (γρήγορα και πρακτικά)

Κάνε update τα στοιχεία επικοινωνίας σου στο emep.gov.gr για να λαμβάνεις άμεσα SMS/e-mail.

τα στοιχεία επικοινωνίας σου στο emep.gov.gr για να λαμβάνεις άμεσα SMS/e-mail. Αν πούλησες το όχημα ή είναι σε ακινησία , βεβαιώσου ότι η δήλωση έχει περαστεί σωστά στα μητρώα (ώστε να μη «χρεωθείς» ειδοποίηση).

το όχημα ή είναι σε , βεβαιώσου ότι η δήλωση έχει περαστεί σωστά στα μητρώα (ώστε να μη «χρεωθείς» ειδοποίηση). Αν έχεις εταιρικά οχήματα, έλεγξε τα AΦΜ της εταιρείας στο οximata.gov.gr· στέλνονται ξεχωριστές ειδοποιήσεις για νομικά πρόσωπα.

Συχνές απορίες

Δεν μου ήρθε SMS/e-mail, άρα είμαι οκ;

Όχι απαραίτητα. Μπες οπωσδήποτε στο oximata.gov.gr με Taxisnet και έλεγξε.

Πλήρωσα/ασφαλίστηκα σήμερα. Θα φύγει το πρόστιμο;

Αν συμμορφωθείς εντός 15 ημερών, στον επανέλεγχο δεν θα βεβαιωθεί πρόστιμο. Κράτα τα αποδεικτικά.

Έγινε λάθος/δεν μου ανήκει το όχημα.

Χρησιμοποίησε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ειδοποίηση για ένσταση/διόρθωση με τον αρμόδιο φορέα (ΑΑΔΕ/ΔΟΥ ή Διεύθυνση Μεταφορών, ανά περίπτωση).

Τι κρατάμε;

Έλεγχος τώρα: gov.gr → Οχήματα ή oximata.gov.gr με Taxisnet.

Προθεσμία 15 ημερών από την ειδοποίηση για να ασφαλίσεις/πληρώσεις.

από την ειδοποίηση για να ασφαλίσεις/πληρώσεις. Μετά τη διορία : βεβαίωση προστίμων και νέα ειδοποίηση.

: βεβαίωση προστίμων και νέα ειδοποίηση. Πρόστιμα: 250–1.000 € για ανασφάλιστα, και για τέλη ποσό βάσει κατηγορίας οχήματος.

