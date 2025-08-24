Έλξη σκάφους, τροχόσπιτου ή τρέιλερ – Ποια είναι η λειτουργία του αυτοκινήτου που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε

Πολύ συχνό φαινόμενο και πρακτική στη χώρα μας το καλοκαίρι και όχι μόνο, η έλξη φορτίου απαιτεί προσαρμογή στην οδήγηση αλλά και απενεργοποίηση ένος στοιχείου που προσφέρουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα

Η έλξη φορτίου είναι ένα συχνό φαινόμενο στους ελληνικός δρόμους και πολλοί οδηγοί επιδίδονται σε αυτό. Σκάφη και τροχόσπιτα το καλοκαίρι, τρέιλερ με ελαιοραβδιστικά και τσουβάλια με ελιές το φθινόπωρο, σούβλες, ψησταριές και… ολόκληρα προικιά το Πάσχα.

Το… να σέρνεις κάτι με το αυτοκίνητο σου, προσθέτοντας με σύνδεσμο – άρθρωση, έναν ή περισσότερους παθητικούς άξονες κύλισης στο πίσω μέρος, απαιτεί επαναπροσαρμογή του τρόπου οδήγησης, αυστηρή τήρηση των ορίων που ορίζουν οι κατασκευαστές σε ότι αφορά στο βάρος και φυσικά, ρυμουλκούμενα που έχουν λάβει έγκριση τύπου και πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις προδιαγραφές.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν τραβάμε κάτι με το αυτοκίνητο;

Σε γενικές γραμμές, χρειάζονται ήπιες και προοδευτικές εντολές σε γκάζι και φρένο, ομαλός χειρισμός του τιμονιού, χαμηλές ταχύτητες και διατήρηση μεγαλύτερων από το συνηθισμένο αποστάσεων, από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δεδομένου του ότι πλέον πολλά από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έχουν cruise control στον εξοπλισμό τους, γεννάται το ερώτημα: Είναι ασφαλή η χρήση του σε καθεστώς ρυμούλκησης φορτίου;

Ξεκινώντας από τις απλές υλοποιήσεις cruise control, όπου απλά ορίζεται μια συγκεκριμένη ταχύτητα ταξιδιού και το σύστημα την διατηρεί μέχρι που ο οδηγός να πατήσει φρένο ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις, δεν τίθεται θέμα και όλα έχουν να κάνουν με την εγρήγορση και την προσοχή του οδηγού στο δρόμο. Κάτι που ισχύει δηλαδή είτε έλκεται φορτίο, είτε όχι.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αν ρυμουλκούμε κάτι, το cruise control θα πρέπει να ρυθμίζεται σε μικρότερη από το συνηθισμένο «ταξιδιωτική» ταχύτητα για ευνόητους λόγους και να διατηρούνται μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας.

Πότε είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσουμε το cruise control;

Τα πράγματα αλλάζουν στις πιο σύγχρονες, «adaptive» υλοποιήσεις cruise control, που χρησιμοποιούν αισθητήρες και lidar για να προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την απόσταση από τα άλλα οχήματα, επιταχύνοντας και επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο, αυτόματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να «γνωρίζουν» ότι υπάρχει πρόσθετο φορτίο, όποτε συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση τη δυναμική συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου χωρίς τρέιλερ, τροχόσπιτο, βάρκα κ.ο.κ. στο πίσω μέρος.

Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση και η επιβράδυνση, καθώς και οι αποστάσεις από τους προπορευόμενους, δεν προσαρμόζονται σε καθεστώς ρυμούλκησης φορτίου και αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Οι οδηγοί λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του Adaptive Cruise Control σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε ορισμένα μοντέλα, κυρίως πολυτελών κατηγοριών, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής «Tow Mode», η οποία όταν ενεργοποιηθεί, το Adaptive Cruise Control προσαρμόζεται, κρατώντας μεγαλύτερες αποστάσεις και εφαρμόζοντας ήπιες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Σε πολλά μοντέλα επίσης, το Adaptive Cruise Control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, αν ανιχνευθεί «κούμπωμα» πρίζας στην παροχή ρεύματος για τα φώτα και φρένα (αν υπάρχουν) του τρέιλερ.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ναι ή όχι;

Καταλήγοντας λοιπόν, τα «απλά» Cruise Control μπορούν να χρησιμοποιούνται στη ρυμούλκηση φορτίου, με βασική προϋπόθεση ότι ο οδηγός είναι σε εγρήγορση και έχει προσαρμόσει την οδήγηση του αναλόγως. Από την άλλη, η χρήση των Adaptive Cruise Control συστημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται, με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το αυτοκίνητο προσφέρει ειδική, προσαρμοσμένη λειτουργία για έλξη φορτίου.