Έμεινε το αυτοκίνητο πολλές ημέρες στον ήλιο – Τι πρέπει να κάνεις πριν το οδηγήσεις

Ένα αυτοκίνητο που έχει παραμείνει σταθμευμένο για πολλές ημέρες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο».

Πριν ξεκινήσεις, χρειάζεται να κάνεις ορισμένες απλές κινήσεις, τόσο για να μειώσεις γρήγορα τη θερμοκρασία όσο και για να βεβαιωθείς ότι ελαστικά, υγρά και ηλεκτρικά συστήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κλειστού αυτοκινήτου μπορεί να ξεπεράσει τους 60 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι σημαντικά χαμηλότερη. Το τιμόνι, ο επιλογέας ταχυτήτων, οι μεταλλικές αγκράφες των ζωνών και τα καθίσματα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα καυτά, ενώ η άμεση ενεργοποίηση του κλιματισμού δεν αποτελεί πάντοτε τον ταχύτερο τρόπο ψύξης.

Κάνε πρώτα έναν γρήγορο εξωτερικό έλεγχο

Πριν μπεις στο αυτοκίνητο, αφιέρωσε μερικά δευτερόλεπτα για να το παρατηρήσεις περιμετρικά. Έλεγξε εάν κάποιο ελαστικό φαίνεται ξεφούσκωτο, εάν υπάρχει υγρό κάτω από τον κινητήρα ή αν έχουν προκληθεί ζημιές όσο το όχημα ήταν σταθμευμένο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα ελαστικά, καθώς η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την πίεση του αέρα στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσεις αέρα από ένα ζεστό ελαστικό. Η πίεση πρέπει να μετριέται όταν τα ελαστικά είναι κρύα, σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται συνήθως στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού ή στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Αν αφαιρέσεις αέρα επειδή η ένδειξη φαίνεται αυξημένη λόγω ζέστης, υπάρχει κίνδυνος τα ελαστικά να βρεθούν με χαμηλότερη από την προβλεπόμενη πίεση όταν κρυώσουν.

Άνοιξε πόρτες και παράθυρα πριν καθίσεις

Η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι η απομάκρυνση του παγιδευμένου θερμού αέρα. Άνοιξε όλες τις πόρτες ή, αν αυτό δεν είναι πρακτικό, κατέβασε τα παράθυρα για ένα έως δύο λεπτά. Μπορείς επίσης να ανοίξεις και να κλείσεις μερικές φορές την πόρτα του οδηγού, έχοντας ανοιχτό το απέναντι παράθυρο. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί σαν «αντλία» και απομακρύνει ταχύτερα τον καυτό αέρα από την καμπίνα. Πριν καθίσεις, έλεγξε τη θερμοκρασία του τιμονιού, των καθισμάτων και της αγκράφας της ζώνης ασφαλείας. Οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και έγκαυμα, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσεις σωστά το air condition

Μόλις ξεκινήσεις τον κινητήρα, ενεργοποίησε τον εξαερισμό με την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό και διατήρησε τα παράθυρα ανοιχτά για τα πρώτα λεπτά. Έτσι ο κλιματισμός δεν προσπαθεί να ψύξει αμέσως τον αέρα των 50 ή 60 βαθμών που βρίσκεται μέσα στην καμπίνα. Αφού απομακρυνθεί ο περισσότερος θερμός αέρας, κλείσε τα παράθυρα και ενεργοποίησε την ανακύκλωση αέρα. Το σύστημα θα ψύξει γρηγορότερα τον ήδη δροσερότερο αέρα της καμπίνας, αντί να τραβά συνεχώς ζεστό αέρα από το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να αφήσεις το αυτοκίνητο να λειτουργεί ακίνητο για δέκα ή δεκαπέντε λεπτά. Ο κλιματισμός συνήθως αποδίδει καλύτερα όταν το όχημα κινείται, επομένως μπορείς να ξεκινήσεις ήρεμα, διατηρώντας για λίγο τα παράθυρα ελαφρώς ανοιχτά. Απόφυγε να στρέψεις τον παγωμένο αέρα απευθείας στο πρόσωπο ή στο σώμα σου. Κατεύθυνε τους αεραγωγούς προς τα επάνω, ώστε ο ψυχρός αέρας να κυκλοφορήσει ομοιόμορφα μέσα στην καμπίνα.

Μην ρίξεις κρύο νερό στο παρμπρίζ

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η ρίψη κρύου νερού πάνω σε ένα ιδιαίτερα ζεστό αυτοκίνητο. Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει θερμικό σοκ στο παρμπρίζ, ιδιαίτερα εάν υπάρχει ήδη κάποιο μικρό χτύπημα ή ράγισμα. Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι καλή ιδέα να κατευθύνεις αμέσως τον παγωμένο αέρα του κλιματισμού αποκλειστικά επάνω στο καυτό παρμπρίζ. Ξεκίνα με τη ροή του αέρα προς την καμπίνα και άφησε το κρύσταλλο να μειώσει σταδιακά τη θερμοκρασία του. Έλεγξε επίσης την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων. Μετά από αρκετές ημέρες έντονης ζέστης, τα λάστιχα μπορεί να έχουν κολλήσει επάνω στο παρμπρίζ ή να έχουν χάσει μέρος της ελαστικότητάς τους.

Έλεγξε τι έχει μείνει μέσα στην καμπίνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε αντικείμενα που έχουν ξεχαστεί στο αυτοκίνητο. Αναπτήρες, σπρέι υπό πίεση, ηλεκτρονικές συσκευές, power banks και μπαταρίες δεν πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα για πολλές ώρες σε ακραία ζέστη. Φάρμακα, καλλυντικά, αντηλιακά και τρόφιμα μπορεί επίσης να έχουν αλλοιωθεί, ακόμη και αν εξωτερικά δείχνουν φυσιολογικά. Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια συσκευή πλοήγησης που έχει υπερθερμανθεί πρέπει να αφεθεί να κρυώσει φυσικά πριν συνδεθεί σε φορτιστή. Σε κάθε περίπτωση, δεν αφήνουμε ποτέ παιδί ή κατοικίδιο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά και ακόμη και αν τα παράθυρα είναι ελαφρώς ανοιχτά.

Χρειάζεται να ελέγξεις τα υγρά;

Η πολυήμερη παραμονή στον ήλιο δεν σημαίνει από μόνη της ότι το αυτοκίνητο έχει υποστεί κάποια βλάβη. Παρ’ όλα αυτά, ένας γρήγορος έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού υγρού, του λαδιού και του υγρού υαλοκαθαριστήρων είναι χρήσιμος πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Το ψυκτικό υγρό πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου διαστολής. Δεν ανοίγουμε ποτέ την τάπα όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Αν εμφανιστεί προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ή χαμηλής στάθμης μετά την εκκίνηση, δεν συνεχίζουμε την οδήγηση χωρίς να εντοπιστεί η αιτία. Η μπαταρία των 12 Volt μπορεί επίσης να δυσκολευτεί εάν είναι παλιά ή αν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει ακίνητο με κάποιο σύστημα να καταναλώνει ρεύμα. Αν η μίζα περιστρέφεται αργά, τα φώτα χαμηλώνουν ή εμφανίζονται πολλές ανεξήγητες προειδοποιήσεις, πιθανότατα χρειάζεται έλεγχος της μπαταρίας.

Ξεκίνα ήρεμα τα πρώτα χιλιόμετρα

Ο κινητήρας δεν χρειάζεται παρατεταμένο ζέσταμα επειδή το αυτοκίνητο βρισκόταν στον ήλιο. Ξεκίνα κανονικά, αλλά οδήγησε ήρεμα μέχρι να σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες λειτουργίας και να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά. Παρατήρησε τον πίνακα οργάνων για ενδεικτικές λυχνίες, άκουσε για ασυνήθιστους θορύβους και έλεγξε προσεκτικά τη λειτουργία των φρένων στα πρώτα μέτρα. Αν το όχημα ήταν σταθμευμένο για μεγάλο διάστημα, μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα λεπτό στρώμα επιφανειακής σκουριάς στους δίσκους, το οποίο συνήθως εξαφανίζεται μετά από μερικά ήπια φρεναρίσματα. Με έναν σύντομο εξωτερικό έλεγχο, σωστό αερισμό της καμπίνας και προσεκτική χρήση του κλιματισμού, το αυτοκίνητο μπορεί να επανέλθει γρήγορα σε φυσιολογικές συνθήκες. Το σημαντικότερο είναι να μην προσπαθήσεις να το ψύξεις απότομα και να μην ξεκινήσεις πριν αποκτήσεις καλή ορατότητα, άνεση και πλήρη έλεγχο των χειριστηρίων.

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